El Museo de la Memoria presenta una programación especial a 50 años del último golpe de Estado

A lo largo del mes de marzo, en el marco de la conmemoración del 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el Museo de la Memoria de Rosario (Córdoba 2019) presenta una programación especial que reúne exposiciones, encuentros académicos, activaciones del espacio público y actividades culturales orientadas a reflexionar sobre la violencia estatal, la memoria colectiva y las persistencias del pasado reciente en el presente.

La agenda se desarrollará hasta el 27 de marzo e incluye la inauguración simultánea de tres exposiciones que dialogan entre sí desde distintas materialidades y lenguajes, además de actividades públicas, debates y propuestas participativas. A su vez, durante los días 18, 19 y 20 de marzo, el museo se suma al Congreso Internacional de Historia en Humanidades y Artes, encuentro académico que reunirá especialistas e investigadores para debatir en torno a historia, memoria y prácticas artísticas.

El viernes el 20 de marzo , desde las 19:00, el museo realizará la conmemoración central con la inauguración simultánea de tres exposiciones que dialogan entre sí a través de diferentes materialidades y lenguajes. Las muestras proponen una reflexión integral sobre la violencia estatal, la memoria colectiva y las persistencias del pasado reciente en el presente.

En la sala principal se presentará la exposición «Destellos. León Ferrari en el Museo de la Memoria», con curaduría de Andrea Wain. Integrada a la exhibición permanente del Museo, la muestra establece un diálogo crítico con el terrorismo de Estado, la responsabilidad civil y los silencios sociales, recuperando la experiencia del exilio del artista, la búsqueda de su hijo Ariel -desaparecido durante la dictadura- y una práctica artística atravesada por la denuncia que habilita nuevas lecturas sobre la memoria y la justicia.

En la sala de muestras transitorias Juan Emilio Basso Feresin se inaugurará «50 veinticuatros», con curaduría de Leticia Rigat y asesoría historiográfica de Gabriela Águila y Pablo Suárez. Organizada en tres tiempos -dictadura, primeros años de democracia y nuevo siglo-, la exposición propone un recorrido multisensorial por las transformaciones del 24 de marzo en el imaginario colectivo, desde las primeras denuncias hasta la ampliación contemporánea de las agendas de memoria, verdad y justicia, configurando una retrospectiva de los 24 de marzo en Rosario.

Por su parte, en el auditorio del Museo se presentará «Archipiélago», de María Blanco, con curaduría de Carolina Urresti. La obra textil se construye a partir del diario de guerra de Marcelo Calitri, soldado argentino en Malvinas, y mediante el bordado traduce esa escritura íntima a un lenguaje sensible que pone en juego el cuerpo, el cuidado y la memoria, proponiendo una reflexión poética sobre el trauma, la violencia y la persistencia de la experiencia en los materiales.

Las actividades continuarán el sábado 21 de marzo con una activación especial del edificio del Museo en todas sus plantas, que incluirá recorridos mediados a las 12:00 en la muestra «Destellos» con Andrea Wain; a las 15:00 en la muestra «Archipiélago» con María Blanco, y en la muestra «50 veinticuatros» a las 17:00 con Leticia Rigat.

En tanto, el domingo 22 de marzo a las 19:30 en la terraza del Museo, se realizará el streaming 'Memoria para la democracia', un evento especial pensado no sólo para reflexionar sobre los 50 años transcurridos desde el último golpe de Estado, sino también sobre los desafíos democráticos del futuro. La iniciativa propone un debate coral con el objetivo de ampliar las audiencias y convocar especialmente a públicos jóvenes. La jornada cerrará con música en la terraza con Canciones de la democracia, una propuesta que se desarrollará en articulación con el Galpón 11.

El domingo 23 de marzo el Museo acompañará a los organismos de derechos humanos en la tradicional vigilia de la Ronda de las Madres, que se realizará en la plaza 25 de Mayo.

El martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizará la ceremonia de plantación en el Bosque de la Memoria. Además, desde las 12:00 y hasta el inicio de la tradicional marcha, el Museo abrirá sus puertas para recorrer sus muestras. En la terraza se presentará 'Proyecto Pregunta', del colectivo chileno Mil M2, desarrollado en Rosario por la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Igualdad, Género y DDHH de la Municipalidad. La iniciativa propone una pregunta madre, “¿Qué pregunta es urgente hacer?”, como dispositivo de participación ciudadana orientado a generar, visualizar y poner en circulación debates colectivos en el espacio público.

La programación continuará el jueves 26 de marzo, a las 18:00, con la presentación del libro «De matar a dejar morir: Biopolíticas de selección de la vida», de la investigadora y escritora Pilar Calveiro, que tendrá lugar en la terraza del Museo.

