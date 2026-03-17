La Sociedad Rural de Rosario festeja 131 años en defensa de los derechos del sector agrícola ganadero La entidad celebra este 19 de marzo un nuevo aniversario de su fundación. Figuras como Lisandro de la Torre formaron parte de la institución 17 de marzo 2026 · 16:51hs

La Sociedad Rural de Rosario representa a casi 100 productores del sur de Santa Fe

La Sociedad Rural de Rosario (SRR) cumple 131 años. Se trata de una de las instituciones ligadas al campo de mayor antigüedad en el país fundada el 19 de marzo de 1895. Con más de 90 productores asociados tiene representación en los departamentos de Rosario, San Lorenzo, Constitución y Caseros. “Festejamos la larga trayectoria y seguimos acompañando a los productores con sus reclamos”, señalaron desde la institución.

La creación de entidad tiene su antesala en 1894, con la sanción de una ley que fomentaba las ferias agrícolas ganaderas en Santa Fe. A raíz de esa norma, un grupo de productores de Rosario se unieron para responder las demandas del sector agropecuario y formaron la Sociedad Rural Santafesina. Fue el 19 de marzo de 1895, cinco meses más tarde obtenía la personería jurídica. Recién el 5 de junio de1909, la asamblea general bajo la presidencia de Lisandro de la Torre decidió modificar el nombre y llamarse Sociedad Rural de Rosario, denominación que penetró en la ciudad a lo largo de los años.

Al ser una institución de primer nivel, la Sociedad Rural de Rosario pertenece a la Confederación asociaciones rurales de Santa Fe (Carsfe), que reúne a las sociedades ligadas al campo de toda la provincia. Asimismo, por formar parte de Carsfe, la SRR es socia de la Confederaciones rurales argentinas (CRA). Además, como entidad referente del campo del sur de Santa Fe tiene un enlace directo con instituciones como la Bolsa de Comercio o el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) o colectivos como la Organización Argentina de Mujeres Empresariales (QAME). Entre sus actividades más destacadas se encuentra el Congreso Ganadero, que año tras año sirve reúne a productores de ganado, expertos y empresas.

Desde 2025, Tomás Layus regresó como presidente de la SRR tras el paso de María Soledad Aramendi, la primera presidenta mujer de esta entidad. Con más de 20 años de experiencia dentro de la SRR, Layus dijo a La Capital que “la entidad siempre se ocupó de todos los temas vinculados al agro y que en el último tiempo cambió mucho a raíz de un proceso de tecnificación”.

En este contexto, Layus destacó la actividad gremial con el sector político y empresarial para que “el productor siga trabajando” para “sumar a las partes”. De todas formas, aclaró que “a veces no nos llevamos bien por todos los impuestos que pagamos, las obras que faltan para mover los granos y el incremento en la inseguridad en el campo”. Sobre este último punto, el presidente de la SRR señaló al robo de ganado como el principal hecho delictivo y alertó el incremento de robos a mano armada en la ruralidad: “Nos preocupa porque nosotros apostamos a la ruralidad, que la gente vuelva, se establezca y se desarrolle en el campo”, apuntó. Layus remarcó que entre los principales desafíos de la Sociedad Rural de Rosario “está seguir apoyando al productor y que así lo sienta para eso, mediante el Ministerio de Desarrollo Productivo, acercamos a los productores con las empresas de insumos y hacerle la vida más fácil a los asociados”. Para la Sociedad Rural de Rosario, el nuevo aniversario se constituye como una fecha de “celebración y reflexión” del sector agrícola ganadero.