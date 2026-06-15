Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85% de la recaudación

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal identificó los impuestos vigentes entre Nación, provincias y municipios, cuáles concentran la mayor parte de los recursos

Argentina suele figurar entre los países con mayor complejidad tributaria de la región. Sin embargo, detrás de la extensa lista de impuestos, tasas y contribuciones que conviven en los distintos niveles de gobierno, la realidad muestra una fuerte concentración de la recaudación en un número reducido de gravámenes . Así lo revela el último Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que identificó la existencia de 150 tipos diferentes de tributos vigentes en 2026 entre Nación, provincias y municipios. Pese a esa diversidad, apenas seis impuestos explican el 85% de la recaudación tributaria consolidada del país.

El estudio señala que el sistema tributario argentino está integrado por 40 tributos nacionales, 28 provinciales y 82 municipales . La cifra representa una reducción respecto de los 155 relevados en 2025, principalmente por la eliminación de cinco impuestos internos nacionales vinculados a automóviles, embarcaciones recreativas, seguros, telefonía celular y bienes suntuarios.

No obstante, la cantidad de tributos existentes no guarda relación directa con su importancia fiscal. Según las proyecciones del Iaraf, sobre una recaudación consolidada equivalente al 26,6% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2026, la mayor parte de los ingresos públicos provendrá de apenas seis fuentes.

El principal aporte seguirá siendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representará el 25% de toda la recaudación consolidada. Le seguirán los aportes y contribuciones a la seguridad social, con una participación del 19%, y el Impuesto a las Ganancias, que explicará otro 18% de los recursos.

Más atrás aparecen el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento de las provincias, con una incidencia del 14,7%; el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, con el 6%; y la tasa municipal de inspección, seguridad e higiene, que aportará el 2,6%.

La concentración es aún mayor si se amplía la mirada. Cuando se agregan el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y exportación y el conjunto de otros tributos municipales, diez gravámenes explican el 94% de la recaudación total del país.

Para los especialistas, esta situación refleja una de las principales particularidades del esquema fiscal argentino, una gran proliferación de tributos de escasa relevancia recaudatoria convive con un reducido grupo de impuestos que sostienen el financiamiento estatal.

Complejidad del sistema tributario

El informe también pone de relieve la complejidad que enfrentan contribuyentes y empresas. La existencia de 150 tributos no implica que una persona o una firma deba pagarlos todos, ya que cada uno responde a actividades, bienes o situaciones específicas. Sin embargo, la superposición de gravámenes entre los distintos niveles de gobierno contribuye a aumentar los costos administrativos y la percepción de una elevada presión tributaria.

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Como país federal, Argentina distribuye las potestades tributarias entre Nación, provincias y municipios. Esa estructura explica la coexistencia de impuestos nacionales, tributos provinciales y una extensa variedad de tasas y derechos municipales asociados a servicios, habilitaciones, controles y actividades específicas.

En términos de distribución de los recursos, el Iaraf proyecta que de cada 100 pesos recaudados durante 2026, unos $35,3 terminarán en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $28,3 financiarán a la Ansés, $23,1 corresponderán al Tesoro Nacional y $13,3 quedarán en los municipios.

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El relevamiento del Iaraf vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la Argentina: si el problema tributario radica en la cantidad de impuestos existentes o en la fuerte dependencia del Estado respecto de un puñado de tributos que concentran la mayor parte de la recaudación.