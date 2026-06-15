La Capital | La Ciudad | Newell's

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur de Rosario

El siniestro vial se produjo en 27 de Febrero y Necochea. Por el impacto, el vehículo del exfutbolista volcó y su acompañante sufrió heridas

15 de junio 2026 · 10:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
La camioneta del exdirector técnico de Newells quedó volcada por el choque

Foto: Policía de Santa Fe.

La camioneta del exdirector técnico de Newell's quedó volcada por el choque

El exdirector técnico de Newell’s Old Boys Adrián Blas Taffarel, quien también integró el equipo leproso en la era de Marcelo Bielsa, protagonizó un violento choque en 27 de Febrero y Necochea, en la zona sur.

Según fuentes policiales, Taffarel circulaba en su auto por 27 de Febrero hacia el este, es decir en dirección al puerto, cuando llegar a la intersección con Necochea colisionó con un Fiat Punto.

Como consecuencia del impacto, la mujer que acompañaba a Taffarel, Evangelina B. de 38 años, sufrió traumatismo leve tórax. Fue atendida en el lugar por personal del Sies.

Tanto el exfutbolista como el conductor del Fiat Punto no sufrieron heridas y las actuaciones por este caso fueron trasladadas a la seccional 2ª.

Los pasos del exDT de Newell's

Adrián Blas Taffarel integró el plantel rojinegro en la era en que Marcelo Bielsa era el director técnico y que se consagró campeón de la temporada 1990/91. Luego de retirarse como jugado, dirigió las divisiones inferiores de Newell's y otros clubes del interior.

Regresó al Parque Independencia en 2021 como técnico interino.

Noticias relacionadas
El plantel de Newells se mueve en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, con un grupo de 30 jugadores.

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Así quedó el vehículo en el que Saúl Salcedo viajaba junto a su familia hacia Asunción. 

Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras un choque fatal

Folarin Balogun fue la gran figura local en el debut del Mundial 2026.

Ganó un ex-Newell's en el Mundial 2026: Estados Unidos goleó a Paraguay

Cristian Edgardo Le Vraux, el hombre que murió en el choque con el auto en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia.

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Ver comentarios

Las más leídas

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Lo último

Muerte del youtuber Gaspi: la Policía de Río de Janeiro brindó nuevos datos sobre el accidente

Muerte del youtuber Gaspi: la Policía de Río de Janeiro brindó nuevos datos sobre el accidente

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Brasil: prisión preventiva para tres instructores por la muerte de una joven en un salto sin cuerdas

Brasil: prisión preventiva para tres instructores por la muerte de una joven en un salto sin cuerdas

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

La identificación única se convertirá en el requisito indispensable para realizar gestiones con el Estado santafesino.

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio
Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur
La ciudad

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos
Policiales

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

En solo tres meses, la actividad de cuidacoches aumentó un 35 por ciento

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

En solo tres meses, la actividad de cuidacoches aumentó un 35 por ciento

Un crimen ruidoso y un plan que no frena

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Un crimen ruidoso y un plan que no frena

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas
Policiales

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Ovación
Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

De Newells a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

De Newell's a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Países Bajos estuvo al frente dos veces, pero la cautela lo castigó

Policiales
Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos
Policiales

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La Ciudad
Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio
La ciudad

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

De Newells, a los botines de Messi, la selección argentina y al videojuego de fútbol más popular

De Newell's, a los botines de Messi, la selección argentina y al videojuego de fútbol más popular

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas
Información general

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años
Información general

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Por Lucía Inés López
Zoom

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto
Economía

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3 por ciento en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por un intento de secuestro

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario