En Newell's, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

El el entrenador nunca pudo hacer en lo que va del semestre. Lesiones, suspensiones y bajas producciones de La Lepra le jugaron malas pasadas.

Los once de Newell's que iniciaron ante Barracas Central. El Ogro ya prepara el equipo para recibir a Atlético.

Habitualmente, hay dos máximas en el ámbito futbolero que suenan con fuerza cuando se hablan de las rachas positivas. Una es "equipo que gana, no se toca" , mientras que la otra subraya que, para identificar a un equipo que esté pasando un buen momento, "los once titulares salen de memoria" . Nada de eso sucede en Newell's .

En el equipo de Cristian Fabbiani, la primera máxima se hace difícil de llevar a cabo, ya que apenas ganó dos partidos de los ocho que ha jugado en el segundo semestre (7 por el torneo Clausura y uno por la Copa Argentina). Con respecto a la segunda máxima, se le hizo imposible a Fabbiani repetir los once principales protagonistas de un partido a otro.

La posibilidad más cercana que se dio fue tras la victoria en el arranque de la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia en Mendoza, pero para el segundo encuentro ante Banfield en el Coloso, el entrenador optó por el regreso de Alejo Montero, quien no había podido comenzar el torneo por cumplir una sanción por acumulación de amarillas.

Fabbiani, entre lesiones, expulsiones y táctica

Después de esa ocasión, entre lesiones, expulsiones o simplemente decisiones tácticas, el técnico no pudo bancar un equipo titular por algunos encuentros para darle rodaje. A pesar de ello, Fabbiani deja en claro que tiene una base de futbolistas. Los que más jugaron son Víctor Cuesta, Ever Banega, Gonzalo Maroni y Cocoliso González, quienes participaron en siete de los ocho cotejos. Cerquita los siguen Luciano Lollo y Herrera, con seis.

Fabbiani Fabbiani no pudo lograr que su Newell's jugara dos partidos con el mismo equipo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lo que sí pudo repetir el cuerpo técnico rojinegro es el dibujo táctico. El que más usó fue el 5-4-1, en la mitad de los encuentros disputados. También probó con un 4-4-2 ante Banfield, 4-1-4-1 frente a Aldosivi, 4-2-3-1 en el choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero y 5-3-2 en la séptima fecha ante Barracas Central.

La salida de Martino, las lesiones de Benedetto, Herrera, Iñiguez y Sotelo y las expulsiones de Lollo y Regiardo atentaron de lleno contra la idea de Fabbiani de darle varios partidos a un mismo equipo. En total, el técnico rojinegro utilizó en este semestre 27 jugadores, una cifra alta para lo que se esperaba.

Los debuts en la Lepra

Con respecto a los debuts, el entrenador les dio la posibilidad de debutar en esta segunda parte del 2025 a dos futbolistas. El primero fue una de las joyas de inferiores, Jerónimo Gómez Mattar, quien tuvo sus primeros minutos ante Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras que el delantero Alejo Navarro lo hizo frente a Banfield.

De los últimos refuerzos, quienes más participación tuvieron fueron Juan Espínola (4 partidos), Martín Fernández y Fabián Noguera (3), y Orozco (2 y un par de ingresos desde el banco). Gaspar Iñiguez y Benedetto fueron titulares en un solo encuentro. El Pipa además ingresó en el clásico. Josué Colmán, la última incorporación, aún espera su debut.