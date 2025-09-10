La Capital | Ovación | Newell

En Newell's, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

El el entrenador nunca pudo hacer en lo que va del semestre. Lesiones, suspensiones y bajas producciones de La Lepra le jugaron malas pasadas.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

10 de septiembre 2025 · 06:00hs
Los once de Newells que iniciaron ante Barracas Central. El Ogro ya prepara el equipo para recibir a Atlético.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los once de Newell's que iniciaron ante Barracas Central. El Ogro ya prepara el equipo para recibir a Atlético.

Habitualmente, hay dos máximas en el ámbito futbolero que suenan con fuerza cuando se hablan de las rachas positivas. Una es "equipo que gana, no se toca", mientras que la otra subraya que, para identificar a un equipo que esté pasando un buen momento, "los once titulares salen de memoria". Nada de eso sucede en Newell's.

En el equipo de Cristian Fabbiani, la primera máxima se hace difícil de llevar a cabo, ya que apenas ganó dos partidos de los ocho que ha jugado en el segundo semestre (7 por el torneo Clausura y uno por la Copa Argentina). Con respecto a la segunda máxima, se le hizo imposible a Fabbiani repetir los once principales protagonistas de un partido a otro.

La posibilidad más cercana que se dio fue tras la victoria en el arranque de la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia en Mendoza, pero para el segundo encuentro ante Banfield en el Coloso, el entrenador optó por el regreso de Alejo Montero, quien no había podido comenzar el torneo por cumplir una sanción por acumulación de amarillas.

>>Leer más: Newell's vendió por más de 9 millones de dólares en el último mercado de pases

Fabbiani, entre lesiones, expulsiones y táctica

Después de esa ocasión, entre lesiones, expulsiones o simplemente decisiones tácticas, el técnico no pudo bancar un equipo titular por algunos encuentros para darle rodaje. A pesar de ello, Fabbiani deja en claro que tiene una base de futbolistas. Los que más jugaron son Víctor Cuesta, Ever Banega, Gonzalo Maroni y Cocoliso González, quienes participaron en siete de los ocho cotejos. Cerquita los siguen Luciano Lollo y Herrera, con seis.

Fabbiani
Fabbiani no pudo lograr que su Newell's jugara dos partidos con el mismo equipo.

Fabbiani no pudo lograr que su Newell's jugara dos partidos con el mismo equipo.

Lo que sí pudo repetir el cuerpo técnico rojinegro es el dibujo táctico. El que más usó fue el 5-4-1, en la mitad de los encuentros disputados. También probó con un 4-4-2 ante Banfield, 4-1-4-1 frente a Aldosivi, 4-2-3-1 en el choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero y 5-3-2 en la séptima fecha ante Barracas Central.

La salida de Martino, las lesiones de Benedetto, Herrera, Iñiguez y Sotelo y las expulsiones de Lollo y Regiardo atentaron de lleno contra la idea de Fabbiani de darle varios partidos a un mismo equipo. En total, el técnico rojinegro utilizó en este semestre 27 jugadores, una cifra alta para lo que se esperaba.

Los debuts en la Lepra

Con respecto a los debuts, el entrenador les dio la posibilidad de debutar en esta segunda parte del 2025 a dos futbolistas. El primero fue una de las joyas de inferiores, Jerónimo Gómez Mattar, quien tuvo sus primeros minutos ante Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras que el delantero Alejo Navarro lo hizo frente a Banfield.

De los últimos refuerzos, quienes más participación tuvieron fueron Juan Espínola (4 partidos), Martín Fernández y Fabián Noguera (3), y Orozco (2 y un par de ingresos desde el banco). Gaspar Iñiguez y Benedetto fueron titulares en un solo encuentro. El Pipa además ingresó en el clásico. Josué Colmán, la última incorporación, aún espera su debut.

Noticias relacionadas
Francisco Benjamín Torren fue detenido en 27 de Febrero y Colombres, un día después de fugarse de la seccional 21ª. 

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Central sumó dos titulares para afrontar el Torneo Clausura 2025. 

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Carlos Quintana fue el primer refuerzo que trajo Miguel Angel Russo y cumplió con creces. Se transformó en un bastión de la defensa canalla.

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Carlos Spellanzón, director de la CAB en 3x3 habló con La Capital sobre el crecimiento de la disciplina.

Básquet: "La dirigencia rosarina siempre nos apoyó para fomentar el 3x3"

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Lo último

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Matías Suárez contó que el sector arreglado era muy peligroso. "Si no hay respuestas del gobierno nacional, las tenemos que dar nosotros”, resaltó

El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un cráter en la ruta 33
Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe
Economía

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario ya está en modo Jadar

Por Pablo Mihal
Ovación

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario ya está en modo Jadar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Newells debe poner lo mejor ante Atlético Tucumán porque necesita ganar

Newell's debe poner lo mejor ante Atlético Tucumán porque necesita ganar

Ovación
Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Básquet: La dirigencia rosarina siempre nos apoyó para fomentar el 3x3

Básquet: "La dirigencia rosarina siempre nos apoyó para fomentar el 3x3"

En Newells, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

En Newell's, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

Policiales
Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

La Ciudad
Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro
Politica

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York
Economía

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Economía

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas
Política

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos
ovacion

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días
La Ciudad

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas
Política

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas