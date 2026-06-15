Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas, el puntero del torneo A1 masculino de la AVR

Los torneos de vóley organizados por la AVR se encuentran en pleno desarrollo. En A1 Regatas manda en la rama masculina y Sonder A en la femenina

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Normal 3 A le ganó a Sonder A y sigue prendido en los primeros puestos del torneo A1 masculino de la AVR

Los torneos de vóley de Primera División que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) continuaron con sus respectivos programas este fin de semana extra largo , días en los que además varios equipos cumplieron con algunos partidos pendientes.

Por el torneo AVR A1 de la rama masculina se jugó la fecha 7 en la que se enfrentaron dos viejos conocidos: Normal 3 y Sonder . El partido se llevó a cabo en cancha del primero y la victoria fue para el dueño de casa, que se impuso 3-0 con un triple 25-20. El opuesto Tomás Bruzzo de Normal 3 fue elegido el M VP y fue el máximo anotador del encuentro con 22 puntos.

Regatas A, el líder, superó sin problemas a Normal 3 B por 3-0 con parciales de 25-16, 25-12 y 25-15 . El MVP y máximo anotador fue Dante Larramendi (Regatas), con 13 puntos.

En los restantes partidos, los resultados fueron:

Cevils 1, Citta 3 (17-25, 25-22, 27-29, 20-25).

MVP y máximo anotador: Juan Ignacio Avallone (Citta) 22 puntos.

Sonder B 3, Náutico B 0 (25-9, 25-14, 25-17)

MVP. Martín Pola (Sonder). Máximo anotador: Juan Manuel Nicolosi (Sonder) 12 puntos.

Posiciones: 1. Regatas A, 19 puntos; 2. Normal 3, 18; 3. Sonder A, 18; 4. Citta, 16; 5. Sonder B, 12; 6. Náutico A, 6; 7. Normal 3 B, 6; 8. Rosario Central, 5; 9. Cevils, 2; y 10. Náutico B, 0.

AVR Rama masculina A2

Este fin de semana se disputó la novena fecha del Torneo A2, pero además se jugó uno de los partidos adeudados de la 8ª fecha en el que Servando Bayo se impuso a Cevils B 3-0 con parciales de 25-22, 25-20 y 25-17. El MVP del partido fue Pablo Moyano (Serbando Bayo). De esa fecha solamente queda por disputar el partido entre Unión Arroyo Seco y Bancario.

En la fecha 9 los marcadores fueron:

Atalaya 3, Provincial 0 (25-22, 25-14 y 25-20)

MVP. Facundo Martínez (Atalaya).

Regatas B 3, San Telmo 0 (25-22, 25-18 y 25-21).

MVP. Santino Ciccarelli (Regatas)

Garibaldi 3, Normal 3 C 1 (22-25, 25-21, 25-19 y 25-23)

MVP. Mariano Ojeda (Garibaldi).

Velocidad y Resistencia 3, Newell's 0 (25-12, 25-23 y 25-17)

MVP. León Raissiguier (Velocidad y Resistencia)

Cevils B 3, Citta B 1 (29-27, 19-25, 28-26 y 25-15)

MVP. Ciro Santoro (Cevils)

Bancario 0, Servando Bayo 3 (17-25, 18-25 y 19-25)

MVP. Pablo Moyano (Servando Bayo).

Industrial Funes 3, Unión Arroyo Seco 1 (25-17, 25-18, 18-25 y 25-17)

MVP. Tomás Ibáñez (Industrial Funes)

Vóley y más vóley

Para completar un fin de semana a puro vóley, este lunes 15 por la noche, por la fecha 10 jugaban: Provincial v. Unión Arroyo Seco, Servando Bayo v. Industrial Funes, Citta B v. Bancario, Newells v. Cevils B, Normal 3 C v. Velocidad y Resistencia, Regatas B v. Garibaldi y Atalaya v. San Telmo.

Posiciones: 1. Regatas B, 22 puntos; 2. Atalaya, 21; 3. Normal 3 C, 19; 4. Garibaldi, 19; 5. Velocidad y Resistencia, 18; 6. Cevils, 18; 7. San Telmo, 14; 8. Citta, 13; 9. Industrial Funes, 13; 10. Provincial, 12; 11. Servando Bayo, 11; 12. Newell’s, 6: 13. Unión Arroyo Seco, 0 y 14. Bancario, 0.

