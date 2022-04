La historia del irlandés que se hizo fanático de Newell's por Bielsa y Pochettino

Jamie Ralph se acercó a la Lepra cuando el ex defensor dirigía a Totteham. Investigó y comenzó a seguir también al Loco

El fútbol genera cosas difíciles de explicar. Jamie Ralph es un buen ejemplo. Un irlandés hincha de Tottenham que de un día para otro cambió su vida sentimental en el mundo futbolístico. Se enamoró tanto de Newell 's que no solo sigue a diario lo que sucede con el equipo del Parque, sino que es una consulta permanente de periodistas europeos. "¿A quién quiero más? Los amo igual a los dos, pero ahora tengo un fuerte compromiso con Newell's", confesó el irlandés, que se define como "un enfermo de lepra" y de Marcelo Bielsa, entre otros, y quien fue uno de los intermediarios para que en la edición del sábado de La Capital se publicara una solicitada de agradecimiento de los hinchas de Leeds hacia el Loco.

Newell's: Franco Herrera dejó el aro por el arco y no le erró

Pero el primer contacto con el nombre "Newell's" se dio durante una entrevista a Pochettino en la previa al derby del norte de Londres ante Arsenal. La consulta pasó por si el ex defensor estaba listo para soportar a la presión del partido. La respuesta del oriundo de Murphy fue tan contundente que quedaría grabada en la memoria de Jamie. "Jugué y anoté en el clásico rosarino de Newell’s contra Central. Ese es uno de los clásicos más grandes del mundo con más pasión y más odio. Estoy listo para el derby del norte de Londres", contestó con énfasis Pochettino, una frase que lo dejó "fascinado".

Ese sería el inicio de otra historia de afecto futbolero. De Newell's no tenía demasiada información porque nunca se había detenido en la Lepra. "Comencé a buscar más información sobre Newell’s (sabía un poco sobre el club por Lionel Messi) y luego empecé a ver los partidos. Fue muy difícil encontrar transmisiones de los encuentros y aprender sobre Newell's porque no hablaba español. Al no haber nada en inglés decidí crear mi propia cuenta en ese idioma sobre Newell’s escribiendo noticias e informes de partidos", contó Ralph, de 33 años y consultor de marketing, en diálogo con La Capital desde Ennistymon, un pueblito ubicado en el condado de Clare (Irlanda).

tv.jpg

"Newell's es una gran parte de mi vida. Mi misión es brindar la mejor cobertura y contenido en inglés sobre Newell’s y, a la vez, ayudar a la entidad a sumar más fanáticos en todo el mundo. Tuiteo y escribo sobre Newell's todos los días, por lo que me lleva mucho tiempo", relató el irlandés, que además decidió vender camisetas y merchandising del club ante las consultas constantes de fanáticos que le preguntaban al respecto.

Para Jamie involucrarse de lleno a seguir a Newell's, escribir, comentar e informar no fue para nada sencillo porque todo lo que buscaba, veía o escuchaba estaba en español. "Yo no sabía nada, así que empecé a estudiar con una profesora argentina todas las semanas, mirando partidos, leyendo tuits y artículos en español. También escuchando música argentina: Bestia Bebé, Bandalos Chinos, Las Ligas Menores, bandas de indie rock", comentó.

Leer más: El gesto de hinchas de Leeds con Marcelo Bielsa: eligieron a La Capital para publicar un aviso que recorre el mundo

Jamie siempre fue de Tottenham, se enamoró de Newell's y se transformó en un enfermo de Lepra. Y en el último tiempo se acercó a Leeds por la estadía de Marcelo Bielsa, otro referente leproso al que admira. Precisamente, el irlandés fue uno de los intermediarios para que los hinchas de Leeds publicaran la solicitada dedicada al Loco que tuvo repercusión mundial.