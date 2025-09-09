La Capital | Ovación | Newell

Newell's debe jugar con lo mejor que tiene y no guardarse nada ante Atlético Tucumán

En lo que va del torneo Clausura ganó un solo partido y la posibilidad de pelear un lugar en los playoffs empieza a alejarse

9 de septiembre 2025 · 14:18hs
Cristian Fabbiani ya usó un equipo alternativo antes del clásico

Foto: La Capital / Archivo.

Cristian Fabbiani ya usó un equipo alternativo antes del clásico, que después Newell's perdió. ¿Qué hará ahora?

Newell's jugará el viernes contra Atlético Tucumán por el torneo Clausura sin perder de vista el partido del próximo miércoles ante Belgrano por la Copa Argentina. Es que este cruce podría depositarlo en las semifinales: sería su mayor logro en mucho tiempo.

Por eso, el partido ante los tucumanos parece quedar en segundo plano para los rojinegros. De hecho, quienes conocen de cerca el pensamiento del entrenador, Cristian Fabbiani, no descartan que vaya a preservar a algunos jugadores para el partido por el torneo Clausura, que se jugará dentro de tres días.

En caso de ocurrir, no sorprendería, ya que ante Defensa y Justicia, en el partido previo al clásico contra Central en el Gigante, el técnico puso a un equipo enteramente de suplentes.

Leer más: El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

La pregunta del millón

En todo caso, la pregunta es si Newell's puede permitirse dejar en segundo plano el partido contra los tucumanos. El equipo exhibe una campaña muy pobre en el torneo Clausura y corre riesgo, otra vez, de no llegar a los playoffs para pelear por el título.

Aunque todavía falta mucho para llegar a la instancia de playoffs (ocho fechas sobre 15), hoy Newell's está antepenúltimo entre 15 equipos. Si no suma puntos cuanto antes, la clasificación pronto parecerá una utopía.

Leer más: Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Antes del partido frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina que definió su pase a los cuartos de final tras la victoria por 3 a 2 en Salta, Fabbiani no cuidó a ningún jugador. Frente a los tucumanos el equipo jugó un buen primer tiempo y en el segundo hizo lo necesario para quedarse con la clasificación. Y ese día jugaron todos los futbolistas que estaban disponibles.

El antecedente ante Defensa y Justicia

Pero ante Defensa y Justicia, por el torneo Clausura, Fabbiani puso en la cancha un equipo alternativo. La igualdad conseguida en una cancha donde a Newell's nunca le fue bien parece haber justificado la decisión del técnico, aunque lo que hay que evaluar es por qué lo hizo y cómo le fue.

Ese día Fabbiani optó por preservar a los titulares porque se le venía el clásico en Arroyito. No le salió: los titulares jugaron mal contra Central, aunque tampoco hay que minimizar el planteo mezquino del técnico, y Newell's perdió en el Gigante.

Leer más: Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

En lo que va del torneo Clausura (siete fechas), Newell's solo ganó un partido y fue el de la primera fecha ante Independiente Rivadavia. No está mal que apueste a la Copa Argentina, pero no debe dejar de lado la pelea en ese campeonato. Si quiere clasificarse a los playoffs, debe empezar a sumar desde el próximo partido.

¿Newell's puede guardarse titulares?

Por eso se plantea la duda sobre si Fabbiani puede darse el lujo de guardar titulares para enfrentar a Atlético Tucumán. Como además se juega en el Coloso, Newell's no puede desperdiciar la oportunidad de sumar tres puntos. El partido se juega el viernes y el choque contra Belgrano es cinco días después. Salvo que haya alguna lesión, es un tiempo suficiente para que los jugadores se recuperen.

Leer más: Un histórico de Ecuador prefería que en Argentina jugara Leo Messi y dio una controvertida explicación

El viernes, en el Coloso, Newell's necesita ganar para recuperar terreno perdido en el torneo Clausura. Y para eso tiene que jugar con lo mejor que tiene. Ya tendrá tiempo después el cuerpo técnico de pensar cómo y con quiénes jugar contra Belgrano, por importante que sea ese partido para salvar el año.

Noticias relacionadas
El entrenador Lionel Scaloni introdujo varios cambios para enfrentar a Ecuador, en Guayaquil.

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

Fabián Noguera cabecea en el partido que Newells venció a Atlético Tucumán por octavos de Copa Argentina.

Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

El Toro Lautaro Martínez será titular en la selección argentina contra Ecuador. La fecha pasada señaló un gol.

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

Nico González, Mac Allister, que será suplente, y Lautaro Martínez, en la última práctica de la selección argentina.

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Lo último

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las entrevistas con familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas
Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad
Ovación

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Ovación
Newells o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina
Ovación

Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Newells o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

Policiales
Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas
Política

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas

Lali y su nueva canción para Milei: Él y toda su gente son unos payasos, un chiste
Zoom

Lali y su nueva canción para Milei: "Él y toda su gente son unos payasos, un chiste"

Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple
Información General

Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple

Si hay veto, hay marcha: las universidades anticipan paro y movilización
La Ciudad

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario
La Ciudad

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Frenan un desmonte que arrasó bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte que arrasó bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: se hicieron casi 2.700 en solamente ocho meses
La Ciudad

Plan de Veredas: se hicieron casi 2.700 en solamente ocho meses

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca