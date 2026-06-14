Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas viales. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas 14 de junio 2026 · 16:54hs

El estacionamiento en doble fila, uno de los problemas recurrentes en el ingreso y egreso de las escuelas.

En el marco del mes de la Seguridad Vial, el municipio rosarino lanzó una campaña audiovisual destinada a padres y madres para, entre otros ítems, evitar demoras frente a las escuelas. El estacionamiento en doble fila es uno de los temas abordados en la propuesta, orientada a generar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas viales.

Los videos, producidos por la Secretaría de Control y Convivencia, apuntan a reforzar conductas responsables, no solo durante los horarios de ingreso sino también de egreso de estudiantes. Las producciones están publicadas en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Control y Convivencia, bajo el título "La buena práctica de la semana".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaría de Control y Convivencia (@secretariacontrolyconvivencia) Los temas de la campaña La campaña municipal se desarrolla junto al acompañamiento que el área de Control realiza con sus agentes en la calle durante todo el ciclo lectivo. En concreto, la campaña y los videos hacen eje en el siguiente contenido:

Evitar la doble fila . Está prohibido, genera embotellamientos y es inseguro para niñas y niños que deben bajar o subir en la calle.

. Está prohibido, genera embotellamientos y es inseguro para niñas y niños que deben bajar o subir en la calle. ¿Por dónde sino en la vereda? Es conveniente estacionar con tiempo el automóvil en cuadras aledañas y acompañar a las y los escolares caminando de forma segura por la vereda.

Es conveniente estacionar con tiempo el automóvil en cuadras aledañas y acompañar a las y los escolares caminando de forma segura por la vereda. No conversar en la puerta de la escuela. Siempre es lindo socializar con otros padres y madres, pero no lo hagamos ocupando el frente de la escuela con el auto, para evitar así la doble fila y otros espacios que los demás deben utilizar.

Siempre es lindo socializar con otros padres y madres, pero no lo hagamos ocupando el frente de la escuela con el auto, para evitar así la doble fila y otros espacios que los demás deben utilizar. El cinturón de seguridad siempre listo. Enseñar a chicas y chicos cómo se pone y se quita, y recordar que las y los más chicos deben viajar en silla de seguridad homologada en el asiento trasero.

Enseñar a chicas y chicos cómo se pone y se quita, y recordar que las y los más chicos deben viajar en silla de seguridad homologada en el asiento trasero. ¡Con la mochi preparada! Que las chicas y los chicos tengan sus mochilas listas en su regazo o al alcance de la mano, no en el baúl. Esto agiliza su descenso del vehículo.

Que las chicas y los chicos tengan sus mochilas listas en su regazo o al alcance de la mano, no en el baúl. Esto agiliza su descenso del vehículo. Saludemos con tiempo. Para minimizar el tiempo de detención, saludémonos bien unas cuadras antes de llegar a la escuela. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaría de Control y Convivencia (@secretariacontrolyconvivencia) Estacionamiento indebido Un informe publicado días atrás por La Capital, de acuerdo a las actas procesadas por el Tribunal Municipal de Faltas, dio cuenta que el primer cuatrimestre del año ubicó en el podio de las infracciones más recurrentes a las faltas relacionadas con el estacionamiento indebido, le siguieron la invasión del carril exclusivo del transporte urbano de pasajeros y en tercer lugar el exceso de velocidad permitida, aunque con una tendencia a la baja en las velocidades de los infractores.

Además, a comienzos de este mes se produjo un nuevo incremento de las multas que se actualizan por Unidad Fija (UF), valor equivalente a un litro de nafta especial. Esto implica que las multas mencionadas tendrán valores entre los 72 mil y 900 mil pesos.