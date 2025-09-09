La Capital | Ovación | Central

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Fernando Espinoza dirigirá a La Lepra ante Atlético Tucumán, mientras que Facundo Tello controlará el choque entre el Canalla y Boca

9 de septiembre 2025 · 16:28hs
Tello dirigirá Central-Boca y Espinoza a Newells-Atlético Tucumán. 

Tello dirigirá Central-Boca y Espinoza a Newell's-Atlético Tucumán. 

La octava fecha del torneo Clausura está a la vuelta de la esquina y Central y Newell's ya conocen los árbitros que tendrán el fin de semana, La Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa ante Atlético Tucumán, y el Canalla en el Gigante de Arroyito, frente a Boca.

Fernando Espinoza fue designado para controlar el choque entre el equipo de Cristian Fabbiani contra el Decano, mientras que Facundo Tello hará lo propio el domingo, cuando el Boca de Miguel Ángel Russo visite a Central.

En Newell's siempre tuvieron mucho reparo cuando les tocó Espinoza como árbitro, aunque los números últimamente le son positivos.

Newell's debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán porque necesita la victoria

El último antecedente de Espinoza dirigiendo un partido de La Lepra fue por la décima fecha del torneo Apertura, en el empate 1-1 contra Estudiantes, en La Plata. Ese día, al término del encuentro el juez expulsó a dos futbolistas del Pincha: Guido Carrillo y Santiago Arzamendia.

Espinoza estará acompañado por Iván Núñez (asistente 1), Julio Fernández (asistente 2) y César Ceballo (4º árbitro). En el VAR estará Pablo Echavarría, mientras que el AVAR estará a cargo de Manuel Sánchez.

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Tello para Central

Uno de los partidos salientes de la fecha será el que protagonizarán Central y Boca en el Gigante, el domingo a las 17.30, y el encargado de impartir justicia será Facundo Tello.

Hace más de un año que Tello no dirige un partido del Canalla. La última vez fue en julio de 2024, con una particularidad: fue el último partido de Miguel Ángel Russo como técnico canalla. Justamente Russo es el técnico del Xeneize y quien estará presente (siempre que su salud se lo permita) nuevamente en el Gigante, donde seguramente recibirá el afecto del hincha de Central.

Tello estará acompañado por: Juan Pablo Belatti (asistente 1), Pablo Gualtieri (asistente 2) y Nicolás Lamolina (4º). Lucas Novelli estará en el VAR y Juan Del Fueyo como AVAR.

Russo está transitando su tercer ciclo al frente de Boca.

Tras el alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Los futbolistas de Central festejan eufóricos tras el triunfo en el clásico. El Canalla vuelve al Gigante.

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

El central Juan Giménez es retirado en camilla del campo de juego en el partido ante Deportivo Riestra.

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Ángel Di María es hoy el máximo referente del plantel y, además, el goleador del equipo.

Central descansa antes de largar con todo en una semana dura

