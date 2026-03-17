La docente Anabella Barraza presentará un libro para pensar la enseñanza en los tiempos que corren

La autora explora nuevas formas para habitar la escuela y enseñar en el marco de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial

La docente y pedagoga Anabella Barraza presentará este miércoles su libro " Pedagogía, ¿cómo estás en tiempos de intemperie, fragilidad e inteligencia artificial ?" para pensar nuevas formas de habitar la escuela y el aula.

La presentación será a las 18.30 en la librería Homo Sapiens (Sarmiento 829) con entrada libre y gratuita. La autora estará acompañada por Nélida Rodríguez y Luis María Caterina.

"Si creemos que la pedagogía está en pausa, seguiremos situándonos en un lugar de comodidad, pensando que los enfoques cambian por sí mismos", dice la autora en la contratapa de su libro.

"Sin embargo, al poner en palabras este proceso de construcción de índole pedagógica, hay indicios de que la pedagogía goza de buena salud en la medida en que podamos humanizarla, es decir, partir de la fragilidad y la intemperie como posibilidad y no como condicionante, y asumiendo los nuevos desafíos de la IA en torno a una formación que traspase muros, haciendo que allí, en espacio y tiempo, nos suceda algo diferente", concluye.

El libro, en definitiva, busca reapropiarse del desamparo propio de esta época y tejer nuevos caminos. Por ejemplo, no negar la tecnología y poder capitalizar esa herramienta es uno de los puntos que la autora trabaja.

De esta manera, para Barraza las distintas épocas siempre tienen sus complejidades: en todas las escuelas falta algo y todos los momentos sociales tienen cuestiones difíciles. Por eso, en el libro se concentrará en los que sí hay en el ámbito escolar, sus fortalezas y potencia.