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La fiesta del Turismo Nacional hizo la previa con una multitud en el parque Urquiza

Pilotos y equipos de la región protagonizarán la 3ª fecha en Rosario del Turismo nacional y antes hicieron las delicias del público a orillas del río Paraná

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de abril 2026 · 22:12hs
A la pista

Celina Mutti Lovera

A la pista, o a recorrer la avenida La Capital ida y vuelta: el rosense Tedeschi, el de Las Parejas Carducci y el rosarino Balerini. El Turismo Nacional se hizo notar en el parque Urquiza de Rosario.
La fiesta del Turismo Nacional hizo la previa con una multitud en el parque Urquiza

El hincha del Cavallino y su amigo esperan a los autos del TN.

Celina Mutti Lovera

El hincha del Cavallino y su amigo esperan a los autos del TN.
Marcha atrás con el Focus de Tedeschi.

Celina Mutti Lovera

Marcha atrás con el Focus de Tedeschi.
¿Tuerca yo?. Claro que sí

Celina Mutti Lovera

"¿Tuerca yo?". Claro que sí,
Acomodando el Focus de Carducci.

Celina Mutti Lovera

Acomodando el Focus de Carducci.
Esperan sentados que lleguen los autos.

Celina Mutti Lovera

Esperan sentados que lleguen los autos.
Los autos de Balerini

Celina Mutti Lovera

Los autos de Balerini, Carducci y TEdeschi rodeados por la multitud.

El Turismo Nacional vuelve al Juan Manuel Fangio de Rosario con su enorme espectáculo del chapa-chapa, pero antes no se privó de realizar una enorme previa en el parque Urquiza con una exhibición que pudo disfrutar el pueblo tuerca rosarino. Además, la 3ª fecha llega con muchas novedades. Todo listo. Hora de acelerar.

Paraná y Alta Gracia fueron el prólogo a la cita rosarina. Y por supuesto que ambas carreras dieron espectáculo, como suele ofrecer esta categoría. El autódromo rosarino, de 4.000 metros, tiene lugares de sobrepaso, un curvón sobrecogedor a la salida de la recta que fue reasfaltado para evitar los saltitos y una chicana veloz al final de la segunda, donde seguramente se darán la mayoría de los sorpassos.

Todo eso será a partir del sábado, ya que a diferencia de lo habitual, la Clase 2 no clasificó el viernes sino que tendrá sus dos tandas al día siguiente. Esto tiene que ver también con el espectáculo que se proyectó en el parque Urquiza.

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En foco. Los autos de las clase 3 y 2 del TN, los buscados.

En foco. Los autos de las clase 3 y 2 del TN, los buscados.

La exhibición del Turismo Nacional

En efecto, la exhibición se hizo sobre la avenida Diario La Capital, la que bordea al parque hasta el anfiteatro, con varios autos de las distintas categorías, y fue abierta al público, que pudo ver de cerca a los que en el Fangio no se darán tregua.

El parque Urquiza estuvo lleno de familias, pero sobre todo de tuercas con sus remeras típicas, de Chevrolet, de Ford, de Colapinto por supuesto. También de Ferrari, de Aston Martin, Williams, Red Bull, Torino y demás. Todos esos se fueron apiñando desde las 18 sobre el Anfibar, que está a la entrada del anfiteatro. La cita se demoró bastante, pero aguantaron estoicos, aún cuando empezó la lluvia.

>> Leer más: El Turismo Nacional corre la segunda en el Oscar Cabalén y los zonales se las traen

Recién a las 18.30 llegó el camión con el trailer con el 208 del rosarino Santino Balerini de la C2, y los Focus de la Clase 3 del parejense Leandro Carducci y el de Las Rosas, Lucas Tedeschi. Cuando los acomodaron, dos veces los aceleraron pero tardó mucho en que el espectáculo arranque. Un organizador pasó a decirles a los mecánicos del Saturni Racing de Bigand, el equipo de Balerini, que esperaban a las fuerzas policiales para que controlaran al público.

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Asegur&aacute;ndose el lugar en la rotonda.

Asegurándose el lugar en la rotonda.

Mucha espera que valió la pena

En un momento, pareció que todo quedaba trunco. Pero a las 19.30, se acercaron dos promotoras de la categoría a los autos y enseguida tomó el micrófono Juan Ignacio Bottalo, por la organización, quien pidió al público despejar la zona, situarse sobre las veredas y permitir el show antes de que llegara la lluvia.

Y eso ocurrió. Poco después de las 19.30, cuando ya caían las primeras gotas, los tres autos hicieron las delicias del público, dando tres vueltas, una más de las que estaban estipuladas, una vez que dos camionetas de la policía y el Corolla que oficiaba de pace car, encabezaron la fila india.

Ahí los pilotos se dieron el gusto de hacer sonar los motores y el público estalló en un cerrado aplauso, emotivo, que dio paso a la conferencia de prensa que prácticamente no fue tal.

Es que para entonces, la tormenta eléctrica que amenazaba se hizo presente, todos tomaron la palabra brevemente pero también completaron un clima acogedor con la gente más allá de la lluvia.

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Fans del n&uacute;mero uno hoy que compite en el pa&iacute;s, Agust&iacute;n Canapino.

Fans del número uno hoy que compite en el país, Agustín Canapino.

La conferencia de prensa, de pie

Así primero fue el presidente del autódromo, Fabián Svegliati, y luego el del TN, Emanuel Moriatis, los que agradecieron al público. Ninguno se salió de la tónica porque para los pilotos, también fue emotivo que el público no se dispersara pese al agua que empezaba a caer constantemente.

>> Leer más: Turismo Nacional en el Oscar Cabalén: Leonel Pernía volvió a lo más alto, con los zonales al acecho

Todos desafiaron a que la gente vaya al Fangio igual, que el espectáculo está asegurado. Eso refirieron el campeón Julián Santero, el campeón 2011 Fabián Yannatuoni, que pidió que no le deschaven la edad, Carducci, el retornado de Máximo Paz Bruno Pace, Balerini, que vive en Funes pero es bien rosarino, Tedeschi que pasa la mayor parte del tiempo en Rosario y el más aplaudido, Facundo Ardusso. “Parece que estoy en Las Parejas”, dijo con su simpatía habitual.

Casualidad o no, terminaron de hablar y se largó un diluvio. Nada impidió que la previa del TN se viviera con emoción, con mucho público en el parque Urquiza y hasta con el deseo de Balerini de “alguna vez correr en un callejero en Rosario, ¿por qué no?”.

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La torta asada pint&oacute; bien en el parque Urquiza.

La torta asada pintó bien en el parque Urquiza.

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