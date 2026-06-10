Argelia comenzó a calentar su debut: "Le ganaremos a Messi, si Alá quiere"

Ibrahim Maza, una de las jóvenes figuras y promesas del seleccionado africano, sostuvo que su equipo no le teme al vigente campeón del mundo

El mediocampista argelino Ibrahim Maza calentó este miércoles la previa del debut mundialista ante la selección argentina , al asegurar que su equipo buscará vencer a Lionel Messi el próximo 16 de junio en Kansas , en el primer partido del grupo C del Mundial 2026. “Le ganaremos a Messi, si Alá quiere" , afirmó el volante, una de las promesas de Argelia, que intentará dar el primer gran golpe del torneo frente al equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo y líder del ranking Fifa.

Maza, de 20 años, sostuvo que el seleccionado africano deberá disputar “un gran Mundial” y remarcó que el estreno frente a Argentina será determinante para marcar el rumbo de la competencia.

“El primer partido es clave. Ellos provocan mucho, pero tenemos que jugar con cabeza fría y meterle ganas” , agregó el futbolista en una declaración que no pasó inadvertida por el peso del rival y por la referencia directa a Messi.

Embed - EL RIVAL DE ARGENTINA VENCIÓ A UNA POTENCIA EUROPEA Y ES NOTICIA | P. Bajos 0-1 Argelia | RESUMEN

>>Leer más: El ilustre apellido del arquero de Argelia que estaría en el debut ante Argentina

"Estamos listos", dijo Mahrez

La confianza también aparece en referentes históricos del seleccionado argelino, como Riyad Mahrez, quien reconoció el poderío argentino, aunque dejó en claro que su equipo no entrará a la cancha derrotado de antemano.

“Lo vamos a encarar como cualquier otro partido. Todavía nos queda una semana para trabajar, pero ya estamos listos”, expresó Mahrez, quien pidió competir con personalidad ante uno de los máximos candidatos al título.

Embed - ARGENTINA 3 ISLANDIA 0: ZURDAZOS DE BARCO, MESSI Y ALMADA EN EL ÚLTIMO AMISTOSO ANTES DEL MUNDIAL

El atacante también aseguró que Argelia buscará representar de la mejor manera a su gente: “Vamos a dejar todo en la cancha para que la gente se sienta orgullosa”, sostuvo.

Argentina y Argelia se enfrentarán en el Geha Field at Arrowhead Stadium, escenario con capacidad para más de 76 mil espectadores, en un debut que tendrá todos los condimentos: el campeón defensor, Messi en su sexto Mundial y un rival que llega con ambición de sorpresa.

El plantel argelino confía en repetir gestas históricas como la de Arabia Saudita ante Argentina en Qatar 2022 o la de Camerún en Italia 1990, las únicas selecciones de África que lograron vencer a la Albiceleste en una Copa del Mundo.