Rosario se tiñe de celeste y blanco para alentar a la selección

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La Capital | La Ciudad
16 de junio 2026 · 13:10hs

Fotografías: Celina Mutti Lovera - Virginia Benedetto / La Capital

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