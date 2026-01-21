La Capital | Ovación | Copa Federación

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

El club Morning Star representará a la Asociación Rosarina de Fútbol en la Copa Federación. En la primera fecha visitará a Beltrán FC, en Fray Luis Beltrán

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

21 de enero 2026 · 19:47hs
La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

Desde el próximo domingo abre el telón la Copa Federación, certamen provincial organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. El torneo tendrá la participación de 40 clubes, que jugarán en diferentes grupos y el sueño en esta temporada es llegar a jugar la Copa Santa Fe 2026.

El club Morning Star representará a la Asociación Rosarina de Fútbol, enlas ramas femenino y masculino. La última vez que el equipo de las estrellas jugó en un certamen santafesino fue en la Copa Santa Fe 2023.

Mornig Star 2025

Morning Star visitará a Beltrán FC

Los verdes del Viaducto compartirán el grupo 8 junto a Alba Juniors de Coronda, Defensores de Villa Felisa de San Lorenzo y Beltrán FC (de Fray Luis Beltrán). El primer partido lo jugarán de visitantes ante Beltrán FC, el próximo domingo a las 17, y luego tendrán dos partidos de local.

La Copa Federación es el torneo que se consolida como el segundo certamen a nivel provincial, detrás de la Copa Santa Fe y reúne a clubes de distintas localidades. El último campeón fue Centenario de San José de Esquina, que derrotó a Atlético Tostado, con un global de 5 a 2.

Copa Federación

Con el formato del 2025

Por segundo año consecutivo, el torneo repetirá el mismo esquema con fase de grupos. Serán 40 equipos, divididos en 10 zonas de cuatro, se disputarán una sola rueda de todos contra todos. El formato hará que algunos clubes jueguen más partidos como locales y otros como visitantes.

Los primeros de cada grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los seis mejores segundos, surgidos de una tabla general, completarán el cuadro. A partir de allí, se jugarán llaves eliminatorias de ida y vuelta hasta coronar al campeón.

Clasificación a la Copa Santa Fe 2026

En esta temporada habrá un premio extra para los equipos que alcancen los cuartos de final, se asegurarán un lugar en la Copa Santa Fe 2026. Unión de Santa Fe es el último campeón en este torneo tras vencer por penales 3 a 2 a Centenario de San José de la Esquina, en el estadio 15 de Abril.

Morning Femenina
Copa Federación. El plantel femenino de Morning Star comenzarán a participar el domingo 8 de febrero.

