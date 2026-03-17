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Segunda balacera en Cabín 9 en menos de 24 horas: internaron a un hombre herido

La policía confirmó un segundo ataque a pocas cuadras de la escena del crimen de Noelia Carolina Ojeda, acribillada este domingo en Pérez

17 de marzo 2026 · 08:10hs
La balacera ocurrió este lunes en Hudson al 600.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La balacera ocurrió este lunes en Hudson al 600.

El día después de una balacera fatal en Cabín 9, la Policía de Santa Fe recibió una segunda denuncia sobre un ataque a tiros en la misma zona de Pérez. En este caso, un hombre fue internado en Rosario con múlples heridas de arma de fuego como consecuencia de la agresión.

La investigación comenzó minutos después de las 16.30 de este lunes, cuando las fuerzas de seguridad provinciales recibieron un aviso sobre disparos y una persona lesionada en Hudson al 600. Durante la noche anterior, una mujer de 39 años fue asesinada a cinco cuadras de allí en un episodio con características similares.

Al igual que en el caso de Noelia Carolina Ojeda, los delincuentes dispararon varias veces en la vía pública y huyeron sin ser identificados. Después de las detonaciones, José Luis V. fue trasladado al Hospital Centenario para recibir asistencia por las lesiones que sufrió.

Nueva balacera en Cabín 9

De acuerdo a la primera denuncia que recibió la policía, dos maleantes pasaron por la zona del Club Estudiantes de Cabín 9 y acribillaron a la víctima a la tarde. Los encargados del operativo secuestraron 18 vainas servidas tras el escape de los agresores.

Balacera Hudson 600 1
Un hombre fue atacado a balazos el lunes 16 de marzo de 2026 en Hudson al 600. El ataque ocurrió el día después de un asesinato en el barrio Cabín 9 de Pérez.

Un hombre fue atacado a balazos el lunes 16 de marzo de 2026 en Hudson al 600. El ataque ocurrió el día después de un asesinato en el barrio Cabín 9 de Pérez.

Los testimonios recabados por las autoridades a través de la Central de Emergencias 911 indican que los atacantes utilizaron una motocicleta roja. Luego de la balacera, doblaron hacia el norte por la calle El Jacarandá y se alejaron del lugar.

>> Leer más: Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Según el parte médico, el paciente atendido en Rosario tenía distintas heridas en el tórax y en las piernas. En primera instancia no se reportaron otras personas lesionadas como consecuencia de los disparos.

Si bien el homicidio de Ojeda es el antecedente más reciente y cercano en relación al episodio, algunos investigadores plantearon una segunda hipótesis sobre el motivo de la balacera en conexión con otro crimen perpetrado a fines del año pasado en Cabín 9. De acuerdo a registros oficiales, el hermano de José Luis V. tiene pedido de captura por la muerte de Walter Fabián Dilzen (39), asesinado el último 14 de diciembre en avenida de los Talas al 400.

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