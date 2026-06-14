La Capital | La Ciudad | doble fila

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas viales. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas

14 de junio 2026 · 16:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
El estacionamiento en doble fila

El estacionamiento en doble fila, uno de los problemas recurrentes en el ingreso y egreso de las escuelas.

En el marco del mes de la Seguridad Vial, el municipio rosarino lanzó una campaña audiovisual destinada a padres y madres para, entre otros ítems, evitar demoras frente a las escuelas. El estacionamiento en doble fila es uno de los temas abordados en la propuesta, orientada a generar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas viales.

Los videos, producidos por la Secretaría de Control y Convivencia, apuntan a reforzar conductas responsables, no solo durante los horarios de ingreso sino también de egreso de estudiantes. Las producciones están publicadas en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Control y Convivencia, bajo el título "La buena práctica de la semana".

Los temas de la campaña

La campaña municipal se desarrolla junto al acompañamiento que el área de Control realiza con sus agentes en la calle durante todo el ciclo lectivo. En concreto, la campaña y los videos hacen eje en el siguiente contenido:

  • Evitar la doble fila. Está prohibido, genera embotellamientos y es inseguro para niñas y niños que deben bajar o subir en la calle.
  • ¿Por dónde sino en la vereda? Es conveniente estacionar con tiempo el automóvil en cuadras aledañas y acompañar a las y los escolares caminando de forma segura por la vereda.
  • No conversar en la puerta de la escuela. Siempre es lindo socializar con otros padres y madres, pero no lo hagamos ocupando el frente de la escuela con el auto, para evitar así la doble fila y otros espacios que los demás deben utilizar.
  • El cinturón de seguridad siempre listo. Enseñar a chicas y chicos cómo se pone y se quita, y recordar que las y los más chicos deben viajar en silla de seguridad homologada en el asiento trasero.
  • ¡Con la mochi preparada! Que las chicas y los chicos tengan sus mochilas listas en su regazo o al alcance de la mano, no en el baúl. Esto agiliza su descenso del vehículo.
  • Saludemos con tiempo. Para minimizar el tiempo de detención, saludémonos bien unas cuadras antes de llegar a la escuela.

Estacionamiento indebido

Un informe publicado días atrás por La Capital, de acuerdo a las actas procesadas por el Tribunal Municipal de Faltas, dio cuenta que el primer cuatrimestre del año ubicó en el podio de las infracciones más recurrentes a las faltas relacionadas con el estacionamiento indebido, le siguieron la invasión del carril exclusivo del transporte urbano de pasajeros y en tercer lugar el exceso de velocidad permitida, aunque con una tendencia a la baja en las velocidades de los infractores.

Además, a comienzos de este mes se produjo un nuevo incremento de las multas que se actualizan por Unidad Fija (UF), valor equivalente a un litro de nafta especial. Esto implica que las multas mencionadas tendrán valores entre los 72 mil y 900 mil pesos.

Noticias relacionadas
planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folcloricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Todo listo en City Center para el Mundial 2026

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Cacho, Rosalía y Polo, sosteniendo el legado familiar. 

El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión a tres generaciones

El parque industrial de Uriburu al 7000 fue uno de los que registró la consolidación de empresas productivas en los últimos años.

Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

Newells: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Lo último

Boxeo: La Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: La Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas viales. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

Newells: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Ovación
Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Alemania arrancó con nafta premium: tremenda paliza frente al debutante Curazao

Alemania arrancó con nafta premium: tremenda paliza frente al debutante Curazao

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
La Ciudad

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Pulp volvió a visitar Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Por Morena Pardo
Zoom

Pulp volvió a visitar Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

20 de Junio

Por Gustavo E. Feldman / Abogado
Cultura

20 de Junio

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"