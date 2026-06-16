Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este martes 16 de junio

La Copa del Mundo se vive a pleno y, además del debut de Argentina esta noche, habrá otros duelos apasionantes. En esta nota, todo sobre los partidos de hoy

El Mundial 2026 se vive a pleno en Estados Unidos, México y Canadá , y esta noche será el turno de la selección argentina, que hará su debut en la Copa del Mundo ante Argelia . A la par, otros partidos de la primera jornada de la fase de grupos tendrán lugar a lo largo de este martes 16 de junio .

En este sexto día de actividad mundialista, se disputarán cuatro encuentros apasionantes que tendrán a estrellas de reconocimiento internacional como protagonistas .

Además del debut de Argentina, la jornada tendrá como atractivo principal el debut de la subcampeona del mundo, Francia, que enfrentará a Senegal en el primer partido del grupo I.

A su vez, Noruega chocará ante Irak en el otro duelo de esta zona y después será el turno del grupo J, con el partido de la Albiceleste . Poco después de la medianoche, ya en el comienzo del miércoles 17 de junio, Austria y Jordania completarán la actividad , en un encuentro que también puede ser clave para el equipo de Lionel Scaloni.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial hoy

La sexta jornada de la Copa del Mundo 2026, este martes 16 de junio, contará con cuatro partidos de dos grupos que se jugarán de la siguiente manera:

16 - Francia vs. Senegal - DSports.

19 - Irak vs. Noruega - DSports y TyC Sports.

22 - Argentina vs. Argelia - DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+.

1 (del miércoles) - Austria vs. Jordania - DSports y TyC Sports.

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Los jugadores a seguir

Francia es una de las grandes candidatas al título y su plantel ilusiona con la posibilidad de disputar su tercera final consecutiva. Con un equipo plagado de estrellas internacionales, los más destacados son: Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olisé (Bayern Múnich), Désiré Doué (PSG), Rayan Cherki (Manchester City) y N'Golo Kanté (Fenerbahçe), entre otros. Por el lado de Senegal, el conjunto africano deposita sus esperanzas de un batacazo en Sadio Mané (Al-Nassr), Nicolas Jackson (Bayern Múnich), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Idrissa Gana Gueye (Everton), Lamine Camara (Mónaco) y Moussa Niakhaté (Lyon), entre otros.

image (51) Ousmane Dembélé es el vigente ganador del Balón de Oro y jugará el Mundial con Francia. AP

El duelo entre Irak y Noruega significará el debut absoluto de algunas figuras del conjunto vikingo en la Copa del Mundo, tales como Erling Haaland (Manchester City), Martin Ødegaard (Arsenal) y Alexander Sørloth (Atlético de Madrid). En tanto, Aymen Hussein (Al-Karma) es el referente de los Leones.

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Más allá de las reconocidas figuras de la selección argentina, el duelo de esta noche en Kansas City contará con algunas figuras de Argelia, tales como Riyad Mahrez (Al-Ahli), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Rayan Aït Nouri (Manchester City), Mohamed Amoura (Wolfsburgo) e Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), este último apuntado como máxima promesa a futuro.

Por último, Austria volverá al Mundial tras 28 años y lo hará de la mano de David Alaba (Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) y la experiencia de Marko Arnautovic (Estrella Roja de Belgrado); mientras que Jordania tiene a Mousa Al-Tamari (Stade Rennes) como referente.

Todos los grupos del Mundial 2026