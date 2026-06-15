Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur de Rosario

El exdirector técnico de Newell’s Old Boys Adrián Blas Taffarel, quien también integró el equipo leproso en la era de Marcelo Bielsa, protagonizó un violento choque en 27 de Febrero y Necochea, en la zona sur.
El siniestro vial se produjo en 27 de Febrero y Necochea. Por el impacto, el vehículo del exfutbolista volcó y su acompañante sufrió heridas
El exdirector técnico de Newell’s Old Boys Adrián Blas Taffarel, quien también integró el equipo leproso en la era de Marcelo Bielsa, protagonizó un violento choque en 27 de Febrero y Necochea, en la zona sur.
Según fuentes policiales, Taffarel circulaba en su auto por 27 de Febrero hacia el este, es decir en dirección al puerto, cuando llegar a la intersección con Necochea colisionó con un Fiat Punto.
Como consecuencia del impacto, la mujer que acompañaba a Taffarel, Evangelina B. de 38 años, sufrió traumatismo leve tórax. Fue atendida en el lugar por personal del Sies.
Tanto el exfutbolista como el conductor del Fiat Punto no sufrieron heridas y las actuaciones por este caso fueron trasladadas a la seccional 2ª.
Adrián Blas Taffarel integró el plantel rojinegro en la era en que Marcelo Bielsa era el director técnico y que se consagró campeón de la temporada 1990/91. Luego de retirarse como jugado, dirigió las divisiones inferiores de Newell's y otros clubes del interior.
Regresó al Parque Independencia en 2021 como técnico interino.
La identificación única se convertirá en el requisito indispensable para realizar gestiones con el Estado santafesino.