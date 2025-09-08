La Capital | Ovación | Newell's

Glorias de Newell's, protagonistas de la primera visita de la selección argentina a Guayaquil

El campeón del mundo jugará el martes en esa ciudad por tercera vez por las eliminatorias. La primera experiencia fue en 1960 y goleó 6 a 3

8 de septiembre 2025 · 17:36hs
José Sanfilippo anota uno de los goles en el cómodo triunfo de la selección argentina por 6 a 3 en 1960.

José Sanfilippo anota uno de los goles en el cómodo triunfo de la selección argentina por 6 a 3 en 1960.
Raúl Belén jugó en la selección argentina a fines de la década del 50 y principios del 60.

Raúl Belén jugó en la selección argentina a fines de la década del 50 y principios del 60.
Federico Sacchi trascendió en Newells y defendió la camista argentina. Jugó también en Racing.

Federico Sacchi trascendió en Newell's y defendió la camista argentina. Jugó también en Racing.

La selección argentina visitará este martes a Ecuador por tercera vez en la historia en Guayaquil por las eliminatorias sudamericanas. El resto de los enfrentamientos entre ambos que fueron clasificatorios para una Copa del Mundo, y que se disputaron en suelo ecuatoriano, tuvieron como sede a en Quito.

El primero de estos encuentros en Guayaquil fue en 1960. Argentina ganó por 6 a 3. El segundo y último se jugó más recientemente, en 2022, con un empate 1 a 1.

Hubo dos jugadores nacidos en el fútbol rosarino que integraron la formación titular de la selección argentina que derrotó a Ecuador en Guayaquil, el 4 de diciembre de 1960, por las eliminatorias para el Mundial de Chile 1962.

Estirpe rojinegra en la selección argentina

Entre los once estuvieron el defensor rosarino Federico Sacchi y el puntero izquierdo Raúl Belén, de Roldán. Ambos se formaron en Newell's y brillaron en la primera división rojinegra.

image - 2025-09-08T152715.571
Raúl Belén jugó en la selección argentina a fines de la década del 50 y principios del 60.

Raúl Belén jugó en la selección argentina a fines de la década del 50 y principios del 60.

El día de la goleada Argentina en Guayaquil, Belén ya se había ido de Newell's y se lucía en Racing. Mientras que Sacchi todavía pertenecía al club del Parque, pero al año siguiente también representaría a Racing.

La formación del conjunto que dirigía Victoria Spinetto fue la siguiente: Antonio Roma; Rubén Navarro y Miguel Vidal; Carmelo Simeone, Ricardo Ramaciotti y Federico Sacchi; Omar Corbatta, Martín Pando, José Sanfilippo, Rubén Sosa y Raúl Belén.

image - 2025-09-08T153625.269
Federico Sacchi trascendió en Newell's y defendió la camista argentina. Jugó también en Racing.

Federico Sacchi trascendió en Newell's y defendió la camista argentina. Jugó también en Racing.

Los goles de Argentina fueron de Corbatta (2, 1 de penal), Sosa, Pando, Sanfilippo y Ramaciotti.

La selección argentina venció en la revancha, jugada en la Bombonera, a Ecuador por 5 a 0. Así se quedó con la plaza en disputa para clasificar al Mundial, en la que fue eliminada en la primera ronda. Sacchi y Belén jugaron esa Copa del Mundo.

>> Leer más: Cuándo se reincorpora Juan Espínola a Newell's, tras la convocatoria a la selección paraguaya

El restante enfrentamiento entre Ecuador y Argentina en Guayaquil cerró las eliminatorias de 2022 para el Mundial de Qatar. El partido finalizó 1 a 1. La conquista del conjunto, que en el mes de diciembre de ese año se coronó campeón mundial, fue de Julián Alvarez.

El rosarino Lionel Messi, formado en las inferiores de Newell's, fue uno de los titulares. En cambio, otro ídolo de la ciudad, Ángel Di María, de la cantera de Central, permaneció en el banco de suplentes.

Noticias relacionadas
Mateo Silvetti fue el futbolista transferido que le dio mayores ingresos a la tesorería de Newells.

Newell's vendió por más de 9 millones de dólares en el último mercado de pases

Newells jugará cuatro partidos. Debe quedar entre los 2 mejores del grupo para ir a semifinales.

Cómo fue el debut del sub-13 de Newell's en la Fiesta Conmebol Evolución 2025 en Paraguay

La popular norte (izquierda) y la platea este (al fondo) serían para la hinchada de Newells.

Trascendió el precio de las entradas de Newell's en la Copa Argentina

David Sotelo ya había sufrido una lesión grave y se recuperó muy bien, al punto que era una opción para el Newells de Fabbiani.

En una semana sin fútbol, para Newell's la peor noticia fue la grave lesión de David Sotelo

Ver comentarios

Las más leídas

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Lo último

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne

Un fiscal requirió penas de 10 a 14 años de prisión contra tres acusados por ataques extorsivos ordenados por Pupito Avalle, un penado a perpetua como referente de Los Monos
Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne
Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo
Política

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Después del 20 no entra un peso: el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Sorpresiva crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Sorpresiva crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Ovación
Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse
Ovación

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Policiales
Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde 500 mil pesos y hasta una casa en Funes

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde 500 mil pesos y hasta una casa en Funes

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

La Ciudad
Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Después del 20 no entra un peso: el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

"Después del 20 no entra un peso": el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, señaló un diputado
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", señaló un diputado

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito
POLICIALES

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Por Matías Petisce
La Ciudad

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota
Política

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Kicillof: Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia
Política

Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
Economía

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares
Información General

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares