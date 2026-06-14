Un aporte solidario: En 2025, 30.000 personas fueron donantes de sangre en el sistema público de Santa Fe

La provincia de Santa Fe lidera a nivel nacional el modelo de donación voluntaria, habitual, informada y responsable. Hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre

El Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, es una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reconocer a los donantes voluntarios y el aporte solidario que realizan al sistema de salud. Según datos del Ministerio de Salud de la provincia, Santa Fe lidera a nivel nacional el modelo de donación voluntaria, habitual, informada y responsable . Durante el año pasado, 30.000 personas fueron donantes de sangre en las campañas realizadas por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y los centros de hemoterapia de los hospitales públicos santafesinos.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia recordaron que l a sangre no puede ser comprada ni fabricada, y que la única forma de obtenerla es mediante la donación. Por eso, se invitó a la población a participar de las colectas públicas organizadas por el Cudaio, con el objetivo de seguir fortaleciendo un modelo basado en la donación voluntaria, habitual, informada y responsable.

Durante el año pasado, unas 30 mil personas participaron de colectas organizadas por Cudaio, que alcanzaron a 79 localidades, y de las convocatorias que realizan los servicios de hemoterapia de los hospitales.

La coordinadora del área, Andrea Acosta, indicó que “el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, nos impulsan a fortalecer el modelo de donación que tiene la provincia, en el marco de una actualización de la normativa que Nación aprobó este año, para llegar al 100 % de donación voluntaria, habitual, informada y responsable. La Provincia es pionera en este modelo que reemplaza la solicitud de dadores al entorno de los pacientes ”.

En esa línea indicó que esa forma tradicional, llamada “de reposición”, basada en pedidos direccionados para pacientes específicos, “suele ser tardía, y existen estudios estadísticos que la han encontrado menos segura, con un porcentaje más alto de unidades rechazadas en análisis de laboratorio”.

El desafío de hacer crecer la donación voluntaria “implica que desde la salud pública ampliemos el alcance de las colectas externas en todo el territorio de la provincia; y para la hemoterapia privada se abre una nueva época, con el desafío de convocar a dadores voluntarios. Desde nuestra experiencia en la materia, estaremos para colaborar”, subrayó Acosta.

Santa Fe y una campaña mundial

El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio en homenaje a Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco galardonado con el Premio Nobel, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. La fecha fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que este año proponen el lema “Una gota de humanidad. Donemos sangre, salvemos vidas”, con el objetivo de promover el crecimiento sostenido de la donación voluntaria y no remunerada y garantizar el acceso equitativo a sangre segura.

Las jornadas de donación previstas en la provincia hasta fin de mes, se desarrollan en Fighiera, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, San Carlos Centro, Granadero Baigorria, Puerto General San Martín, Zavalla y Angélica.

En la web del Cudaio se puede acceder a más información sobre día, lugar, horario y requisitos para donar, además de realizar la pre inscripción.

Los requisitos para donar sangre son simples: tener entre 16 y 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos, concurrir con documento de identidad y haber desayunado previamente, evitando alimentos con alto contenido graso.

Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro, y se considera ideal que toda persona sana realice al menos dos donaciones al año.