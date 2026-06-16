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Encontraron el cuerpo de un hombre desparecido hace más de una semana

El cuerpo de Hernán Montessi, de Arequito, estaba en el Instituto Médico Legal. Su foto fue pegada en las calles y distribuida por redes. Investigan las causas de su muerte.

16 de junio 2026 · 12:34hs
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La foto de Hernán Montessi fue pegada en las calles y distribuida por redes. 

La foto de Hernán Montessi fue pegada en las calles y distribuida por redes. 

Tras más de una semana desaparecido, este lunes hallaron el cuerpo de Hernán Montessi. El hombre de 42 años era oriundo de Arequito pero residía en Rosario. El cadáver se encontraba catalagado como NN en el Instituto Médico Legal.

Montessi era intensamente buscado desde hacía más de una semana. Había sido visto por última vez el lunes 8 de junio, en Rosario, cuando salió de la casa de su expareja y no volvió a tener contacto con sus familiares.

Según relató Maximiliano, un allegado a Hernán, el joven atravesó un episodio de desorientación antes de retirarse del domicilio y se fue sin llevarse el celular, la documentación, dinero ni otras pertenencias personales. La familia manifestó su preocupación por su estado de salud mental y aseguró que nunca había permanecido tantos días desaparecido.

Leer más: Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

La búsqueda y el hallazgo

Desde entonces, familiares y amigos realizaron recorridas por distintos sectores de la ciudad, repartieron panfletos y difundieron su imagen en redes sociales.

En ese marco, algunas personas afirmaron haberlo visto en inmediaciones del Planetario y en barrio República de la Sexta, por lo que sus allegados solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita encontrarlo.

En las últimas horas del lunes, su familia recibió la triste noticia al ser notificada de que el cuerpo se encuentra en el Instituto Médico Legal de Rosario. Por estas horas, continúa la investigación para determinar lo sucedido en las últimas horas de vida de Hernán.

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