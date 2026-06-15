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Kansas City se transformó en una extensión de Argentina con un banderazo fenomenal

El fervor de los hinchas de Argentina se hizo notar en un parque público de Kansas City y el debut ante Argelia empezó a jugarse

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

15 de junio 2026 · 22:14hs
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Las camisetas de Argentina coparon Kansas City en la previa del debut con Argelia. Emocionante banderazo.

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Las camisetas de Argentina coparon Kansas City en la previa del debut con Argelia. Emocionante banderazo.
El hincha de Central no se perdió el banderazo en apoyo a la selección argentina.

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El hincha de Central no se perdió el banderazo en apoyo a la selección argentina.
El amigo del vecino de Julián Alvarez y el pedido por una camiseta.

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El amigo del vecino de Julián Alvarez y el pedido por una camiseta.

Uno de los parques centrales de Kansas se vio de pronto desbordado por el banderazo argentino. Atiborrados de camisetas, banderas, trapos y todo lo que sirviera para una celebración pagana, la pasión mundialista de Argentina ya se instaló con inusitada fuerza el día previo al debut del equipo de Scaloni ante Argelia.

Alrededor de las 18 (hora local) los colores celeste y blanco pintaron el parque y los cánticos se hicieron sentir con fuerza para cualquier desprevenido.

La marea albiceleste se conformó nomás en la jornada previa en un auténtico banderazo e incluyó camisetas y banderas con los rostros de Messi y Maradona fundamentalmente.

También se vio a hinchas rosarinos con las camisetas canallas y leprosas, y hasta carteles como el de un vecino de un amigo de Julián Álvarez pidiéndole la camiseta. Sin dudas que este martes Argentina será local en Kansas y todo el mundo espera se traduzca en un triunfo.

>>Leer más: Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Posibles formaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Los próximos partidos de la selección argentina

  • Argentina vs. Austria el lunes 22/06 a las 14.
  • Argentina vs. Jordania el sábado 27/06 a las 23.

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