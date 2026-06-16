Central: todos los detalles del nuevo predio que tendrá la entidad en Funes

La dirigencia canalla, que llegó a un acuerdo con la Municipalidad de esa ciudad, destinará una inversión de novecientos mil dólares

El presidente de Central, Gonzalo Belloso, busca avanzar con la captación de nuevos valores, en este caso en Funes y alrededores.

Central anunció oficialmente que pondrá en marcha un plan que estará destinado al desarrollo del fútbol infantil en Funes, algo que ya había anticipado la dirigencia Canalla liderada por Gonzalo Belloso. La llegada de la entidad a la vecina localidad permitirá extender la metodología de trabajo a nuevos sectores y de esa manera generará más oportunidades para la detección y formación de jugadores.

De acuerdo a lo informado por la entidad de Arroyito a través de las redes sociales, la propuesta contempla una inversión aproximada de 900.000 dólares en infraestructura deportiva y educativa, con canchas, vestuarios, entre otros puntos valiosos.

Todo esto se llevó a cabo después de un acuerdo que realizó Central con la Municipalidad de Funes después de algunas reuniones. Es por eso que los directivos le agradecieron públicamente a las autoridades funenses "por la confianza, la predisposición y el trabajo conjunto que hicieron posible esta iniciativa, que permitirá seguir formando deportistas y personas bajo los valores que identifican a nuestra institución ".

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Es un predio que estará ubicado en la autopista Rosario-Córdoba y se suma al de Arroyito y a los que ya tiene en funcionamiento en Alberdi, Baigorria y Arroyo Seco.

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En el acuerdo que llevaron adelante la entidad Auriazul con la Municipalidad de Funes se destacan algunos puntos importantes.

Captación y desarrollo de jóvenes talentos de Funes y otras localidades de la región.

Implementación de la metodología formativa de Rosario Central, basada en la formación integral de los futbolistas.

Creación de un nuevo espacio para fútbol infantil destinado a niños y niñas de entre 5 y 12 años.

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La llegada del Club permitirá extender la metodología de trabajo a nuevos sectores, generando así más oportunidades para la detección de futbolistas.



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Desarrollo de actividades con perfiles competitivos y recreativos.

Concesión de uso del predio por 20 años, con posibilidad de prórroga por 10 años más.

Utilización compartida de las instalaciones con la Escuela Municipal en contraturno.