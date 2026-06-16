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Rosario se pone la camiseta: frío polar e ilusión mundialista por el debut de Argentina

Sendas peatonales celestes y blancas, venta callejera de camisetas, mascotas vestidas para la ocasión y la ilusión intacta marcan la previa del debut de Argentina en la ciudad

16 de junio 2026 · 10:24hs
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Frío

Frío, camisetas, promociones y expectativa por el debut de Argentina en Rosario

Las franjas celestes y blancas que aparecieron en algunas sendas peatonales del centro parecen marcar el camino. Rosario amaneció este martes con muchísimo frío, y una sensación térmica de poco más de seis grados, pero también con ese clima particular que solo generan los mundiales. Se percibe desde temprano una mezcla de ansiedad, ilusión y pequeños rituales cargados de significados que empiezan a colarse en la cotideaneidad.

A horas del debut de Argentina frente a Argelia, la ciudad exhibe señales de que la Copa del Mundo ya empezó a jugarse. Pese al "poco espíritu mundialista" que muchos percibieron en la previa del torneo, resulta difícil no volver a ilusionarse. Después de todo, este martes puede comenzar a escribirse uno de los últimos capítulos mundialistas de Lionel Messi, el rosarino más universal, en el escenario deportivo más importante del planeta.

El contraste con Qatar 2022 es inevitable. Mientras hace cuatro años la Copa del Mundo se jugaba bajo el calor del desierto y en una época atípica del calendario, este debut encuentra a Rosario en las puertas del invierno. Las camisetas asoman por encima de los sacos y camperas, los mates reemplazan a las bebidas frías y la cuenta regresiva para el partido se vive entre bufandas y manos en los bolsillos.

fiebre mundial

Que nadie se quede afuera

Sin embargo, esa no es excusa para no subirse a la fiebre mundialista. En las peatonales y avenidas comerciales aparecieron puestos improvisados que ofrecen camisetas albicelestes, gorros, bufandas, banderas para autos y toda clase de objetos con temática mundialista. Algunos comerciantes registraron que las ventas crecieron durante el fin de semana largo y esperan que el entusiasmo aumente si la selección arranca con una victoria.

Las vidrieras también se sumaron a la pasión futbolera. Camisetas de la selección, gigantografías de Messi y decoraciones celestes y blancas dominan el paisaje de los centros comerciales, mientras que en distintos puntos de la ciudad comenzaron a multiplicarse murales y grafitis dedicados a la Scaloneta.

La pasión mundialista incluso alcanzó a las mascotas. No es raro cruzarse con perros paseando por el centro o los parques con pequeños buzos de Argentina, algunos hasta con el número 10 en la espalda y otros luciendo los colores celeste y blanco. Postales que arrancan sonrisas y también pedidos de fotos.

perro mundialista

Prodes y juntadas, los temas del día

En paralelo, los grupos de WhatsApp hierven desde temprano. Familias organizando la cena, amigos definiendo dónde ver el partido, compañeros de trabajo armando apuestas improvisadas y vecinos coordinando encuentros para seguir el debut de la selección. El partido de Argentina vuelve a convertirse en una excusa para reunirse, incluso en un martes frío de junio.

En las redes sociales, mientras tanto, el tema más repetido es el prode. Los resultados inesperados que dejaron los primeros partidos del Mundial pusieron en crisis los pronósticos de muchos rosarinos. Los memes sobre "el prode más difícil de la historia" circulan sin pausa después de varias sorpresas que dejaron a favoritos y candidatos cediendo puntos en el arranque del torneo.

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Además, son muchos los locales gastronómicos, incluidas las heladerías, que lanzaron promociones para disfrutar de los encuentros de Argentina, en una apuesta que combina marketing y pasión futbolera. Nadie quiere quedarse afuera de lo que genera el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La pelota todavía no empezó a rodar para Argentina, pero Rosario ya empezó a jugar su propio Mundial. Entre el frío que cala los huesos y una ilusión que sigue intacta, la ciudad volvió a teñirse de celeste y blanco. Porque si algo demuestran las calles este martes es que, más allá de los pronósticos y las dudas, la fe mundialista siempre encuentra la manera de reinventarse.

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