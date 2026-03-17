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Newell's: el debut espantoso de Martín Ortega, responsable en la goleada de Lanús

Newell's está aturdido ante Lanús. La lepra sufrió un penal en contra y luego el granate lo pasó por arriba en el primer tiempo. Martín Ortega, pésimo estreno

17 de marzo 2026 · 20:20hs
Pesadilla en la Fortaleza. Newells fue un concierto de errores ante Lanús en la primera etapa. 

Virginia Benedetto / La Capital

Pesadilla en la Fortaleza. Newell's fue un concierto de errores ante Lanús en la primera etapa. 

Era el inicio del partido y Newell's y Lanús se estaban acomodando en el campo de juego de La Fortaleza. Con el Granate en ataque, la pelota derivó para el tiro frontal de José Canale, que sacó un tiro a quemarropa que impactó en el brazo de Martín Ortega en su camino al arco leproso. El juez no dudó y sancionó a los 13 minutos la pena máxima en contra de la Lepra.

Al exNewell's José Canale le quedó la pelota servida y le metió un fierrazo que iba con destino al arco de Williams Barlasina, pero en el camino estaba Ortega y el balón le dio en el brazo izquierdo. Sin dudar el árbitro Bruno Amiconi decretó la pena máxima, ante las protestas de los jugadores de Newell's, que le planteaban que no tuvo intención de usar el brazo para frenar la pelota.

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En tanto, desde el VAR el árbitro Pablo Echavarría y su asistente Mariano Ascenzi estuvieron de acuerdo con la decisión del juez principal y ni lo llamaron para revisar la jugada.

Leer más: En vivo: Newell's la está pasando muy mal frente a Lanús y pierde 3 a 0

Lanús y el primero de Bou de penal

Se hizo cargo Walter Bou y a los 15 minutos de la primera etapa puso arriba al granate, ejecutando al palo derecho de Barlasina.

Luego el árbitro no sancionó cuando Lanús reclamó un penal ante un forcejeo de Martín Ortega con Ramiro Carrera, tras una gran tapada de Barlasina.

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Enseguida, a los 36' y 40' Dylan Aquino estiró la diferencia a tres goles para Lanús, ante un desorientado y aturdido Newell's en el cierre del primer tiempo. Ambas jugadas con libertad absoluta por el sector del debutante Martín Ortega.

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