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El viernes 27 de marzo se realizará la grabación de un podcast especial por el 50° aniversario, conducido por Fabián Peralta y con la participación del intendente Pablo Javkin.

Finalmente, el 28 de marzo, de 10.30 a 13:00, tendrá lugar el taller 'Un tiempo para escribirnos. Lectura y escritura de cartas para pensar identidades y memorias', a cargo de Belén Campero y Laura Oriato. Requiere inscripción previa a través de formulario online.

Más propuestas por la memoria

La programación se completa con otras actividades en distintos espacios culturales de la ciudad.

El jueves 19 de marzo, la Biblioteca Estrada será sede de distintas actividades vinculadas a la memoria. A las 9:00 y 14:00 se realizará la «Maratón de cuentos: La comunidad en voz», en el marco del Día de la Narración Oral, con relatos y experiencias compartidas junto a 30 Mil Pañuelos por la Memoria, Cooperativa Mil Hojas, La Cigarra Cooperativa de Trabajo Ltda. (del diario El Ciudadano) y La Comedia de Hacer Arte. La actividad está destinada a estudiantes de 6º y 7º grado y nivel secundario.

A las 10:30 se llevará adelante el acto 30 mil pañuelos por la memoria, con el descubrimiento de una placa con la imagen del pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en homenaje a las personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura. En la actividad, participará Mónica Torres, integrante e impulsora del proyecto en Rosario.

Ese mismo día, a las 19:00, en la Biblioteca Argentina se presentará la reedición del libro «Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976–1983)», de Sergio Pujol. La actividad se realizará en el marco del I Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar. Julián Delgado y Bárbara Pistoia conversarán con el autor sobre el vínculo entre música, cultura y contexto político durante aquellos años.

Por su parte, en el CCPE, también en el marco del Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar, se realizará la charla 'Reflexiones sobre la historia cultural de la última dictadura: Fidelio de Beethoven, un desaparecido entre Alemania y Argentina', a cargo del musicólogo argentino Esteban Buch. La actividad tendrá lugar el martes 17 de marzo, de 19:00 a 20:30, en el Túnel 4 del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), con entrada libre y gratuita.

El encuentro es organizado por la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social (Clihos) y el Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente (Ishir/Conicet-UNR), en asociación con la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, la Diplomatura de Estudios Avanzados en Historia Reciente Argentina y la Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana.

El Centro de Expresiones Contemporáneas invita también a participar de una programación especial. Durante tres jornadas -del 20 al 22 de marzo, desde las 16:00 y con entrada libre y gratuita- habrá actividades para reflexionar sobre memoria y democracia.

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La propuesta incluye el estreno del documental 'Las reglas del juego', realizado por Universidad Nacional de Rosario a través de su plataforma Unicanal; la presentación de la obra teatral 'Territorio Coraje', inspirada en la figura de Juana Azurduy; y la posibilidad de recorrer la muestra VIDA, volver a manifestar impulsos vitales de Sala Reflejos, que propone pensar la memoria a partir del archivo del artista Rodolfo Elizalde. La programación se completa con conversatorios y activaciones para las infancias.

El 21 de marzo, a las 18, Puerto Joven (Av. Belgrano 950) será escenario de 'Tardecitas en el Puerto: 50 años de luchas, 50 años floreciendo', ocasión en que se podrá disfrutar de una uestra fotográfica, intervención en vivo y música de bandas emergentes de la ciudad.

Asimismo, el Tríptico de la Infancia se suma a la convocatoria de los organismos de derechos humanos para llenar las plazas de pañuelos y resistencias. Hasta el 23 de marzo, viernes, sábados, domingos y el lunes feriado, en La Granja, El Jardín y La Isla, se estamparán pañuelos y corazones para ponerle colores a las luchas del presente. El 24 de marzo, a partir de las 14:30 en la plaza San Martín, se seguirá estampando para luego sumarse a la marcha.

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Por último, en el CelCHE se realizará Laboratorio de Análisis Cultural + proyecciones. La jornada incluirá la conversación «Clases medias, vida cotidiana e historia oral: los años setenta desde una perspectiva microhistórica», con el sociólogo Sebastián Carassai en diálogo con Rubén Chababo. La actividad tendrá lugar el jueves 26 de marzo, de 17:00 a 20:00, con entrada libre.

Una agenda con memoria en las escuelas de la ciudad

'Caminando la Memoria' es un espacio reflexivo destinado a estudiantes de 4º, 5º y 6º año del nivel secundario que propone promover el diálogo y la construcción colectiva de memoria a partir de la obra Ausencias, de Gustavo Germano.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio de ideas, imágenes, experiencias e historias vinculadas a ese período de la historia argentina, con el propósito de reflexionar sobre la importancia de la vida en democracia y el ejercicio de los derechos humanos.