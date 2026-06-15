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Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026

Las obras incluyen carpeta definitiva en barrios, reconstrucción integral de calles y remodelación de avenidas. Actualmente hay otras 300 cuadras en ejecución

15 de junio 2026 · 06:30hs
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El mayor volumen de trabajos se concentró en el distrito Centro

El mayor volumen de trabajos se concentró en el distrito Centro, donde se completaron 84 cuadras y más de 10.000 metros lineales de pavimento.

Durante el primer semestre de 2026, el municipio informó que ya se terminaron 204 cuadras de pavimento distribuidas en los seis distritos de la ciudad. Los trabajos comprenden 131 cuadras del Plan de Calles con renovación integral de calzadas, pavimento definitivo y remodelación de avenidas.

Las intervenciones ejecutadas permitieron renovar más de 25.000 metros lineales de asfalto. Solo el Plan de Calles alcanzó 16.361 metros lineales finalizados, mientras que las obras de pavimento definitivo sumaron otros 7.440 metros lineales a los que se agregan los realizados en avenidas.

>>Leer más: Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Distribución de obras

El mayor volumen de trabajos se concentró en el distrito Centro, donde se completaron 84 cuadras y 10.645 metros lineales de pavimento. Allí se realizaron intervenciones sobre corredores clave para la circulación urbana, como Pellegrini entre Oroño y Entre Ríos, Oroño entre Córdoba y Wheelwright, 27 de Febrero entre Oroño y Entre Ríos, San Lorenzo entre Lagos y Oroño, Santa Fe entre Oroño y Dorrego, Salta entre Oroño y San Nicolás y Cafferata entre Pellegrini y Mendoza.

También se ejecutaron trabajos en calles estratégicas del área central y oeste de la ciudad como Moreno entre San Lorenzo y Santa Fe, Moreno entre Pellegrini y Montevideo, Santa Fe entre Constitución y Alsina, San Juan entre Avellaneda y Guido y San Luis entre Avellaneda y Rouillon. Las obras abarcaron distintos corredores de conectividad urbana.

En tanto, en el distrito Sur se finalizaron obras sobre tres tramos viales que totalizaron ocho cuadras renovadas. Los trabajos sobre Necochea y Buenos Aires permitieron superar los mil metros lineales de pavimento reacondicionado.

En el distrito Sudoeste se completó la reconstrucción de 14 cuadras sobre Ovidio Lagos entre 27 de Febrero y bulevar Seguí. Se trata de una de las principales arterias de conexión norte-sur de Rosario.

Por su parte, en el distrito Oeste se finalizaron seis cuadras sobre Cafferata entre Pellegrini y Presidente Perón. En el distrito Norte se realizaron intervenciones sobre las avenidas Rondeau, Avellaneda y Humberto Primo.

Las obras también alcanzaron al distrito Noroeste, donde se completaron trabajos sobre siete cuadras y 1.520 metros lineales. Las intervenciones incluyeron 16 de Enero y distintos tramos de Saladillo.

>>Leer más: Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

Pavimento definitivo y avenidas

Dentro del plan de pavimento definitivo se finalizaron 62 cuadras en el sector comprendido por Uriburu y barrio La Guardia. La intervención permitió incorporar infraestructura definitiva en una amplia zona de la ciudad.

Al mismo tiempo continúan en ejecución otras 230 cuadras de pavimento definitivo. Los trabajos avanzan en Las Delicias, Tiro Suizo, Irigoyen, Las Heras, Antártida Argentina y Lomas de Alberdi, entre otros sectores.

Entre las obras actualmente en marcha se destacan 47 cuadras en barrio Tiro Suizo y 42 cuadras en Las Delicias. También sobresalen 36 cuadras en Lomas de Alberdi, 33 en barrio Irigoyen y 17 en Antártida Argentina.

Además, durante el semestre se completó la remodelación integral de la avenida Rouillon entre Pellegrini y 27 de Febrero. La obra abarcó 11 cuadras y 1.200 metros lineales.

Además, continúan en ejecución importantes intervenciones sobre avenida Newbery, Ayacucho y bulevar Seguí. En conjunto, las obras comprenden 62 cuadras de remodelación de avenidas actualmente en marcha.

Actualmente la Municipalidad mantiene en ejecución 306 cuadras de obras viales en distintos puntos de la ciudad. De ese total, 230 corresponden a pavimento definitivo, 62 a remodelación de avenidas y 14 al Plan de Calles.

A estas intervenciones se suma el Plan de Pacificación para Empalme Graneros y Los Pumitas, que contempla 169 cuadras de intervención. El proyecto incluye 145 cuadras de pavimento definitivo, mejoras urbanas integrales y relocalización de familias.

>>Leer más: Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Cloacas y saneamiento

En paralelo, avanzan importantes obras de cloacas y saneamiento en distintos sectores de la ciudad. En Fisherton, Stella Maris, Santa Rosa y La Bombacha se ejecuta una obra que beneficiará a 15.000 vecinos mediante 3.850 conexiones domiciliarias. Los trabajos presentan un avance del 32%.

También continúa la obra cloacal de Nuevo Alberdi y Cristalería, que contempla 1.919 conexiones domiciliarias para beneficiar a 8.000 vecinos. El proyecto registra un avance del 30%.

En Hostal Sol del Este se desarrollan trabajos que alcanzarán a 12.308 vecinos mediante 1.208 conexiones domiciliarias. Durante el semestre se completó la obra de Puente Negro, que benefició a unos 500 vecinos con 100 conexiones.

A estas intervenciones se suman tareas permanentes de mantenimiento hidráulico y limpieza de conductos y desagües pluviales. Los trabajos se desarrollan en la Terminal de Ómnibus, avenida Eva Perón, avenida Uriburu, Fisherton y la zona norte, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y optimizar el funcionamiento de la infraestructura urbana.

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