La Capital | Mundial 2026 | Lionel Scaloni

Scaloni auténtico: lágrimas de emoción, calor insoportable y feliz por dirigir otro Mundial

El DT albiceleste ofreció una emotiva rueda de prensa en la previa del debut del martes de Argentina ante Argelia.

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

15 de junio 2026 · 17:30hs
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Lionel Scaloni se mostró muy tranquilo en la conferencia de prensa

Lionel Scaloni se mostró muy tranquilo en la conferencia de prensa, antes del debut. Se viene Argentina y Argelia.

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, protagonizó una emotiva rueda de prensa este lunes pasado el mediodía en Kansas City, en la previa del estreno del martes, a las 22, ante Argelia donde su equipo defenderá la Copa del Mundo.

Cientos de periodistas de todas partes del mundo estuvieron atentos a las declaraciones del DT, uno de los máximos personajes del Mundial.

La presencia de Martín Palermo, acreditado por una cadena deportiva, quebró hasta las lágrimas al DT albiceleste, que recordó un momento muy duro en Estudiantes, donde estuvo unos meses sin poder jugar y “ahí Martín me ayudó mucho”, confió el pujatense.

"¿Qué me iba a imaginar esto?", le respondió al Titán sobre qué sentía por estar en ese lugar. Pidió un aplauso para el histórico goleador y redondeó: "Compartimos una etapa bonita en Estudiantes y siempre me abrió las puertas. Con mucha ilusión de hacer una gran Mundial y sé que los jugadores se van a brindar al máximo".

No dejó pasar la oportunidad de quejarse por el calor de la sala de prensa, a pesar de que la Fifa organiza un Mundial faraónico.

Además, expresó que experimenta la misma sensación que en el inicio de Qatar 2022 y está “feliz” por en el lugar que ocupa, “no sé hasta cuándo”, avisó.

Todo lo que dijo Scaloni

Scaloni se mostró de muy buen humor en la previa al inicio del Mundial y llevó tranquilidad a todos. Tiene a todos los jugadores a disposición, incluso a Emiliano Martinez y a Nicolás Tagliafico. "Estamos confiados y llegamos en un buen momento", dijo el DT la selección argentina, en la previa del debut ante Argelia.

"Le doy tranquilidad a la gente", dijo Scaloni respecto a la primera pregunta en la conferencia de prensa, en una sala donde todo el mundo sufrió mucho el calor. "Tenemos la experiencia del último Mundial y vamos a enfrentar a un muy buen rival, con buenos jugadores. Estamos confiados y llegamos en un buen momento", dijo recordando aquel debut fallido en Qatar 2022 ante Arabia Saudita.

"No cambió absolutamente nada desde el primer día que asumí. Con las palabras justas, tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Después los partidos te dirán cómo sigue todo. No somos más que nadie ni menos que nadie", expresó respecto a la siguiente pregunta y antes de abordar lo que más importaba: el equipo y la situaciones de los lesionados. Ahí llevó la mayor tranquilidad.

Cómo está Argentina para el debut

"Todavía no lo saben los jugadores. Pero Emiliano (Martínez) está bien y disponible, así que va a jugar si sigue todo así", señaló Scaloni respecto a la situación del Dibu, que se recuperó bien de la fractura de un dedo de la mano derecha.

El DT evitó dar precisiones sobre qué sistema usará: "Siempre probamos variantes, que se pueden dar de inicio o no. No va por el lado de si nos falta algún jugador o no. La esencia del equipo es la misma, más allá de jugar con dos o tres zagueros centrales. Probamos todas las opciones".

Respecto a la presencia de otros jugadores, como la máxima estrella Lionel Messi, el DT argentino sentenció que "todo el mundo quiere verlo a Leo dentro de la cancha y de mi parte siempre será así. Siempre estuvo en diferentes condiciones y para nosotros es invalorable".

"A Julián (Alvarez) hemos tenido que cuidarlo por lo que le pasó, pero está bien y disponible para jugar", agregó respecto a la lesión de tobillo que arrastra el centrodelantero argentino.

"Siempre he tenido dificultades para armar el equipo por el nivel de los jugadores pero no por lesiones, como tampoco este es el caso. En principio estarían todos , Nicolás (Tagliafico) también", dijo para agregar más calma.

Qué considera Scaloni de Argelia

"Argelia es similar a Marruecos, juegan similar y tienen un gran entrenador. Viendo el partido de Brasil, creo que puede ser una medida (1-1 con los marroquíes). A España también le costó mucho (0-0 con Cabo Verde). Es un muy ben equipo, será una muy buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero sí muy importante", se explayó sobre el rival de este martes.

Luego respondió cuestiones no tan vinculadas al momento, como que el fútbol "sigue siendo un deporte, muy importante para nosotros, pero esta selección ha llegado a esta situación cargando esas mochilas que no sirven de nada. Es la misma situación de antes de Arabia Saudita. Lo importante es que, pase lo que pase, nos quedemos tranquilos con que dimos todo. Hay cosas mucho más importantes que una Copa del Mundo. Hoy estamos acá para seguir compitiendo, no importa que hayamos salido campeones, eso es lo que cuenta".

"En los entrenamientos en general esperábamos más calor. La ciudad nos recibió muy bien y el campo de entrenamiento es espectacular, estamos muy agradecidos por cómo nos tratan", agregó sobre la estadía en Kansas.

Y sobre sus emociones antes de la defensa del título, expresó: "El técnico de una selección siempre transmite emociones y yo lo hago como desde el primer día. Creo que me emociono más inclusive, es típico de nuestra idiosincracia".

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