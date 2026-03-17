El gobierno provincial alerta que "la recesión está instalada" y pide que Nación se mueva

Según el ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, la actividad económica sigue planchada y sin medidas prácticas no se saldrá de la situación.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, locales en Agroactiva, a la espera del presidente Javier Milei.

El ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini , dijo sin vueltas que “la recesión está instalada” y que esta caída de la actividad golpea fuertemente a las empresas y al bolsillo de los trabajadores. Por eso el gobierno santafesino pide a Nación soluciones prácticas.

“La recesión está instalada, algunos sectores la enfrentan mucho más que otros. Pero lo que preocupa es el bolsillo de la gente que es lo que le estamos empezando a decir, como gobernadores, que el gobierno preste atención en la micro más allá de la macro ”, dijo el ministro en declaraciones a la prensa.

Por eso dijo que la micro “necesita reactivaciones” . “¿Y qué puede hacer? Retenciones es una de las cosas, si baja solo a la mitad, ya insertaría más de 2.000 millones a la economía porque la plata el traductor la reinvierte en los pueblos y ciudades”, repitió la propuesta.

También planteó “devolverle más rápido el saldo a favor de IVA que tienen las empresas, muchas de las que exportan, que las están ahogando con eso”. Y, a su vez, algo clave para la producción: las tasas de interés en los bancos. “Tienen que seguir bajando para que puedan acceder al crédito”.

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En ese sentido, los salarios son parte de la preocupación oficial, pero no ve perspectiva de que puedan aumentar si no hay reactivación económica. “Un empresario hoy -y me pongo en su lugar porque recorro mucho las empresas, las industrias- está sosteniendo el empleo. Es decir, se garantiza más que la persona siga empleada que pensar en un aumento de sueldo, porque lo que está sucediendo en algunos rubros es que no está aumentando la venta, no está aumentando la producción”.

“Creo que el gobierno, insisto, tiene que inyectar lo que es una cuota de optimismo, de inversión. Y hay inversiones que, si no vienen de afuera, las tenemos que generar con recursos propios”, finalizó.