AVR Rama femenina A1

En la rama femenina, la semana también tuvo una actividad fue abundante. En los partidos pendientes de la 5ta fecha los resultados fueron:

Normal 3 2, Náutico 3 (25-11, 25-27, 25-21 y 24-26)

MVP y máxima anotadora: Valentina Simonin (Normal 3) 29 puntos.

GER A 2, Provincial 3. (19-25, 25-17, 22-25, 25-20 y 13-15)

MVP y máxima anotadora: Sofíca Calderón (GER), 18 puntos

Los marcadores de la 6ta fecha, en tanto, fueron:

Náutico A 3, Regatas 0 (25-17, 25-14 y 25-23)

MVP. Avril Chort (Náutico). Máxima anotadora: Delfina Trovato (Náutico) 12 puntos.

Provincial 3, Libertad 0 (25-19, 25-16 y 25-18)

MVP y máxima anotadora: Sofía Ducca (Libertad), 14 puntos.

GER A 2, El Tala A 3 (22-25, 25-18, 25-22, 17-25 y 4-15)

MVP. Morena Lazzari (El Tala). Máxima anotadora: Tatiana Callegari (GER), 17 puntos.

Red Star 3, Normal 3 2 (25-21, 25-18, 21-25, 23-25 y 15-9)

MVP. Corina Pacini (Red Star). Máxima anotadora: Martina Franco (Red Star) 21 puntos.

Atalaya 0, Sonder A 3 (8-25, 13-25 y 8-25)

MVP y máxima anotadora. Micaela Gallo (Sonder), 17 puntos.

Ya por la 7ma fecha se registraron los siguientes resultados:

El Tala A 3, Libertad 0 (25-12, 25-22 y 25-11)

MVP y máxima anotadora. Sofía Cosio (El Tala), 16 puntos.

Sonder A 3, Náutico A 0 (25-19, 25-22 y 25-19)

MVP. Micaela Gallo (Sonder). Máxima anotadora: Avril Giuliana Chort (Sonder) 12 puntos.

Regatas 3, Normal 3 2 (16-25, 22-25, 25-21, 25-18 y 15-11)

MVP y máxima anotadora: Paula Giménez (Regatas), 25 puntos.

Restan disputarse los partidos GER A v. Red Star y Provincial v. Atalaya.

Posiciones: 1. Sonder A, 19 puntos; 2. Náutico A, 16; 3. El Tala A, 12; 4. Normal 3 A, 12; 5. Regatas A, 11; 6. Red Star, 8, 7. GER A, 8; 8. Provincial, 7; 9. Libertad, 6; y 10. Atalaya, 0.

AVR Rama femenina A2

En la A2 femenina se jugó la fecha 7, en la que Olimpia cayó en Santa Teresa 1-3 ante Citta, el líder de las posiciones con parciales de 17-25, 25-19, 24-26 y 13-25. La MVP fue la receptora exterior Emma Fontana de Citta.

En el resto de los partidos los marcadores fueron:

GER B 3, Náutico B 2 (25-22, 14-25, 20-25, 25-17 y 15-9)

MVP. Juana Aloras de Vega (GER).

El Tala B 3, Rosario Central 1 (25-21, 18-25, 25-20 y 25-17)

MVP. Alma Gómez Festici (El Tala)

Sonder B 3, Estudiantil A 1 (25-20, 17-25, 25-20 y 25-10)

MVP. Diamela Ariana Godoy (Sonder)

Newell's 0, Rowing 3 (12-25, 16-25 y 11-25)

MVP: Camila Romaldini Madera (Rowing)

En tanto, en un partido adeudado de la fecha 6, GER B se impuso a El Tala B 3-1 con parciales de 25-22, 25-17, 14-25 y 25-23.

Martina Alvarez Oviedo, de GER, fue elegida la MVP del encuentro.

Posiciones: 1. Citta, 18 puntos; 2. Sonder B, 13; 3. Olimpia, 10; 4. Estudiantil, 9; 5. El Tala B, 9; 6. GER B, 8; 7. Rosario Central, 8; 8. Rowing, 6; 9. Náutico B, 6; y 10. Newell's, 0.