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Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

La identificación única se convertirá en el requisito indispensable para realizar gestiones con el Estado santafesino.

15 de junio 2026 · 12:57hs
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Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

A partir del próximo 1 de julio todas las actuaciones del Estado provincial comenzarán a gestionarse exclusivamente por medios digitales. La ID Ciudadana, que actualmente ya permite acceder a algunos de los trámites más demandados por la ciudadanía _como la solicitud de partidas, la consulta de infracciones de tránsito, la gestión de Patente e Impuesto Inmobiliario, los trámites vinculados a la licencia de conducir y la obtención de nuevos ejemplares del DNI_, se convertirá desde esa fecha en la herramienta central para operar dentro del nuevo esquema de Gobierno Digital.

Fuentes oficiales señalaron que la implementación del Gobierno Digital, enmarcada en el programa Territorio 5.0, transformará la relación entre la ciudadanía y la administración pública mediante un sistema unificado que permitirá realizar gestiones de forma más ágil, transparente y eficiente.

A partir del 1 de julio, todas las actuaciones administrativas se realizarán mediante la Plataforma de Gestión Digital (PDG) Timbó, que sustituirá progresivamente los circuitos basados en documentación en papel. La medida forma parte del proceso de transformación digital impulsado por la Provincia a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública para simplificar procedimientos, reducir tiempos de respuesta y eliminar trámites burocráticos que durante años implicaron traslados, esperas y gestiones presenciales.

“Santa Fe viene trabajando y cumpliendo con los objetivos propuestos en el plan de transformación digital desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Esto implica no solo proyectar, sino también rendir cuentas a partir del cumplimiento de los plazos y de la optimización de la calidad de los servicios, mejorando los tiempos de respuesta y eliminando trámites burocráticos que demoraban demasiado en resolverse”, afirmó el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares.

Qué cambios habrá en la gestión de trámites

La secretaria Legal y Técnica de la provincia, Julia Tonero, sostuvo que la transformación digital “tiene el potencial de modificar la forma tradicional de hacer las cosas en todas las funciones y ámbitos del gobierno y pone en jaque a la administración burocrática”.

>> Leer más: Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Asimismo, remarcó que el proceso “brinda la oportunidad de mejorar el bienestar de los ciudadanos mediante la simplificación de los trámites, al tiempo que acelera y optimiza las tareas internas de la administración”.

“Si el Estado no se reformula, no se reinventa y no se vuelve a diseñar desde nuevas bases, tiene un futuro incierto en la sociedad actual porque queda cada vez más alejado de sus propósitos y de los ciudadanos. Territorio 5.0 es la política pública concreta del Gobierno provincial para acercar el Estado a la sociedad contemporánea”, añadió.

La ID Ciudadana, requisito para operar en el nuevo sistema

La ID Ciudadana será la puerta de entrada a todas las plataformas digitales del Gobierno de Santa Fe y el requisito indispensable para realizar gestiones dentro del nuevo esquema de Gobierno Digital.

Embed - ¿Cómo dar de alta mi cuenta de ID Ciudadana?

El registro puede realizarse mediante ARCA, la aplicación Mi Argentina o utilizando los datos del Documento Nacional de Identidad. Una vez iniciado el trámite, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación con el asunto “Solicitud de confirmación de Email ID Ciudadana”.

Tras validar la cuenta, deberá crear una contraseña de entre ocho y veinte caracteres que incluya al menos dos letras mayúsculas y dos números. Completado ese paso, el sistema solicitará la aceptación de los términos y condiciones y la adhesión al Domicilio Digital.

>> Leer más: Digitalización: la mitad de los trámites municipales ya se hacen online

El Domicilio Digital constituye un requisito obligatorio y funciona como la bandeja electrónica donde cada ciudadano recibirá notificaciones, comunicaciones y actualizaciones vinculadas a los trámites realizados ante la administración provincial.

La creación de la ID Ciudadana puede realizarse a través del Portal Ciudadano de la provincia: www.santafe.gob.ar/portalciudadano.

Cómo registrarse

Con el objetivo de facilitar la incorporación al nuevo sistema, la Provincia puso a disposición materiales explicativos sobre la creación de la ID Ciudadana, la adhesión al Domicilio Digital y el uso de la Atención Virtual.

El tutorial para generar la ID Ciudadana se encuentra disponible en: https://youtu.be/Eo_XR-eZxP8?si=LccxVPULnrsfziSg.

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