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Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente

La diferencia sobre Roberto Sánchez es del 0,5 por ciento, cuando llevan escrutado el 98 % de las actas del balotaje

15 de junio 2026 · 21:50hs
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Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente

Keiko Fujimori aventajaba este lunes por más de 18.000 votos a Roberto Sánchez en el lento escrutinio de la segunda vuelta presidencial de Perú. En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que el “plazo máximo” para declarar al ganador sería a mediados de julio.

Tras el escrutinio de más del 98 % de las actas electorales y mientras el Jurado realizaba el conteo de los sufragios sobre los cuales alguno de los partidos había realizado impugnaciones, Fujimori (de Fuerza Popular) sumaba 50.052 % de apoyo, mientras que Sánchez (de Juntos por el Perú) lograba 49.948 %, según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), la organizadora de los comicios del 7 de junio.

El balotaje de Perú es el más ajustado de tiempos recientes. En los comicios presidenciales de 2021, Pedro Castillo venció a Fujimori por más de 44.000 votos y en 2016, Pedro Pablo Kuyczynski le ganó por más de 41.000 sufragios, mientras en 2011, Ollanta Humala la derrotó por más de 447.000 votos.

La semana pasada el Jurado estimó que el resultado estaría listo en un mes, aproximadamente el 7 de julio, pero ahora la vocera del Jurado, Grecia Rentería, dijo que el “plazo máximo de proclamación sería mediados de julio”. Según la ley el nuevo presidente debe iniciar sus funciones el 28 de julio por cinco años.

La demora en el conteo de votos se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta —que resume los votos de cada mesa— deben ser transportadas hasta más de un centenar de oficinas en el territorio nacional para su conteo. A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones.

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