Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur de Rosario

El siniestro vial se produjo en 27 de Febrero y Necochea. Por el impacto, el vehículo del exfutbolista volcó y su acompañante sufrió heridas

La camioneta del exdirector técnico de Newell's quedó volcada por el choque

El exdirector técnico de Newell’s Old Boys Adrián Blas Taffare l , quien también integró el equipo leproso en la era de Marcelo Bielsa, protagonizó un violento choque en 27 de Febrero y Necochea, en la zona sur.

Según fuentes policiales, Taffarel circulaba en su auto por 27 de Febrero hacia el este, es decir en dirección al puerto, cuando llegar a la intersección con Necochea colisionó con un Fiat Punto.

Como consecuencia del impacto, la mujer que acompañaba a Taffarel, Evangelina B. de 38 años, sufrió traumatismo leve tórax. Fue atendida en el lugar por personal del Sies.

Tanto el exfutbolista como el conductor del Fiat Punto no sufrieron heridas y las actuaciones por este caso fueron trasladadas a la seccional 2ª.

Los pasos del exDT de Newell's

Adrián Blas Taffarel integró el plantel rojinegro en la era en que Marcelo Bielsa era el director técnico y que se consagró campeón de la temporada 1990/91. Luego de retirarse como jugado, dirigió las divisiones inferiores de Newell's y otros clubes del interior.

Regresó al Parque Independencia en 2021 como técnico interino.