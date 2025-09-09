Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Fernando Espinoza dirigirá a La Lepra ante Atlético Tucumán, mientras que Facundo Tello controlará el choque entre el Canalla y Boca

La octava fecha del torneo Clausura está a la vuelta de la esquina y Central y Newell's ya conocen los árbitros que tendrán el fin de semana, La Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa ante Atlético Tucumán , y el Canalla en el Gigante de Arroyito , frente a Boca.

Fernando Espinoza fue designado para controlar el choque entre el equipo de Cristian Fabbian i contra el Decano, mientras que Facundo Tello hará lo propio el domingo, cuando el Boca de Miguel Ángel Russo visite a Central.

En Newell's siempre tuvieron mucho reparo cuando les tocó Espinoza como árbitro, aunque los números últimamente le son positivos.

El último antecedente de Espinoza dirigiendo un partido de La Lepra fue por la décima fecha del torneo Apertura, en el empate 1-1 contra Estudiantes, en La Plata. Ese día, al término del encuentro el juez expulsó a dos futbolistas del Pincha: Guido Carrillo y Santiago Arzamendia.

Espinoza estará acompañado por Iván Núñez (asistente 1), Julio Fernández (asistente 2) y César Ceballo (4º árbitro). En el VAR estará Pablo Echavarría, mientras que el AVAR estará a cargo de Manuel Sánchez.

Tello para Central

Uno de los partidos salientes de la fecha será el que protagonizarán Central y Boca en el Gigante, el domingo a las 17.30, y el encargado de impartir justicia será Facundo Tello.

Hace más de un año que Tello no dirige un partido del Canalla. La última vez fue en julio de 2024, con una particularidad: fue el último partido de Miguel Ángel Russo como técnico canalla. Justamente Russo es el técnico del Xeneize y quien estará presente (siempre que su salud se lo permita) nuevamente en el Gigante, donde seguramente recibirá el afecto del hincha de Central.

Tello estará acompañado por: Juan Pablo Belatti (asistente 1), Pablo Gualtieri (asistente 2) y Nicolás Lamolina (4º). Lucas Novelli estará en el VAR y Juan Del Fueyo como AVAR.