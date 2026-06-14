Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Buscó durante más de cinco décadas a su hijo desparecido, aunque nunca pudo dar con sus restos 14 de junio 2026 · 20:36hs

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, falleció este domingo tras una incansable búsqueda de más de cinco décadas de su hijo desparecido, aunque nunca pudo dar con sus restos.

Taty Almeida murió a los 95 años en el Hospital Italiano porteño, a las 19.20 de este domingo.

Nacida el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano, Lidia Stella Mercedes Miy Uranga era mejor conocida como Taty Almeida.

Su hijo está desaparecido desde antes del Golpe de 1976. Alejandro Almeida, militante en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), tenía 20 años cuando fue secuestrado por la Triple A.

Taty Almeida se unió en 1979 a Madres de Plaza de Mayo, y en 1986 pasó a la escindida Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Su incansable búsqueda estuvo basada en la esperanza de saber qué había ocurrido con su hijo, pero murió sin encontrar sus restos.