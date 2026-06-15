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Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino

Con el tanto de Emilia Boccalini, el equipo del Viaducto venció a Newell's y Social Lux le ganó a Morning en las revanchas de octavos en la Copa Santa Fe

15 de junio 2026 · 21:08hs
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Copa Santa Fe: Adiur le volvió a ganar a Newells y pasó a los cuartos de final. Emilia Boccalini anotó el tanto del triunfo Naranja.

Leonardo Vincenti/ La Capital

Copa Santa Fe: Adiur le volvió a ganar a Newell's y pasó a los cuartos de final. Emilia Boccalini anotó el tanto del triunfo Naranja.
Copa Santa Fe. Social Lux derrotó a Morning Star 2 a 0 y pasó a los cuartos con un global por 6 a 1.   

Leonardo Vincenti/ La Capital

Copa Santa Fe. Social Lux derrotó a Morning Star 2 a 0 y pasó a los cuartos con un global por 6 a 1.    

Adiur y Social Lux ganaron sus respectivos encuentros y sellaron el pasaje a los cuartos de final en la sexta edición de la Copa Santa Fe 2026. Las naranjas derrotaron a Newell's a domicilio por 1 a 0 y las verdolagas de barrio Ludueña vencieron a Morning Star 2-0.

La próxima instancia para los equipos de la Asociación Rosarina de Fútbol se jugaría la última semana de junio y la revancha en la primera de julio. Adiur enfrentará a Argentino de San Lorenzo y Social Lux enfrentará a Defensores de Armstrong.

Emilia Boccalini, la goleadora

El equipo del Viaducto otra vez se aprovechó de Newell's y en esta oportunidad se alzó con la victoria ante las rojinegras en Bella Vista. La delantera Emilia Boccalini en el cierre del partido anotó el tanto del triunfo. El global para las naranjas por 2 a 0.

>> Leer más: El calor golpea al Mundial y hay 5 sedes en las que podría bajar el rendimiento de los jugadores

Social Lux chicas
Copa Santa Fe. Social Lux derrotó a Morning Star 2 a 0 y pasó a los cuartos con un global por 6 a 1.

Copa Santa Fe. Social Lux derrotó a Morning Star 2 a 0 y pasó a los cuartos con un global por 6 a 1.

Mercadito ganó y va por más

El equipo de barrio Ludueña, dirigido por Mauro Palacios, volvió a repetir la producción del partido de ida y en la revancha derrotó a Morning Star por 2 a 0 con los goles de Rocío Serra y Giuliana Nebuloni. El global fue 6 a 1 para la últimas campeonas del 2025.

La terna arbitral del encuentro de buena labor estuvo conformada por Belén Pereyra, Ivo Barbarich y Griselda Mercado.

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