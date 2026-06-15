El tiempo en Rosario: martes con un leve repunte y algunas pocas nubes

La temperatura máxima sería de 16º y la mínima subiría hasta los 3º

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Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 16 de junio una temperatura máxima de 16º, la mínima subiendo a 3º y cielo con pocas nubes.

La madrugada del martes llega con vientos leves del noroeste, un registro de 5º y cielo algo nublado cambiando a ligeramente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 3º. Para la tarde se espera que esté parcialmente nublado con una máxima de 16º bajando a 13º en la noche.

El miércoles se mantendría la máxima en 16º y la mínima subiría a 5º, con niebla matutina, cielo parcialmente nublado a la tarde y fuertes ráfagas de viento nocturnas.

El jueves habría un descenso de la máxima (rondaría los 13º) y un marcado aumento de la mínima (10º), con cielo nublado y algunas probabilidades de lluvias aisladas desde la tarde.

El viernes estaría mayormente nublado, con temperaturas entre 17º y 9º.

Para el sábado anticipan una máxima de 15º, la mínima en 9º y cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

El domingo estaría mayormente nublado, con registros entre 16º y 10º.