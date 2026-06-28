La Capital | Ovación | Messi

Una canción para Lionel Messi que emociona, con la mirada desde el corazón de dos artistas no videntes

La voz de Evangelina Rebozio, que brilló en "Cantando por un sueño", y la letra y música de Diego Mina le dieron forma a un tema que conmueve sobre Lionel Messi

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

28 de junio 2026 · 19:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
La cantante de Villaguay Evangelina Rebozio vuelve a emocionar con un tema dedicado a Lionel Messi

La cantante de Villaguay Evangelina Rebozio vuelve a emocionar con un tema dedicado a Lionel Messi, compuesto en Rosario por un artista no vidente como ella.
Diego Mina no sabe mucho de fútbol pero sí de lo que transmite Lionel Messi más allá de la pelota. La letra de la canción salió solita.

Diego Mina no sabe mucho de fútbol pero sí de lo que transmite Lionel Messi más allá de la pelota. La letra de la canción salió solita.
Evangelina Rebozio.

Evangelina Rebozio.

Evangelina Rebozio seguramente está en el inconsciente colectivo de la cultura popular. Esa voz de ensueño que cautivó en programas como "Cantando por un sueño" o "Soñando por cantar", junto a Marcelo Tinelli o Mariano Iúdica en la TV, tenía la necesidad de testimoniar con su enorme don algo mucho más profundo que lo que transmite Lionel Messi con la pelota o a partir de ella. Necesitaba quién le pusiera letra y música a ese sentimiento de inspiración que le representa el mejor jugador del mundo, y ella le pondría la voz. Así surgió "Gracias, Lio", una canción con una mirada sin dudas desde el alma, porque ella, como el compositor Diego Mina, son dos personas no videntes.

Rebozio es de Villaguay y la voz de esta canción, presentada como "De Evangelina para Messi" en el inicio del video, que transporta a otros estadios, mucho más allá de lo que Messi supo encender con esa zurda mágica. La letra y música creada por Diego Mina, licenciado en comunicación social que se instaló en Rosario desde su San Jorge natal, habla de ese fenómeno social que es Leo.

Y es imposible que la voz y la letra de Evangelina y Diego, que se conocieron por amigos en común, no conjuguen para agudizar los sentidos, dejar que fluyan hacia el interior y emocionen, por supuesto.

Los arreglos musicales fueron de la mendocina Ninfa Rosales, también no vidente. Y la canción fue grabada en los estudios de Leo Rodríguez, en Villaguay. Además, en las cuentas de Instagram @evanrebozio o @diegominaoficialok se pueden encontrar esta y otras obras.

>>Leer más: Argentina en llamas: Messi supera a Messi y la Scaloneta es cada vez más candidata

Una letra sobre Messi que llega al alma

Desde que Evangelina empieza a cantar "Lionel, sembraste lunas en las noches del camino...", empieza un recorrido que transporta a otros sentimientos, más allá de la emoción de un gol. Porque la letra se asienta en lo cotidiano del ser humano, en sus luces y sombras, y en cómo esa simpleza que Messi trasunta todo el tiempo estando en la cumbre es tan necesaria como los festejos ocasionales.

"Nos juntaste en una plaza de esperanza compartida, para ver que un mismo abrazo todavía nos unía", se escucha en ese timbre dulce de Evangelina. Y el relato va desde lo conseguido y el después también en el "Gracias, Lio", cuando Messi no esté en una cancha pero siga iluminando los sueños colectivos.

Evangelina Rebozio.

Evangelina Rebozio.

"Tu recuerdo será un faro navegando en cada voz, porque hay nombres que se escriben donde no llega el olvido y el tuyo vive en el alma de este pueblo agradecido", canta, y la voz se alarga hasta el infinito en un tono alto.

"Gracias, Lionel, por mostrarnos que la gloria puede ser ese instante en que un país vuelve a creer", agrega, con un final bien arriba: "El pueblo no se olvida de quien lo hizo sonreír", concluye.

La historia de la canción

"Esto surgió entre finales de abril y principios de junio. Ella me escribió pidiéndome esto, pero no le prometí nada porque la inspiración no es que uno toca un botón y aparece", relató Diego Mina a La Capital. "Pero lo iba intentar, claro".

