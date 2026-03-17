El Concejo debate la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton

El proyecto que se discute en Planeamiento lo expande de 6 a 15 hectáreas, con estacionamiento interno, nuevos locales comerciales y ordenamiento logístico

El proyecto propone ampliar la superficie del Mercado de Concentración de las actuales 6 hectáreas a un total de 15.

La comisión de Planeamiento del Concejo comenzó a analizar este lunes el mensaje enviado por el Ejecutivo para avanzar con la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton , una iniciativa que según el oficialismo "permitirá ordenar la actividad logística del predio y generar mejoras urbanas en todo el sector del noroeste de la ciudad, con iluminación y nuevos locales comerciales".

El proyecto, que se presenta a pedido de las autoridades del mercado bajo la figura de Convenio Urbanístico Productivo, propone ampliar la superficie del mercado de las actuales 6 hectáreas a un total de 15 hectáreas , integrando dos lotes de su propiedad por un total de 90.000 mil metros cuadrados que hoy se encuentran separados por calle Urízar.

El concejal Fabrizio Fiatti, presidente de la comisión de Gobierno e integrante de Planeamiento, destacó que la propuesta busca acompañar el crecimiento de una actividad clave para la ciudad .

“El Mercado de Concentración es uno de los principales nodos de abastecimiento de Rosario. Con esta ampliación se podrá ordenar su funcionamiento, mejorar la logística y al mismo tiempo generar obras que benefician a todo el barrio ”, señaló.

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Ordenamiento urbano

La iniciativa contempla la supresión del trazado de calle Urízar y de una calle interna sin denominación en el tramo que atraviesa el predio, lo que elimina la barrera física que separaba ambas parcelas y permitirá integrarlas en un único complejo operativo.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es reducir la congestión vehicular que se genera actualmente sobre Mendoza y bulevar Wilde, especialmente durante los horarios de mayor actividad del mercado.

Con la ampliación del predio se prevé la incorporación de dos nuevas playas de estacionamiento, una destinada a camiones proveedores y otra para clientes, para absorber los más de 10.000 vehículos que circulan semanalmente por el lugar. De esta manera, dejarán de ocupar y saturar calles residenciales como Mendoza y Wilde, donde la presión de tránsito pesado es un reclamo constante de los vecinos.

“El reordenamiento del mercado tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de miles de familias del noroeste. Hoy gran parte de la logística del mercado termina resolviéndose en la calle. Con este proyecto esa actividad se ordena dentro del predio, lo que mejora la circulación y reduce los conflictos con el tránsito del barrio. Esto reducirá ruidos, congestión y riesgos viales, especialmente en horarios de escuela y regreso laboral”, explicó Fiatti.

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Comercios

El convenio también contempla la generación de un frente comercial sobre calle Calasanz (continuación de Mendoza), lo que permitirá sumar actividad económica, iluminación y movimiento urbano en el entorno del mercado, además de áreas verdes, paradas de transporte y trazas para bicicletas.

Los locales tendrán la ventaja de que serán pasantes entre la playa interna y el exterior, una apuesta a futuro por una reconfiguración comercial que aprovechará fundamentalmente que tiene la logística resuelta por la playa de estacionamiento, con productos relacionados al mercado o servicios para los clientes y los vecinos de una zona en la que se perfilan importantes desarrollos inmobiliarios.

“Cuando el crecimiento de una actividad productiva se planifica bien, no sólo beneficia al emprendimiento sino también a la ciudad. Este proyecto incorpora infraestructura, ordena el tránsito y genera nueva actividad urbana en el sector”, afirmó el concejal.

Obras e infraestructura

Como contraprestación, el mercado cederá una fracción de terreno de 6.645 metros cuadrados sobre calle Gallegos destinada a ampliar su trazado y a la construcción de un reservorio pluvial, una obra que mejorará el escurrimiento del agua en todo el sector y aportará una solución complementaria ante eventos de lluvia intensa, beneficiando a los barrios circundantes.

Además, como parte del convenio urbanístico el titular del emprendimiento también deberá cumplir con una serie de obligaciones vinculadas a infraestructura urbana. Entre ellas se incluyen: reubicación de los servicios existentes en el tramo de calle que se suprime (redes de energía eléctrica y gas); pavimentación de calle Filiberto entre Urízar y Gallegos; y la ejecución de obras de infraestructura exigidas por la Municipalidad.

Estas obras contemplan desagües cloacales e industriales, desagües pluviales con reservorio, abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, gas natural y pavimento, garantizando el adecuado funcionamiento del complejo y mejoras para el entorno urbano.

“La ciudad necesita seguir promoviendo este tipo de iniciativas, donde la inversión privada se articula con reglas claras y genera mejoras urbanas concretas para todo el sector”, concluyó Fiatti.