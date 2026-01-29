La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

El vicepresidente leproso, Juan Manuel Medina, y el tesorero, Camilo Cristiá, dieron una conferencia en el Coloso sobre el presente rojinegro.

" Nos parece importante comunicarle al socio la realidad institucional del club . No hablaremos de fútbol pero sí de cuestiones institucionales", aclaró el vicepresidente de Newell's , Juan Manuel Medina , para abrir la conferencia en la sala de prensa del Coloso junto al tesorero Camilo Cristiá , donde se tocaron varios temas de la actualidad leprosa.

El primer punto que se tocó fue el beneficio que tuvo la institución por el recorte que se realizó sobre los protocolos : "Hubo un reordenamiento en socios, se acortaron los protocolos. Hubo 70 millones de pesos en recaudación , tiene que ver con una política de los socios y que crezca en cantidad. Agradezco a los que renovaron y sacaron por primera vez su abono. Está casi todo vendido".

" Mejoramos significativamente el contrato anterior y pasamos a ser socios de Aifit . Tenemos el 10% de cada una de las prendas de Aifit más un aporte físico. El contrato era lamentable , era importante renovar esa confianza, estamos conformes con el trabajo de la empresa que nos viste", afirmó el vice sobre el nuevo vínculo con la marca que viste a la Lepra.

Uno de los puntos que levantó algo de polémica en las últimas horas, es la decisión sobre el reordenamiento de la discapacidad para el ingreso al estadio: "Sobre la discapacidad, hicimos un relevamiento y prestamos mucha atención en ese tema. De 250 inscripciones, hubo muchos que no cumplían los requisitos . Setenta de ellos renovaron su carnet. Eso nos permite seguir ordenando el club. La comisión directiva siempre le tiene que dar respuestas al socio. Hay gente que no era socia y usufructuaba los beneficios del club ".

"Cambiamos el servicio gastronómico en el estadio, pero habrá más. Habrá otra empresa del rubro, que trabaja en mas de 10 canchas en el fútbol argentino y tomará el control. Cambia la higiene y seguridad, cuidamos al socio y nos beneficia en varios sentidos. En el tema bebidas lo mismo, tuvimos charlas y renovamos por un contrato que supera diez veces el anterior", sentenció Medina.

Especial atención a los socios

"Recibimos al club en una deplorable situación de infraestructura, se vio el martes. Los sanitarios e ingresos al estadio mejorarán. Hay que seguir perfeccionando la experiencia del socio", remarcó el dirigente.

Por otro lado, Medina dejó en claro que hay muchos inconvenientes con la plataforma del club y señaló: "El sistema de socios no funciona de la mejor manera. Newellspass es un sistema que no nos satisface, pero el compromiso de la empresa es mejorarlo".

"Estamos satisfechos con el operativo de seguridad en el encuentro ante Independiente, era una nueva modalidad pero mejoraremos mucho más el ingreso. Hemos observado, que muchos hinchas llegan sin entradas a la puerta del estadio. A partir de Defensa y Justicia el no socio pagará mucho más que el socio", sostuvo.

El crítico presente económico de Newell's

Por su parte, Camilo Cristiá apuntó al área económica y financiera del club: "La situación económica del club es muy dura. En ese panorama iniciamos la auditoría y se convoca a las demás agrupaciones. La idea es realizar todas las deudas de la gestión anterior, enfocando períodos determinados. Haremos lo posible por escarbar para encontrar las irregularidades".

"A principios de mayo esperemos estén los resultados. Queremos saber los motivos del deterioro del club. En 90 días tendremos resultados. Estaremos en constante comunicación con las agrupaciones. La bajada de Boero es ir al fondo", aseveró el tesorero.

Con respecto al tema inhibiciones, indicaron que era una complicación que desde la Lepra lograron solucionar para habilitar a los refuerzos. "El club no tuvo problemas porque pagamos al Liverpool. Hay otros procesos abiertos pero lo vamos a ir enfrentando", esgrimió Cristiá.

"No cerramos ninguna puerta desde lo económico, estamos buscando las soluciones, una es el fideicomiso", comentó el tesorero, quien subrayó cuáles son los principales ingresos hoy de la institución: "El 70 % de los ingresos es por los socios. Los derechos televisivos están cedidos".

Armado del plantel y conflictos brasileños

Ya metiéndose en temas puntuales, Cristiá respondió las dudas sobre la deuda del Vasco Da Gama por Sforza: "Lo de Sforza es un tema legal, Vasco Da Gama se concursó y Newell's no puede inhibir por la ley brasileña. Tenemos que esperar que se termine el concurso para cobrar".

"Lo de Ramírez es legal, hay falta de pago de Sport Recife. La Federación Brasileña tiene que dar el ok de la rescisión. Newell's demandó en FIFA a Sport Recife por no cumplir el contrato", reveló sobre la habilitación del delantero uruguayo.

Por último, el dirigente encargado de los números de la institución aportó dos datos interesantes sobre el recorte en presupuesto del plantel y los avales que sumaron algunos compañeros de dirigencia para enfrentar las deudas. "El club compró jugadores y pagó salarios muy por encima del mercado, una mala compra de un jugador puede significar un gasto de 2 millones de dólares al club", indicó.

"Si al jugador le va mal significa menos ingresos. Bajamos muchísimo el presupuesto del plantel. Quiero remarcar que integrantes de la comisión directiva pusieron avales para enfrentar las deudas. Con eso y los ingresos pudimos enfrentar las deudas y el mercado de pases", cerró.