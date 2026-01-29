La Capital | Ovación | Newell's

La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

El vicepresidente leproso, Juan Manuel Medina, y el tesorero, Camilo Cristiá, dieron una conferencia en el Coloso sobre el presente rojinegro.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

29 de enero 2026 · 14:57hs
Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s

CANOB

Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s, el día de la asunción en el césped del Coloso: Agustín Baclini, Pablo Cerra, Valeria March, Javier Rebori, Leonel Larrauri, Juan Costa, Hernán Botta, Ignacio Boero, Juan Manuel Medina, Camilo Cristiá, Román Guajardo, Carlos Altieri, Maximiliano Barrionuevo, Rubén Failá, Santiago Daulon y Damián Ruggiero. 
Juan Manuel Medina es Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación en CampoLimpio Argentina.

Foto: Celina Mutti Lovera.

Juan Manuel Medina es Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación en CampoLimpio Argentina.

"Nos parece importante comunicarle al socio la realidad institucional del club. No hablaremos de fútbol pero sí de cuestiones institucionales", aclaró el vicepresidente de Newell's, Juan Manuel Medina, para abrir la conferencia en la sala de prensa del Coloso junto al tesorero Camilo Cristiá, donde se tocaron varios temas de la actualidad leprosa.

El primer punto que se tocó fue el beneficio que tuvo la institución por el recorte que se realizó sobre los protocolos: "Hubo un reordenamiento en socios, se acortaron los protocolos. Hubo 70 millones de pesos en recaudación, tiene que ver con una política de los socios y que crezca en cantidad. Agradezco a los que renovaron y sacaron por primera vez su abono. Está casi todo vendido".

"Mejoramos significativamente el contrato anterior y pasamos a ser socios de Aifit. Tenemos el 10% de cada una de las prendas de Aifit más un aporte físico. El contrato era lamentable, era importante renovar esa confianza, estamos conformes con el trabajo de la empresa que nos viste", afirmó el vice sobre el nuevo vínculo con la marca que viste a la Lepra.

Campo Limpio Celi
Juan Manuel Medina, vicepresidente de Newell's.

Juan Manuel Medina, vicepresidente de Newell's.

Los nuevos cambios en el Coloso

Uno de los puntos que levantó algo de polémica en las últimas horas, es la decisión sobre el reordenamiento de la discapacidad para el ingreso al estadio: "Sobre la discapacidad, hicimos un relevamiento y prestamos mucha atención en ese tema. De 250 inscripciones, hubo muchos que no cumplían los requisitos. Setenta de ellos renovaron su carnet. Eso nos permite seguir ordenando el club. La comisión directiva siempre le tiene que dar respuestas al socio. Hay gente que no era socia y usufructuaba los beneficios del club".

>> Leer más: De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell´s tendrá dos bajas por lesión

"Cambiamos el servicio gastronómico en el estadio, pero habrá más. Habrá otra empresa del rubro, que trabaja en mas de 10 canchas en el fútbol argentino y tomará el control. Cambia la higiene y seguridad, cuidamos al socio y nos beneficia en varios sentidos. En el tema bebidas lo mismo, tuvimos charlas y renovamos por un contrato que supera diez veces el anterior", sentenció Medina.

Especial atención a los socios

"Recibimos al club en una deplorable situación de infraestructura, se vio el martes. Los sanitarios e ingresos al estadio mejorarán. Hay que seguir perfeccionando la experiencia del socio", remarcó el dirigente.

>> Leer más: Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Por otro lado, Medina dejó en claro que hay muchos inconvenientes con la plataforma del club y señaló: "El sistema de socios no funciona de la mejor manera. Newellspass es un sistema que no nos satisface, pero el compromiso de la empresa es mejorarlo".

"Estamos satisfechos con el operativo de seguridad en el encuentro ante Independiente, era una nueva modalidad pero mejoraremos mucho más el ingreso. Hemos observado, que muchos hinchas llegan sin entradas a la puerta del estadio. A partir de Defensa y Justicia el no socio pagará mucho más que el socio", sostuvo.

El crítico presente económico de Newell's

Por su parte, Camilo Cristiá apuntó al área económica y financiera del club: "La situación económica del club es muy dura. En ese panorama iniciamos la auditoría y se convoca a las demás agrupaciones. La idea es realizar todas las deudas de la gestión anterior, enfocando períodos determinados. Haremos lo posible por escarbar para encontrar las irregularidades".

"A principios de mayo esperemos estén los resultados. Queremos saber los motivos del deterioro del club. En 90 días tendremos resultados. Estaremos en constante comunicación con las agrupaciones. La bajada de Boero es ir al fondo", aseveró el tesorero.

Boero Cristia Newells
Camilo Cristiá, tesorero de Newell's, junto al presidente Ignacio Boero.

Camilo Cristiá, tesorero de Newell's, junto al presidente Ignacio Boero.

Con respecto al tema inhibiciones, indicaron que era una complicación que desde la Lepra lograron solucionar para habilitar a los refuerzos. "El club no tuvo problemas porque pagamos al Liverpool. Hay otros procesos abiertos pero lo vamos a ir enfrentando", esgrimió Cristiá.

>> Leer más: Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

"No cerramos ninguna puerta desde lo económico, estamos buscando las soluciones, una es el fideicomiso", comentó el tesorero, quien subrayó cuáles son los principales ingresos hoy de la institución: "El 70 % de los ingresos es por los socios. Los derechos televisivos están cedidos".

Armado del plantel y conflictos brasileños

Ya metiéndose en temas puntuales, Cristiá respondió las dudas sobre la deuda del Vasco Da Gama por Sforza: "Lo de Sforza es un tema legal, Vasco Da Gama se concursó y Newell's no puede inhibir por la ley brasileña. Tenemos que esperar que se termine el concurso para cobrar".

"Lo de Ramírez es legal, hay falta de pago de Sport Recife. La Federación Brasileña tiene que dar el ok de la rescisión. Newell's demandó en FIFA a Sport Recife por no cumplir el contrato", reveló sobre la habilitación del delantero uruguayo.

Por último, el dirigente encargado de los números de la institución aportó dos datos interesantes sobre el recorte en presupuesto del plantel y los avales que sumaron algunos compañeros de dirigencia para enfrentar las deudas. "El club compró jugadores y pagó salarios muy por encima del mercado, una mala compra de un jugador puede significar un gasto de 2 millones de dólares al club", indicó.

"Si al jugador le va mal significa menos ingresos. Bajamos muchísimo el presupuesto del plantel. Quiero remarcar que integrantes de la comisión directiva pusieron avales para enfrentar las deudas. Con eso y los ingresos pudimos enfrentar las deudas y el mercado de pases", cerró.

Noticias relacionadas
Newells. Michael Hoyos corre con euforia a gritar el gol agónico que le dio el empate al rojinegro ante Independiente en el Coloso.

Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Ignacio Malcorra, ex-Central, y Ever Banega, ex-Newells, se marcharon libres en este mercado de pases.

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

La dupla Orsi-Gómez tuvo su estreno oficial con Newells en el Coloso.

Orsi-Gómez y el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

El Hospital Clemente Alvarez, donde fueron asistidos los hinchas heridos antes y después del partido de anoche

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Lo último

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

El ataque, con 28 balazos, alcanzó a un hombre y a dos jóvenes en un pasillo de 27 de Febrero y Circunvalación, a una semana del crimen de una mujer en la zona

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Ovación
Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1
Ovación

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Boca le hizo el famoso pasillo a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Policiales
Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad