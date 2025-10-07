La Capital | Ovación | Roldán

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

Imanol Machuca, actual jugador de Vélez, está acusado de falsificar documentos para jugar en la selección asiática y recibió una fuerte sanción: por un año no podrá competir.

Lucas Vitantonio

7 de octubre 2025 · 15:42hs
Imanol Machuca, nacido en Roldán, se inició en Unión de Santa Fe. 

Increíble, pero real. La brújula falló y se fue desde Roldán, en la provincia de Santa Fe, hasta Malasia. La FIFA reveló detalles de la investigación sobre los siete jugadores sancionados junto a la Federación de Malasia por falsificación de documentos. El castigo para los futbolistas es por un año sin poder competir.

Entre los involucrados está el argentino Imanol Machuca, que adujo tener un familiar malasio, pero en realidad la nacionalidad real de su pariente involucrado está en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la localidad de Roldán, a un paso de Rosario.

A través de un documento, el organismo que rige los destinos del fútbol mundial detalló que investigó el lugar de nacimiento de los familiares de los siete futbolistas denunciados por la federación vietnamita (que cuestionó la validez de los criterios de nacionalización de varios jugadores malasios) y los comparó a lo declarado por el país asiático.

La FIFA compartió un informe en el que dio a conocer las verdaderas nacionalidades de los familiares bajo la lupa.

Por ejemplo, Imanol Machuca, actual jugador de Vélez. El reporte reveló que la abuela del extremo de 25 años nació en Roldan, Santa Fe, mismo origen que el propio jugador, y no en la ciudad de Penang, Malasia, lugar que figuraba en una partida de nacimiento presentada para justificar su llamado al seleccionado asiático.

En el caso de Machuca, la FAM utilizó un certificado de nacimiento de su abuela, Concepción Águeda Alaniz, que supuestamente había nacido el 16 de agosto de 1954 en Penang, Malasia, pero se comprobó que nació en Roldán, Santa Fe.

Otro argentino con raíz en Santa Fe

Por otro lado, el escrito aseguró que el abuelo de Facundo Garcés (Carlos Rogelio Garcés Fernández), defensor central surgido en Colón, tampoco nació en Penang, sino que lo hizo en Villa María Selva, también en la provincia de Santa Fe. Con el Deportivo Alavés de España como su último destino, el zaguero recibió la misma sanción que el futbolista cedido en el Fortín por el Fortaleza de Brasil.

Además, dicha documentación cuenta con la presencia de otro argentino, Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali con amplia trayectoria en el exterior, quien también había presentado a su abuelo como malasio. No obstante, el informe mostró que el mismo nació en Caseros y no en George Town.

Todos suspendidos un año

Todos quedaron entonces suspendidos por un año, tras representar al seleccionado asiático en un partido contra Vietnam el 10 de junio de 2025, por la tercera ronda de las Eliminatorias para la Copa Asiática de la AFC de 2027.

Cabe destacar que la investigación fue realizada por la propia Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), ente máximo que rige el deporte a nivel mundial. Junto a estos tres futbolistas albicelestes mencionados se encuentran en la lista el brasileño Joao Figueiredo, el neerlandés Héctor Hevel y los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazábal.

En su nueva publicación, la FIFA ratificó la sanción por un año para toda actividad futbolística por utilizar "documentación manipulada en las solicitudes de elegibilidad", en relación a los certificados de nacimiento y ascendencia, que fueron presentados en junio.

