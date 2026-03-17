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Golpe al narcomenudeo del barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga

La Policía Federal realizó 17 allanamientos en esa zona de Rosario y detuvo a seis sospechosos, a quienes investiga por integrar estructuras familiares dedicadas al narcomenudeo y vinculadas a una saga de violencia extrema.

17 de marzo 2026 · 15:01hs
Una de las detenidas tras los allanamientos.

Una de las detenidas tras los allanamientos.

Efectivos de la Policía Federal pertenecientes al área de Investigaciones desarticularon dos estructuras familiares que se dedicaban a la venta de drogas en la zona del barrio San Francisquito. Se realizaron 17 allanamientos y se detuvo a cuatro hombres y dos mujeres y en los distintos operativos la policía secuestró 800 gramos de cocaína fraccionadas área su comercialización; balanzas de precisión; dos pistolas calibre 9 milímetros y 400 mil pesos; además de un auto y 24 teléfonos celulares.

La organización narcocriminal está acusada de homicidios agravados, utilizaba amenazas, intimidaciones y homicidios para consolidar su poder y expandir la comercialización de estupefacientes en diversos puntos de la ciudad de Rosario, como barrios La Tablada y 7 de Septiembre y estaba ligada a la conocida banda de "Los Monos“.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Entre ellos se identificó a Matías G., Lucas R., Carla S. y Nadia P., mientras que los restantes no fueron difundidos oficialmente. Desde la fuerza indicaron que el grupo “funcionaba como una célula de expansión de una estructura criminal mayor” y que su accionar estaba orientado a “consolidar presencia territorial mediante violencia”.

Pese a información oficial que liga a esta estructura con el clan Cantero, trascendió que desde Fiscalía no tienen aún certezas de que esta banda barrial tenga una pertenencia fuera de su propio entorno delictivo.

Leer más. Derribaron un búnker de drogas en San Francisquito

Las tareas investigativas, iniciadas bajo actuaciones judiciales en enero de este año, surgieron tras una mesa de trabajo conjunta entre personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DOUIE) Rosario de esta Institución, el Colegio de Jueces de 1º Instrucción del Distrito Judicial Nº2 de Rosario, la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva a cargo del Ignacio Hueso, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación a cargo de Alejandro Ferlazzo y la Fiscalía de Microtráfico, a cargo de Viviana O’Donnell.

Con una serie de pruebas obtenidas por medio de un trabajo de inteligencia, los efectivos federales se desplegaron en el Barrio San Francisquito, zona identificada como epicentro de disputas territoriales narco, efectuando un total de 17 allanamientos.

Vieja data

En septiembre pasado en la cuadra de Rueda y Príncipe de Gales, en barrio San Francisquito, se desmanteló un inmueble vinculado a una facción de los Monos. El ministro de Seguridad expresó en esa oportunidad que además de estar ligado a la comercialización de sustancias, "presentaba otros indicadores de criminalidad, como disparos de armas de fuego con heridos, personas armadas y actividades sospechosas” y agregó que : “La mejor forma de cortar la actividad y asegurar que no se reinstalen es desmantelarlo y derrumbarlo".

Leer más. Derriban un bunker que funcionaba como centro de operaciones del líder de Los Monos

Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que llevó la causa en septiembre; Franco Carbone, detalló que los allanamientos en el búnker comenzaron en 2023 y subrayó: "En un radio de 300 metros tenemos incidencias que reportan violencias de todo tipo, vinculadas a una de las bandas más importantes que operó en la ciudad, a la que venimos encarcelando distintos eslabones de la cadena y cortándoles los lazos”.

El barrio San Francisquito comprende las calles; avenida Francia al este, Avellaneda al oeste, Ocampo al norte y bulevar Seguí al sur y linda con el lugar conocido como "La Lagunita", zona donde el grupo de los Monos también tiene una activa participación en hechos de violencia y narcotráfico.∏

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