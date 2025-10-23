La gama Esprit Alpine fue presentada en simultáneo por Circular en Rosario y Franco Colapinto en México

El Koleos y el Arkana de espíritu Alpine fueron mostrados al mismo tiempo por Circular SA y Franco Colapinto en Renault Polanco en Distrito Federal

La plana mayor de Circular SA posa orgullosa delante del nuevo Koleos, de la gama Esprit Alpine que fue lanzada en Rosario.

A la misma hora en que Franco Colapinto destapaba en México el Renault Arkana, el mismo modelo se mostraba en sociedad en Rosario junto a la presentación del Nuevo Koleos. Un hilo conductor ineludible entre lo que viene provocando el piloto argentino en la Fórmula 1 y la presentación en Circular SA de las nueva joyas del Rombo con espíritu Alpine .

El gerente general de Circular Sociedad Anónima, Gustavo José Gho, apuntó el concepto de "revolution" en el lanzamiento de los autos este miércoles en la tarde-noche, en la sede de la empresa, en la emblemática esquina de Córdoba y Ovidio Lagos. Esa revolución es precisamente la que Colapinto viene provocando desde su llegada a la Fórmula 1 y este año a bordo de un Alpine, la marca deportiva de Renault.

Si bien los resultados de los argentinos no son los soñados, Colapinto sabe perfectamente que es a Alpine al que le debe su continuidad en este 2025 en la máxima categoría. Y lo hace notar sacándole máximo provecho a este año de transición, ya que la escudería se enfocó totalmente al 2026, con su reglamento nuevo y donde todos empezarán de cero.

Por eso a Colapinto se lo ve cada vez más feliz y lo hizo ver en sus numerosas fotos y videos en la Riviera de Nayarit donde se hospedó junto a sus representantes, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. También el miércoles, en la concesionaria Renault Polanco de Distrito Federal.

>>Leer más: Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Allí, rodeado de una multitud que no quiso perderse de ver de cerca a su ídolo, Colapinto sacó la lona rosa que cubría el Arkana, el modelo deportivo de Renault, el que lleva el Esprit Alpine, tal como se denominó a esta gama: el espíritu de Alpine. "Me encanta el gris mate de este auto, mi casco es mate también", dijo manejando el micrófono, algo que tan bien hace como conduce un Fórmula 1.

A esa hora, las 16 en Distrito Federal, las 19 en Rosario, Circular mostraba el mismo espléndido modelo, en sus colores rojo y azul mate, mientras el Nuevo Koleos copaba la parada también, en la presentación con sus tonos gris y blanco.

1-2

La palabra del gerente general de Circular

"Estos mismos autos que hoy Circular presenta en Rosario son los que circulan en Europa", dijo orgulloso Gustavo Gho, y de hecho en México también, donde corre la Fórmula 1 este fin de semana.

Mientras, un video mostraba las bondades de ambos vehículos, de energía híbrida y cambio automático, con la tecnología de punta, todos los adelantos en sus pantallas interiores y el confort que se intuye en sus cuidados asientos que tienen la marca grabada de Alpine.

>>Leer más: El primer auto híbrido de Renault llega a la Argentina, con el "espíritu Alpine"

Las bondades de cada vehículo y los detalles se pueden encontrar en https://circular.com.ar/modelo/arkana y https://circular.com.ar/modelo/koleos. La promesa de la empresa fue que se podrán probar en la calle para descubrir en la práctica las verdaderas bondades.

Colapinto pudo comprobarlo in situ, como los numerosos invitados en la sede de Circular. Al mismo tiempo, sin diferencia de horario. "Es muy importante lo que está haciendo en la Fórmula 1, nos representa de la mejor manera a todos los argentinos y por supuesto a la marca Alpine. Estos modelos tienen ese mismo espíritu", cerró Gho, esperanzado en que el Koleos y el Arkana prenderán con la misma pasión en el mercado argentino.