"Al principio pensé que le quería dar un tinte futbolístico y yo de fútbol, como deporte, no tengo idea de nada porque no soy futbolista. Pero Evangelina me contestó que precisamente la idea era otra, que quería expresar lo emocional y lo sentimental de lo que transmite Messi. Entonces ahí sí se me despertó la inspiración, tenía más que ver con lo mío".

>>Leer más: Argentina cerró la primera fase con puntaje ideal, un Messi excelso y un debut bárbaro de Lo Celso

Claro, es que Mina, además de ser terapeuta holístico, siempre compuso con el eje en el amor y en los sentimientos, que es precisamente lo que distingue esta obra que llega hasta las entrañas. "Fue entonces más fácil para mí. Porque además dio en el clavo. Era hacer una canción para alguien como Messi, una persona que además de lo deportivo, que es increíble, por supuesto, siempre me conectó mucho como ser humano".

"No sabía si iba a salir la canción, pero en cuatro o cinco días surgió. Y Evangelina la escuchó, se superemocionó y la grabó con esa voz única que conmueve". relató, emocionado.

Diego Mina no sabe mucho de fútbol pero sí de lo que transmite Lionel Messi más allá de la pelota. La letra de la canción salió solita.

Diego Mina no sabe mucho de fútbol pero sí de lo que transmite Lionel Messi más allá de la pelota. La letra de la canción salió solita.

"Esa calma, esa paz que transmite, esa humildad real que te das cuenta de que no es impostada, esa persona que podría tener todo lo que quiere pero se mantiene en su sencillez y sus principios, es para admirar. Por eso le dije a Evangelina que si quería que le haga una canción con sus jugadas o todo lo referido a lo que hace en la cancha, no podía hacerlo, pero de esta manera sí", detalló.

Claro que la canción tiene anclaje en su magia con la pelota, cuando habla de la "zurda eterna" porque "Messi es fútbol", pero el "noventa y cinco por ciento de la canción está basada en lo que él transmite, desde lo emocional".

Noticias relacionadas
Argentina. Giovani Lo Celso es una fija para estar entre los once ante Jordania

Pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Lionel Scaloni encaró una vez más los micrófonos antes del juego de Argentina ante Jordania. Respondió sobre Lionel Messi.

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Maxi Rodríguez en Dallas, en la presentación de un nuevo esponsor de la selección argentina.

Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: "Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas"

Milei se declaró fanático de Messi y llenó de elogios a Scaloni: No puedo ser objetivo

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con volumen y precios bajos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con volumen y precios bajos

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario

La actividad se realizará en el Centro Científico Tecnológico. Reclamo por la situación de los becarios posdoctorales

Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario
El presidente Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete
Política

El presidente Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo
La Ciudad

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina
Mundial 2026

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con volumen y precios bajos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con volumen y precios bajos

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Ovación
Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Una canción para Lionel Messi que emociona, con la mirada desde el corazón de dos artistas no videntes

Una canción para Lionel Messi que emociona, con la mirada desde el corazón de dos artistas no videntes

Rosarina de Fútbol: Central se quedó con el clásico y Newells sin la punta

Rosarina de Fútbol: Central se quedó con el clásico y Newell's sin la punta

Policiales
Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

La Ciudad
Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Marcha nórdica, el deporte que gana terreno en Rosario con una actividad diferente

Por Gonzalo Ruiz Jujich
La Ciudad

Marcha nórdica, el deporte que gana terreno en Rosario con una actividad diferente

Mitos y verdades sobre las estelas de aviones en el cielo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Mitos y verdades sobre las estelas de aviones en el cielo de Rosario

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad
La ciudad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con volumen y precios bajos

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con volumen y precios bajos

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde
La Ciudad

El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después
Salud

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro
La Ciudad

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos
Policiales

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga
Información General

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

En una discusión de tránsito en el centro, se descompensó y murió
La Ciudad

En una discusión de tránsito en el centro, se descompensó y murió

Pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez
La Región

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de El Niño

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado