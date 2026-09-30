Los futbolistas que "toman la batuta" de la selección argentina tras el Mundial

Mientras Scaloni negocia su renovación, algunos jugadores aparecerán en el once titular esta noche ante Bolivia para empezar a ganarse su lugar en el equipo

El Mundial 2026 marcó un punto final para varios de los grandes protagonistas de la selección argentina durante los últimos años, especialmente para Lionel Messi , su capitán, que se despedirá el próximo martes. Por eso, varios futbolistas comenzarán a ganar participación a partir de esta noche , en el primer amistoso de esta fecha Fifa.

Mientras Lionel Scaloni negocia con la AFA para firmar su renovación y continuar al frente del equipo, la Albiceleste enfrentará este miércoles desde las 21 a Bolivia en Córdoba , donde empezarán a verse los primeros destellos del nuevo equipo.

Cuti Romero será el nuevo capitán de la selección , mientras que Dibu Martínez y Lautaro Martínez serán los otros referentes que podrían portar la cinta ante una eventual ausencia del defensor cordobés.

A su vez, el DT planteó varias modificaciones en el equipo titular con respecto al once que disputó la final de la Copa del Mundo ante España el pasado 19 de julio, con cambios en casi todas las líneas.

El nuevo equipo que piensa Scaloni

Según trascendió el entrenador albiceleste tiene el siguiente equipo en mente para el partido de esta noche ante Bolivia: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soule o Franco Mastantuono; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Si bien una de las principales novedades será que Lautaro Martínez y Julián Álvarez harán dupla en el ataque, ya sin la presencia de Messi, también se empiezan a ver cuáles serán los nombres que se postulen para el mediocampo.

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Sin Enzo Fernández, Rodrigo De Paul ni Leandro Paredes para este encuentro, Exequiel Palacios aparece como compañero de Alexis Mac Allister, mientras que Nicolás Paz y Matías Soulé se sumarían con un rol más ofensivo.

Cabe destacar que Fernández no estará a disposición por la sanción que recibió de un partido, mientras que Paredes no fue convocado y De Paul solamente integrará la lista para el duelo ante Benín en el que se despedirá Messi.

Los jóvenes que asoman en la selección argentina

Nico Paz es una de las promesas de mayor renombre en la Albiceleste, ya que brilló en Como de Italia y formó parte del plantel en el Mundial, aunque sumó apenas un puñado de minutos. Ya sin Messi, el joven de 22 años es el candidato a tomar el rol creativo del ataque argentino.

El Colo Barco es otro candidato a pelear por un lugar en la selección.

En tanto, Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Valentín Barco (Chelsea) asoman como las principales alternativas a pelear por un lugar fijo en el primer equipo, mientras desarrollan sus carreras en Europa.

A la vez, Agustín Giay tendrá su oportunidad esta noche en Córdoba y ocupará el lateral derecho, puesto que generó muchas dudas en el cuerpo técnico durante la Copa del Mundo. El defensor de Palmeiras mantuvo un gran nivel durante la última temporada y podría desplazar a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel en la consideración del entrenador. Facundo Medina, por su parte, volverá a la titularidad en la banda izquierda, como lo hizo en los primeros partidos del Mundial.