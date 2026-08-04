La exfigura de la selección de Colombia que fue rechazada por un club de Rosario

Tiene una trayectoria envidiable y jugó en varios equipos grandes de Europa, pero en sus duros inicios probó suerte en el club que estaba en el barrio Ludueña

Como muchos jugadores que persiguen su sueño, Juan Guillermo Cuadrado Bello llegó a la Argentina con el fin de buscar un lugar en el mundo del fútbol. Otro de los motivos principales era escapar de los conflictos extremos que vivía en Colombia, alejarse de un ambiente contagiado por la violencia y abrazar un futuro diferente dentro del deporte. Fue así que llegó incluso a Rosario para probar suerte, pero no todo salió como esperaba y vivió momentos complicados. Pero no bajó los brazos y continuó persiguiendo su máximo deseo.

El futbolista nacido en Necoclí, Antioquia, llegó de la mano de intermediarios que le prometieron un cambio radical en su vida como sucede más de lo que se piensa en el ambiente del fútbol. Y fue así que llegó en 2006 a barrio Ludueña con el fin de probarse en Tiro Federal, que en ese momento jugaba en la B Nacional tras su reciente descenso. Era un joven de 18 años muy delgado y arrastraba un problema hormonal que retrasó su crecimiento, lo que hacía que los técnicos lo observaran demasiado frágil.

El atacante no pasó la prueba y tampoco lo hizo en Boca, River y Nueva Chicago, pero el tiempo pasaba y su estadía se complicó aún más. A tal punto que en su libro autobiográfico confesó que llegó a aguantar hambre extrema racionando su comida a una sola vez por día porque no tenía dinero para regresar a su país. Por supuesto, no hay demasiados registros en los Tigres de la presencia de Cuadrado en barrio Ludueña, donde permaneció varios días en un departamento del club que oficiaba de pensión.

La prueba en los Tigres

"Estuve en Argentina por mucho tiempo, pero no se me dieron las cosas. Fui a Tiro Federal, pero también me hice unas pruebas en Boca, River, Nueva Chicago, pero al final las cosas no se me dieron. De todas formas, me sirvió porque pude tener experiencia con la forma de trabajar en Argentina", contó días atrás el delantero que transitó una infancia marcada por la tragedia de la violencia armada, ya que creció en una zona afectada por los conflictos entre las guerrillas y el narcotráfico. El miedo que lo embargaba obligó a los padres a enseñarle un "juego" para protegerlo: cada vez que escuchara disparos en la calle debía meterse debajo de la cama.

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Cuadrado (38 años) tuvo que regresar a su país, donde encontró su punto de partida en el fútbol y pasó de archivar toda la violencia y rechazos dentro del fútbol por su delgadez a convertirse en uno de los jugadores colombianos más ganadores de la historia en el fútbol europeo.

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Los números y clubes de Cuadrado

El colombiano, que está libre y buscando club, inició su carrera en Atlético Urabá y Deportivo Rionegro y comenzó como lateral, pero con el paso del tiempo fue cambiando de posición gracias talento. Fue así que llegó a Independiente Medellín (Colombia) y a partir de ahí pasó por Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter (Italia), Atalanta y Pisa SC.

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Por supuesto se calzó la camiseta de la selección de Colombia, donde superó los cien partidos oficiales y disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En total ganó 11 títulos oficiales con Juventus, fue campeón de la Serie A con Inter de Milán y obtuvo la Premier League con Chelsea.