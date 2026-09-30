Argentina inició el nuevo ciclo, ya sin Messi, con una cómoda victoria frente a Bolivia

En el primer partido sin el rosarino, el equipo de Scaloni lo resolvió de manera sencilla. Fue 4 a 0 con goles de Lautaro, Nico Paz, Cuti Romero y el Flaco López

Nico Paz define con sutileza. La picó ante la salida del arquero boliviano y marcó el segundo tanto de Argentina.

Lautaro Martínez convirtió el primer gol de la selección argentina en la nueva era, sin Leo Messi.

El estreno de la selección argentina sin Leo Messi fue sin sobresaltos, con una victoria inobjetable ante una Bolivia que intentó ser competitiva hasta donde le dio. Por eso ya en el primer tiempo el equipo de Lionel Scaloni le metió sentencia al juego. El gol de Lautaro Martínez abrió el camino y con el de Nico Paz , cuando iban apenas 28 minutos, las especulaciones eran cuántos goles iba a haber de diferencia en ese Mario Alberto Kempes con aforo reducido.

Por más amistoso que fuera, el primer partido sin Messi era todo un desafío. Había caras advirtiendo ya una renovación, pero también muchas otras conocidas. Con eso le alcanzó a Argentina para hacer la cosa demasiado sencilla.

Sin un ritmo arrollador en el inicio, a Argentina le bastaba con un trato correcto del balón para manejar el trámite del partido. En los pies de Nico Paz , por derecha y con perfil cambiado, encontraba un mínimo de desequilibrio, aunque no el suficiente.

Pero bastó una primera combinación certera para que el partido se encaminara. Fue en el minuto 18, cuando el pase bajo y fuerte al centro del campo cayó en los pies de Lautaro, quien controló, giró, se tomó el tiempo justo y ante el intento de los centrales bolivianos sacó un remate seco, contra el palo derecho.

Hasta ahí, Bolivia apenas si había cruzado la mitad de la cancha en un par de ocasiones, pero sólo como para experimentar qué se sentía jugar unos metros en campo contrario. Lo de Argentina era presión constante y eficiente, buscando el desequilibrio a través de las gambetas de Nico Paz por derecha y de Prestianni por izquierda.

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Nico Paz define con sutileza. La picó ante la salida del arquero boliviano y marcó el segundo tanto de Argentina.

En una de esas jugadas de asfixia sobre la salida del rival llegó la recuperación de Mac Allister, el pase a Palacios y la asistencia perfecta (primero rozó en un defensor boliviano) para Nico Paz, quien entró en posición de 9 y definió con la sutileza de ese Messi que hoy ya no está. La picó ante la salida del arquero Viscarra para marcar el segundo.

La misma tónica

La tónica del partido nunca cambio. No sólo no hubo reacción de Bolivia, sino que Argentina pudo estirar la ventaja en ese mano a mano de Julián Álvarez, pero La Araña se demoró más de la cuenta en definir y Viscarra le ganó el duelo.

El rótulo ya de goleada pudo hacerse efectivo en el primer minuto del complemento. Es que Argentina arrancó con el pie en el acelerador. Prestianni desbordó por izquierda, llegó el despeje y Nico Paz, de frente al arco, le dio de aire, como venía. Morales rechazó casi sobre la línea de sentencia.

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De igual forma, ese tercer golpe no tardó en llegar. Otra vez Nico Paz como partícipe necesario. Tiro libre desde la izquierda con mucha rosca que fue directo a la cabeza de Cuti Romero. Golazo del nuevo capitán (cuando se fue reemplazado le dio la cinta a Dibu Martínez).

Minutos para todos

Momento ideal para que Scaloni comenzara a mover el banco para darle minutos a jugadores que seguramente formarán parte del recambio. Adentro Balerdi, Barco y Mastantuono primero; Equi Fernández, Santiago Simón y el Flaco López después. Más adelante, Valentín Gómez y Leonel Flores.

ncluso después de esa andanada de cambios, Argentina siempre mantuvo el control. Primero lo tuvo Julián Álvarez, después el Flaco López (erró una clara y le anularon otro) y a tres del final, el delantero de Palmeiras definió con un puntín incontrolable para el arquero boliviano.

Pasó Bolivia, se viene Burkina Faso (el sábado, en River) y después sí la despedida del gran Leo Messi, esa estrella que brilló durante años, pero que ya no estará. En el primer partido sin él, nada mejor que el tributo hacia el gran capitán fuera con una lluvia de goles.