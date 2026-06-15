Conmoción en General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una vivienda

El hallazgo se produjo tras una denuncia de la madre de los niños, que tenían 4 y 10 años. Investigan un posible doble crimen seguido de suicidio

Las tres víctimas fueron encontradas en una vivienda en General Lagos.

Un hombre y sus dos hijos menores de edad fueron encontrados muertos este lunes en una vivienda de General Lagos , a menos de 30 kilómetros de Rosario. Si bien todavía no se determinó la mecánica del hecho, se investiga un posible doble crimen seguido de suicidio.

El hallazgo se produjo cuando la madre de los chicos denunció a la policía no poder comunicarse con su expareja desde hacía varios días. Al ingresar a la vivienda encontraron sin vida al padre, de 46 años, y a los dos niños, de 4 y 10 años.

Personal policial accedió a la vivienda a través de una casa lindera, donde los agentes encontraron elementos que sugieren una muerte violenta . Sin embargo, todavía no fue determinada la mecánica del hecho.

Las primeras informaciones indican que los padres de los niños estaban separados y se turnaban los fines de semana para estar con ellos. Además, al hombre se le habría dictado una restricción de acercamiento a su expareja.

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Por el momento, los investigadores trabajan sobre distintas líneas y aguardan los resultados de las pericias y de las autopsias para establecer qué sucedió. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) evitaron brindar detalles sobre las hipótesis en análisis hasta contar con mayores elementos de prueba.

El hecho generó una profunda conmoción entre los vecinos de General Lagos, una comunidad de poco más de 4.000 habitantes.

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