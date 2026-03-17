Newell's tiene el reemplazante de Facundo Guch y otros 3 cambios para visitar a Lanús

El entrenador Frank Kudelka eligió a Walter Mazzantti para que juegue este martes por el juvenil. Pero decidió más variantes y lo sacó a Walter Núñez

Frank Kudelka confirmó el equipo titular de Newell's, en su tercer partido en el banco en este nuevo ciclo.

Todo definido sobre la formación titular que Newell's que jugará contra Lanús este martes a las 19. Sin Facundo Guch, lesionado y que no viajó con el plantel el lunes para concentrar en Buenos Aires, el entrenador Frank Kudelka debió elegir el sustituto. Pero fue por más y decidió otras tres modificaciones, una de ellas sorpresiva.

La elección sobre el reemplazante de Guch no tuvo mayores misterios. Kudelka decidió que lo reemplace David Sotelo, que reaparece tras un desgarro.

A Newell's se le complicó la previa del partido contra Lanús por la ausencia de Guch, figura y autor de un gol la fecha pasada en el 1 a 1 con Platense en el Coloso. El juvenil tiene una contusión en el muslo izquierdo y no pudo viajar.

Lo llamativo es otro de los cambios. No por el que ingresa, Walter Mazzantti, sino por el elegido para salir, Walter Núñes, de los mejores del equipo en el torneo.

La determinación de Kudelka le dará la chance de debutar de titular aMazzantti, quien ingresó la fecha anterior en el segundo tiempo. En el tiempo que estuvo en la cancha, hizo cosas interesantes, como un gol que luego fue anulado por el VAR´.

Walter Núñez, de enlace

Si bien su nivel era irregular, la salida de Armando Méndez resultó algo llamativa. En su lugar jugará Martín Ortega de lateral derecho.

Ortega todavía no sumó minutos con la camiseta rojinegra.

La restante modificación será también en la defensa. Gabriel Risso Patrón irá al banco para que ingrese Martín Luciano

Los titulares: Williams Barlasina; Martín Ortega, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, David Sotelo y Luciano Herrera; Juan Ignacio Ramírez.