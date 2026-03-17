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Detectan el primer caso de viruela del mono más severa en Argentina: síntomas y prevención

El Ministerio de Salud confirmó el caso en un hombre de 31 años de CABA. Advirtió mayor contagiosidad y pidió reforzar la vigilancia epidemiológica

17 de marzo 2026 · 09:11hs
Se registraron 14 casos de este virus en América en lo que va del año 

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El Ministerio de Salud confirmó el primer caso en la Argentina de viruela del mono (Mpox) correspondiente al clado Ib, una variante que presenta mayor severidad y capacidad de transmisión que las detectadas previamente en el país.

El diagnóstico recayó en un hombre de 31 años que reside en la Ciudad de Buenos Aires y no registraba antecedentes de viaje. El paciente cursó la enfermedad de manera ambulatoria y evolucionó favorablemente, según precisó la cartera sanitaria.

La detección encendió alertas en el sistema de salud, ya que esta variante muestra niveles de contagiosidad y gravedad superiores en comparación con el clado II, que había predominado hasta ahora en Argentina. En lo que va de 2026, el país registró cinco casos de ese linaje menos virulento: cuatro en CABA y uno en Río Negro.

El Ministerio advirtió sobre la necesidad de intensificar los cuidados y seguimiento: "El clado Ib presenta mayor severidad y contagiosidad, por lo que resulta clave que los sistemas de salud refuercen la detección y los cuidados ante este primer caso".

El hallazgo se inscribe en un escenario internacional de expansión del clado Ib. Durante 2026, ya se registraron 14 casos en América: nueve en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en Brasil, uno en México y ahora uno en la Argentina. En paralelo, países europeos como España, Francia y Portugal confirmaron que el virus circula de forma comunitaria.

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Cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

La viruela del mono es una enfermedad causada por un virus del género Orthopoxvirus. Se transmite principalmente por contacto directo con lesiones en la piel o mucosas de una persona infectada, especialmente en contextos de contacto estrecho, incluido el sexual.

También puede propagarse a través de objetos contaminados, como ropa o sábanas, y por secreciones respiratorias en situaciones de proximidad prolongada. En algunas regiones, el contagio puede originarse por contacto con animales infectados.

El período de incubación varía entre cinco y 21 días, aunque suele ubicarse entre seis y 13. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios y fatiga. Luego aparecen lesiones cutáneas, generalmente en zonas genitales, anales, faciales o en las extremidades, según detallaron desde el organismo.

Desde el Ministerio de Salud recomendaron aislar a las personas infectadas hasta la cicatrización total de las lesiones, reforzar el rastreo de contactos y garantizar el uso de equipos de protección personal en ámbitos sanitarios. También instaron a las jurisdicciones a detectar de forma temprana casos sospechosos para contener la propagación del virus.

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