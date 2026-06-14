La Capital | La Ciudad | aporte solidario

Un aporte solidario: En 2025, 30.000 personas fueron donantes de sangre en el sistema público de Santa Fe

La provincia de Santa Fe lidera a nivel nacional el modelo de donación voluntaria, habitual, informada y responsable. Hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre

14 de junio 2026 · 11:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un aporte solidario: En 2025, 30.000 personas fueron donantes de sangre en el sistema público de Santa Fe

El Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, es una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reconocer a los donantes voluntarios y el aporte solidario que realizan al sistema de salud. Según datos del Ministerio de Salud de la provincia, Santa Fe lidera a nivel nacional el modelo de donación voluntaria, habitual, informada y responsable. Durante el año pasado, 30.000 personas fueron donantes de sangre en las campañas realizadas por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y los centros de hemoterapia de los hospitales públicos santafesinos.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia recordaron que la sangre no puede ser comprada ni fabricada, y que la única forma de obtenerla es mediante la donación. Por eso, se invitó a la población a participar de las colectas públicas organizadas por el Cudaio, con el objetivo de seguir fortaleciendo un modelo basado en la donación voluntaria, habitual, informada y responsable.

Durante el año pasado, unas 30 mil personas participaron de colectas organizadas por Cudaio, que alcanzaron a 79 localidades, y de las convocatorias que realizan los servicios de hemoterapia de los hospitales.

La coordinadora del área, Andrea Acosta, indicó que “el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, nos impulsan a fortalecer el modelo de donación que tiene la provincia, en el marco de una actualización de la normativa que Nación aprobó este año, para llegar al 100 % de donación voluntaria, habitual, informada y responsable. La Provincia es pionera en este modelo que reemplaza la solicitud de dadores al entorno de los pacientes”.

En esa línea indicó que esa forma tradicional, llamada “de reposición”, basada en pedidos direccionados para pacientes específicos, “suele ser tardía, y existen estudios estadísticos que la han encontrado menos segura, con un porcentaje más alto de unidades rechazadas en análisis de laboratorio”.

El desafío de hacer crecer la donación voluntaria “implica que desde la salud pública ampliemos el alcance de las colectas externas en todo el territorio de la provincia; y para la hemoterapia privada se abre una nueva época, con el desafío de convocar a dadores voluntarios. Desde nuestra experiencia en la materia, estaremos para colaborar”, subrayó Acosta.

Santa Fe y una campaña mundial

El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio en homenaje a Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco galardonado con el Premio Nobel, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. La fecha fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que este año proponen el lema “Una gota de humanidad. Donemos sangre, salvemos vidas”, con el objetivo de promover el crecimiento sostenido de la donación voluntaria y no remunerada y garantizar el acceso equitativo a sangre segura.

Las jornadas de donación previstas en la provincia hasta fin de mes, se desarrollan en Fighiera, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, San Carlos Centro, Granadero Baigorria, Puerto General San Martín, Zavalla y Angélica.

En la web del Cudaio se puede acceder a más información sobre día, lugar, horario y requisitos para donar, además de realizar la pre inscripción.

Los requisitos para donar sangre son simples: tener entre 16 y 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos, concurrir con documento de identidad y haber desayunado previamente, evitando alimentos con alto contenido graso.

Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro, y se considera ideal que toda persona sana realice al menos dos donaciones al año.

Noticias relacionadas
Todo listo en City Center para el Mundial 2026

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Cacho, Rosalía y Polo, sosteniendo el legado familiar. 

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El parque industrial de Uriburu al 7000 fue uno de los que registró la consolidación de empresas productivas en los últimos años.

Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

Aseguran que el avance del evangelismo comienza en la década del 90 y se debe a que “tienen un vínculo más próximo, más cotidiano, donde encuentran religión y espiritualidad, pero también un espacio de contención en cuestiones familiares o consumo problemático, entre otros”.

Las iglesias evangélicas se afianzan en los barrios de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Newells: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Lo último

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

El campeón después del campeón: Scaloni buscará romper el karma de Menotti y Bilardo

El campeón después del campeón: Scaloni buscará romper el karma de Menotti y Bilardo

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, Nicolás Gianelloni, aseguró que la situación social supera con contundencia la proyección prevista
Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario
La Ciudad

Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto
Economía

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Newells: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newells: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Ovación
Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona
Ovación

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este domingo 14 de junio

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este domingo 14 de junio

Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Un aporte solidario: En 2025, 30.000 personas fueron donantes de sangre en el sistema público de Santa Fe

Un aporte solidario: En 2025, 30.000 personas fueron donantes de sangre en el sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

20 de Junio

Por Gustavo E. Feldman / Abogado
Cultura

20 de Junio

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo
Ovación

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera