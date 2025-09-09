Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newell's y Belgrano

El equipo de La Paternal superó a Lanús por 1 a 0 y ahora espera el rival que conocerá el próximo miércoles 17 cuando la Lepra enfrente al Pirata en San Luis

Argentinos Juniors se quedó con el lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Argentinos Juniors venció este lunes por 1-0 a Lanús en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 , llevado a cabo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, lugar donde Racing hace de local. El Bicho de La Paternal ahora espera a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Newell's y Belgrano.

El único gol del encuentro para el Bicho lo convirtió el delantero Tomás Molina, a los 36 minutos del primer tiempo. Con este resultado, los comandados por Nicolás Diez se metieron entre los cuatro mejores del certamen y deberán aguardar para medirse frente al que resulte ganador del duelo que se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre.

El conjunto Granate, que había llegado a esta instancia tras derrotar a Huracán por 2-0, se despidió del campeonato. No obstante, todavía sigue en competencia por la Copa Sudamericana donde enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.

Todo lo que hay que saber de Newell's-Belgrano

Belgrano y Newell´s se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina el miércoles 17 de septiembre, en el Estadio Único del Parque La Pedrera, de San Luis.

El duelo entre la Lepra y el Pirata por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18. El equipo de Fabbiani llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Defensa y Justicia en 32avos y a Atlético Tucumán en octavos.

El Pirata, por su lado, llegó a esta instancia tras eliminar a Independiente y a Defensores de Belgrano, este último en La Pedrera, donde volverá a jugar por cuartos de final.