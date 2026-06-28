Una canción para Lionel Messi que emociona, con la mirada desde el corazón de dos artistas no videntes

La voz de Evangelina Rebozio, que brilló en "Cantando por un sueño", y la letra y música de Diego Mina le dieron forma a un tema que conmueve sobre Lionel Messi

Diego Mina no sabe mucho de fútbol pero sí de lo que transmite Lionel Messi más allá de la pelota. La letra de la canción salió solita.

La cantante de Villaguay Evangelina Rebozio vuelve a emocionar con un tema dedicado a Lionel Messi, compuesto en Rosario por un artista no vidente como ella.

Evangelina Rebozio seguramente está en el inconsciente colectivo de la cultura popular. Esa voz de ensueño que cautivó en programas como "Cantando por un sueño" o "Soñando por cantar", junto a Marcelo Tinelli o Mariano Iúdica en la TV, tenía la necesidad de testimoniar con su enorme don algo mucho más profundo que lo que transmite Lionel Messi con la pelota o a partir de ella. Necesitaba quién le pusiera letra y música a ese sentimiento de inspiración que le representa el mejor jugador del mundo, y ella le pondría la voz. Así surgió "Gracias, Lio" , una canción con una mirada sin dudas desde el alma, porque ella, como el compositor Diego Mina, son dos personas no videntes .

Rebozio es de Villaguay y la voz de esta canción, presentada como "De Evangelina para Messi" en el inicio del video, que transporta a otros estadios, mucho más allá de lo que Messi supo encender con esa zurda mágica. La letra y música creada por Diego Mina, licenciado en comunicación social que se instaló en Rosario desde su San Jorge natal, habla de ese fenómeno social que es Leo.

Y es imposible que la voz y la letra de Evangelina y Diego, que se conocieron por amigos en común, no conjuguen para agudizar los sentidos, dejar que fluyan hacia el interior y emocionen, por supuesto.

Los arreglos musicales fueron de la mendocina Ninfa Rosales, también no vidente . Y la canción fue grabada en los estudios de Leo Rodríguez, en Villaguay. Además, en las cuentas de Instagram @evanrebozio o @diegominaoficialok se pueden encontrar esta y otras obras.

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Una letra sobre Messi que llega al alma

Desde que Evangelina empieza a cantar "Lionel, sembraste lunas en las noches del camino...", empieza un recorrido que transporta a otros sentimientos, más allá de la emoción de un gol. Porque la letra se asienta en lo cotidiano del ser humano, en sus luces y sombras, y en cómo esa simpleza que Messi trasunta todo el tiempo estando en la cumbre es tan necesaria como los festejos ocasionales.

"Nos juntaste en una plaza de esperanza compartida, para ver que un mismo abrazo todavía nos unía", se escucha en ese timbre dulce de Evangelina. Y el relato va desde lo conseguido y el después también en el "Gracias, Lio", cuando Messi no esté en una cancha pero siga iluminando los sueños colectivos.

Evangelina Rebozio.

"Tu recuerdo será un faro navegando en cada voz, porque hay nombres que se escriben donde no llega el olvido y el tuyo vive en el alma de este pueblo agradecido", canta, y la voz se alarga hasta el infinito en un tono alto.

"Gracias, Lionel, por mostrarnos que la gloria puede ser ese instante en que un país vuelve a creer", agrega, con un final bien arriba: "El pueblo no se olvida de quien lo hizo sonreír", concluye.

La historia de la canción

"Esto surgió entre finales de abril y principios de junio. Ella me escribió pidiéndome esto, pero no le prometí nada porque la inspiración no es que uno toca un botón y aparece", relató Diego Mina a La Capital. "Pero lo iba intentar, claro".

"Al principio pensé que le quería dar un tinte futbolístico y yo de fútbol, como deporte, no tengo idea de nada porque no soy futbolista. Pero Evangelina me contestó que precisamente la idea era otra, que quería expresar lo emocional y lo sentimental de lo que transmite Messi. Entonces ahí sí se me despertó la inspiración, tenía más que ver con lo mío".

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Claro, es que Mina, además de ser terapeuta holístico, siempre compuso con el eje en el amor y en los sentimientos, que es precisamente lo que distingue esta obra que llega hasta las entrañas. "Fue entonces más fácil para mí. Porque además dio en el clavo. Era hacer una canción para alguien como Messi, una persona que además de lo deportivo, que es increíble, por supuesto, siempre me conectó mucho como ser humano".

"No sabía si iba a salir la canción, pero en cuatro o cinco días surgió. Y Evangelina la escuchó, se superemocionó y la grabó con esa voz única que conmueve". relató, emocionado.

Diego Mina no sabe mucho de fútbol pero sí de lo que transmite Lionel Messi más allá de la pelota. La letra de la canción salió solita.

"Esa calma, esa paz que transmite, esa humildad real que te das cuenta de que no es impostada, esa persona que podría tener todo lo que quiere pero se mantiene en su sencillez y sus principios, es para admirar. Por eso le dije a Evangelina que si quería que le haga una canción con sus jugadas o todo lo referido a lo que hace en la cancha, no podía hacerlo, pero de esta manera sí", detalló.

Claro que la canción tiene anclaje en su magia con la pelota, cuando habla de la "zurda eterna" porque "Messi es fútbol", pero el "noventa y cinco por ciento de la canción está basada en lo que él transmite, desde lo emocional".