Glorias de Newell's, protagonistas de la primera visita de la selección argentina a Guayaquil

El campeón del mundo jugará el martes en esa ciudad por tercera vez por las eliminatorias. La primera experiencia fue en 1960 y goleó 6 a 3

Federico Sacchi trascendió en Newell's y defendió la camista argentina. Jugó también en Racing.

Raúl Belén jugó en la selección argentina a fines de la década del 50 y principios del 60.

José Sanfilippo anota uno de los goles en el cómodo triunfo de la selección argentina por 6 a 3 en 1960.

La selección argentina visitará este martes a Ecuador por tercera vez en la historia en Guayaquil por las eliminatorias sudamericanas. El resto de los enfrentamientos entre ambos que fueron clasificatorios para una Copa del Mundo, y que se disputaron en suelo ecuatoriano, tuvieron como sede a en Quito.

El primero de estos encuentros en Guayaquil fue en 1960. Argentina ganó por 6 a 3. El segundo y último se jugó más recientemente, en 2022, con un empate 1 a 1.

Hubo dos jugadores nacidos en el fútbol rosarino que integraron la formación titular de la selección argentina que derrotó a Ecuador en Guayaquil, el 4 de diciembre de 1960, por las eliminatorias para el Mundial de Chile 1962.

Entre los once estuvieron el defensor rosarino Federico Sacchi y el puntero izquierdo Raúl Belén , de Roldán. Ambos se formaron en Newell's y brillaron en la primera división rojinegra.

El día de la goleada Argentina en Guayaquil, Belén ya se había ido de Newell's y se lucía en Racing. Mientras que Sacchi todavía pertenecía al club del Parque, pero al año siguiente también representaría a Racing.

La formación del conjunto que dirigía Victoria Spinetto fue la siguiente: Antonio Roma; Rubén Navarro y Miguel Vidal; Carmelo Simeone, Ricardo Ramaciotti y Federico Sacchi; Omar Corbatta, Martín Pando, José Sanfilippo, Rubén Sosa y Raúl Belén.

Los goles de Argentina fueron de Corbatta (2, 1 de penal), Sosa, Pando, Sanfilippo y Ramaciotti.

La selección argentina venció en la revancha, jugada en la Bombonera, a Ecuador por 5 a 0. Así se quedó con la plaza en disputa para clasificar al Mundial, en la que fue eliminada en la primera ronda. Sacchi y Belén jugaron esa Copa del Mundo.

El restante enfrentamiento entre Ecuador y Argentina en Guayaquil cerró las eliminatorias de 2022 para el Mundial de Qatar. El partido finalizó 1 a 1. La conquista del conjunto, que en el mes de diciembre de ese año se coronó campeón mundial, fue de Julián Alvarez.

El rosarino Lionel Messi, formado en las inferiores de Newell's, fue uno de los titulares. En cambio, otro ídolo de la ciudad, Ángel Di María, de la cantera de Central, permaneció en el banco de suplentes.