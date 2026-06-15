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Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Tras el desembarco de Decathlon, el centro comercial Portal Rosario confirmó el desembarco de nuevas marcas de indumentaria para mujeres, hombres y niños y artículos de decoración

15 de junio 2026 · 16:11hs
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El shopping Portal Rosario apuesta a una nueva etapa comercial de la mano de nuevas marcas.

El shopping Portal Rosario apuesta a una nueva etapa comercial de la mano de nuevas marcas.

En un contexto macro de apertura económica y mayor integración global, Rosario se muestra como una plaza atractiva para el desembarco de las marcas extranjeras. Al anuncio sobre la apertura de un local de la cadena de indumentaria deportiva Decathlon, Portal Rosario confirmó el desembarco de cinco nuevas marcas internacionales: Kiabi, Indian, Balmohk, Only y Jack & Jones.

El grupo Cencosud inauguró el shopping Portal Rosario el 6 de octubre de 2004. El paseo comercial está ubicado en la zona norte de la ciudad, en la calle Nansen 323, en un terreno que históricamente ocupó la fábrica textil Estexa, cerrada en 1991.

El paseo de compras anunció a principios de mes la apertura de un local de la reconocida marca internacional de indumentaria y artículos deportivos Decathlon. La inauguración está prevista para fines de este año y representa un hito para el centro comercial ubicado en la zona norte de la ciudad.

La llegada del comercio, explicaron, marca el inicio de una nueva etapa de transformación ya que la incorporación de la tienda especializada en deportes forma parte de un proceso de relanzamiento orientado a fortalecer la propuesta comercial del paseo ubicado en el distrito norte de la ciudad, atraer nuevas audiencias y consolidar a Portal Rosario como uno de los principales destinos de compras y experiencias de la ciudad.

Una semana después, desde Cencosud anunciaron nuevos acuerdos con marcas internacionales como una apuesta a "la transformación del centro comercial con la incorporación de nuevas tiendas flagship que fortalecerán su propuesta comercial y ampliarán significativamente su oferta para los visitantes", apuntaron.

Las marcas que se vienen

Se trata de cinco nuevas marcas internacionales que ocuparán locales de grandes superficies: Kiabi, Indian y tres marcas pertenecientes al grupo danés Bestseller: Balmohk, Only y Jack & Jones. Estas aperturas representan en conjunto cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie comercial.

Kiabi es una reconocida cadena internacional de moda de origen francés, famosa por ofrecer ropa moderna, básica y accesible para toda la familia. En abril pasado, anunció un plan de apertura de seis tiendas en los próximos doce meses, marcando su entrada al mercado local con una propuesta centrada en precios accesibles y variedad de productos.

En tanto, Indian es una popular cadena de indumentaria y lifestyle originaria de Uruguay que opera bajo el formato de moda rápida (fast fashion). Es famosa en la región por ofrecer ropa de mujer, calzado, accesorios y artículos para el hogar a precios muy accesibles, con un modelo comercial similar al de gigantes como Zara u H&M.

Pero hay más. Desde Cencosud destacaron como "uno de los hitos más relevantes de esta etapa" a la alianza con Bestseller, uno de los grupos de moda más importantes de Europa, con presencia en más de 70 países y un amplio portfolio de marcas internacionales.

Este acuerdo permitirá que desembarquen en Portal Rosario Balmohk, su nueva propuesta de moda urbana y contemporánea, Only, reconocida por su oferta de indumentaria femenina inspirada en las últimas tendencias, y Jack & Jones, especializada en moda masculina casual con fuerte presencia internacional.

>> Leer más: La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

La metamorfosis del centro comercial

“Estamos viendo cómo comienza a materializarse la visión que presentamos para Portal Rosario. La llegada de marcas internacionales de la relevancia ratifica el potencial de este activo y la confianza que las principales compañías del mundo depositan en Cencosud y Rosario como mercado”, señaló Sebastián Núñez, gerente general de la División Shopping en Cencosud Argentina.

La evolución de Portal Rosario contempla además futuras mejoras en infraestructura, la puesta en valor de espacios estratégicos y la incorporación progresiva de nuevas marcas nacionales e internacionales, consolidando al centro comercial como uno de los principales polos comerciales y de entretenimiento del país.

Portal Rosario es uno de los principales centros comerciales del interior de Argentina, ubicado en una zona estratégica de la ciudad y con una propuesta que integra retail, servicios y entretenimiento. En el centro comercial funcionan la cadena de supermercados Jumbo y de artículos para la construcción y el hogar, Easy, lo que lo posiciona como un destino relevante para la región.

Tras un 2021 muy flojo, cuando bajaron sus persianas unos 50 locales y se llegó a hablar de posibilidades de cierre, el centro comercial se encuentra en un proceso de transformación orientado a modernizar su propuesta, incorporar nuevas marcas y fortalecer la experiencia de visita, reafirmando su rol como un activo clave dentro de la estrategia de Cencosud en Argentina.

Cencosud es uno de los retailers más grandes y prestigiosos de América. Opera en seis países, con más de 115 mil colaboradores, 1.446 tiendas de retail y más de 3,5 millones de metros cuadrados de superficie de ventas.

Su estrategia multiformato abarca supermercados, mejoramiento del Hogar, tiendas, centros comerciales y servicios financieros. Además, impulsa líneas de negocio innovadoras como Cencosud Media y Marcas Propias, integrando tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

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