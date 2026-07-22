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El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

El presidente Carlos Dávola dio a conocer detalles de la cancha que se construirá en la zona noroeste tras la demolición de la cancha en Ludueña. "Lloré bastante estos días", confesó

Luis Castro

Por Luis Castro

22 de julio 2026 · 14:30hs
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La maqueta del estadio de Tiro Federal que estará ubicado en la zona noroeste.

La maqueta del estadio de Tiro Federal que estará ubicado en la zona noroeste.
El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

Carlos Dávola.

Carlos Dávola.
La actual cancha de Tiro Federal en la zona noroeste y donde se construirá la nueva.

La actual cancha de Tiro Federal en la zona noroeste y donde se construirá la nueva.

Tiro Federal dejó el espacio en barrio Ludueña que ocupó durante largas décadas. Su nuevo y coqueto estadio se construirá en el predio que ocupa el club en la zona noroeste. El plazo de ejecución establecido es de 120 días. "Después de largas conversaciones y contratos decidimos que se realice un estadio razonable para las aspiraciones que tenemos en esta etapa. Será todo nuevo y con una capacidad para 5.400 personas. Obvio que no será fácil poder colmarlo, pero veremos qué otro uso se le puede dar. Quizás con algunos recitales o lo que sea con el fin de generar ingresos", contó el presidente de la entidad, Carlos Dávola.

El Fortín dejó su tradicional enclave en barrio Ludueña cuando se inició la demolición el viernes último con el fin de crear nuevos espacios públicos y mejorar la seguridad, entre otras reformas pensadas en el plan de pacificación que llevan adelante autoridades locales y provinciales. "Tiro está en una etapa con solidez económica y financiera, pero necesitamos muchos fondos para llevar adelante la parte deportiva. Y para eso la única solución no son las canchas que tenemos en alquiler. Hay que generar otras cosas adicionales para acrecentar los recursos", resaltó el directivo en diálogo con Ovación y quien adelantó que el Fortín es historia.

>>Leer más: Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

"El nuevo estadio tendrá otro nombre y se podría llamar 25 de Junio, fecha en que Tiro Federal consiguió el ascenso a primera división (fue en 2005 tras dejar en el camino a Gimnasia de Jujuy). Quiero que quede fijada en la mente de todos los pibes que nosotros somos de primera, aunque no juguemos en primera", argumentó el directivo.

El fin a futuro es volver a ubicar a Tiro Federal en los torneos, como el Federal que lo tuvo como activo participante. "Eso nos gustaría, aunque también estamos abiertos a realizar alguna alianza con cualquier otro club", comentó.

>>Leer más: ¿Qué es de la vida de Carlos Dávola?: "Perdí una casa y afectos por Tiro Federal"

La partida de Tiro Federal del barrio generó cierta nostalgia en los seguidores e hinchas y "la verdad que los entiendo y los acompaño", sostuvo Dávola, quien comentó que "lloré bastante estos últimos días, especialmente cuando empezó la demolición. Pero aprendí en la vida que para hacer algo mejor a lo que tenía había que llevar adelante esto para conseguir tranquilidad también. Y tendremos el estadio en un predio de diez hectáreas, con todas las comodidades y seguridad".

Cabe recordar que Tiro Federal fue fundado el 29 de marzo de 1905 y se incorporó a la Liga Rosarina a mediados de 1906.

Detalles de la nueva cancha de Tiro Federal

Capacidad y confort: 3 tribunas de 15 escalones equipadas con butacas plásticas azules y blancas. 5.400 espectadores.

Iluminación de nivel superior: 4 torres de iluminación LED de última generación, con instalación subterránea y tableros eléctricos completos.

Seguridad: cerramiento perimetral total y accesos controlados con portones vehiculares y peatonales.

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