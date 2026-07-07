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La Fifa devolvió la gentileza: un árbitro argentino dirigirá a Francia en los cuartos de final

Tras la polémica por la designación del francés François Letexier para el partido entre Argentina y Egipto, la Fifa eligió al bahiense Facundo Tello para impartir justicia en Francia-Marruecos.

7 de julio 2026 · 20:06hs
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La Fifa devolvió la gentileza: un árbitro argentino dirigirá a Francia en los cuartos de final

La Fifa movió una ficha que no pasará inadvertida en el Mundial 2026. Apenas unos días después de la polémica por la designación del francés François Letexier para dirigir a la selección argentina ante Egipto, el organismo confirmó que un árbitro argentino estará a cargo de un partido de Francia. Con la misma moneda: Facundo Tello fue elegido para impartir justicia en el cruce entre Francia y Marruecos por los cuartos de final.

El partido abrirá la serie de cuartos este jueves, desde las 17, en Boston. Allí, los franceses buscarán meterse entre los cuatro mejores del torneo frente a una Marruecos que ya volvió a demostrar que no es una sorpresa pasajera. Pero buena parte de la previa quedó atravesada por la designación arbitral: Tello, nacido en Bahía Blanca y uno de los jueces argentinos mejor considerados por la FIFA, será el encargado de conducir el encuentro.

La decisión llega en un contexto sensible. Letexier fue el árbitro de la histórica remontada de Argentina ante Egipto, que terminó 3 a 2 y le permitió al equipo de Lionel Messi meterse en los cuartos de final. Aquella designación ya había generado ruido por tratarse de un juez francés en un partido de la selección que podría cruzarse con Francia en el camino mundialista. Ahora, el espejo devuelve una imagen similar, aunque reglamentariamente no existe impedimento para que Tello dirija a una selección europea.

El bahiense no estará solo. Tendrá como asistente número uno a Juan Pablo Belatti y como asistente número dos a Gabriel Chade. Darío Herrera será el cuarto árbitro, mientras que Cristian Navarro ocupará el rol de asistente de reserva. Es decir, una terna con fuerte sello argentino para un partido de altísimo voltaje.

Para Tello será su tercer encuentro en esta Copa del Mundo. Ya había dirigido Canadá-Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica-Corea del Sur, ambos por la fase de grupos. Sus actuaciones dejaron una buena impresión en la FIFA, que le abrió la puerta a un compromiso de mayor jerarquía en plena etapa decisiva del torneo.

La designación, de todos modos, no cayó en una zona neutra. En Francia ya miran de reojo la decisión, todavía con la herida deportiva abierta por la final perdida ante Argentina en Qatar 2022 y con la posibilidad latente de volver a cruzarse con la Albiceleste en este Mundial. La pelota, ahora, la tendrá Francia ante Marruecos. El silbato, en cambio, será argentino.

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