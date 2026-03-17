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El gobierno busca dejar atrás los escándalos y retomar la agenda de reformas

Adorni encabezó una reunión de la mesa política. Penas más duras y leyes en defensa de la propiedad privada, las prioridades. Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tuvo un encuentro con la Corte

17 de marzo 2026 · 20:53hs
El gobierno tuvo su primera reunión de mesa política después del cambio en Justicia

Foto: Archivo / La Capital.

El gobierno tuvo su primera reunión de mesa política después del cambio en Justicia, que agitó la interna libertaria. 

En medio de los escándalos desatados por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las nuevas revelaciones del caso $Libra, el gobierno nacional reunió este martes a su mesa política para encarar una nueva tanda de reformas.

Las prioridades de la agenda legislativa 2026 son la reforma del Código Penal y un paquete de leyes en defensa de la propiedad privada.

Así lo señaló Adorni en su cuenta de X. El ministro coordinador explicó que, en el primer caso, el foco estará en “el endurecimiento de las penas”.

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En tanto, las normas sobre la propiedad privada incluyen cambios en la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana.

“Además, se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal. Fin”, concluyó Adorni, quien estuvo en el centro de la polémica por subir a su esposa a la comitiva presidencial a Nueva York y por la filtración de las imágenes de un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval.

Conversaron durante dos horas en las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo Lule Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También fueron de la partida la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien busca ordenar la estrategia para conquistar la media sanción restante de la ley de glaciares.

La agenda del gobierno

En lo formal, el encuentro le permitió al oficialismo establecer las claves de la agenda legislativa para diagramar las negociaciones que llevarán adelante los actores designados por el primer mandatario.

Más allá del temario, la reunión funcionó como un espacio de contención frente a las tensiones acumuladas. Las nuevas revelaciones en torno a la criptomoneda $Libra reactivaron cuestionamientos sobre posibles vínculos con el oficialismo, mientras que la polémica por los traslados aéreos de Adorni sumó un frente inesperado de críticas.

>>Leer más: Caso $Libra: diputados vuelven a la carga tras la difusión de peritajes

En ese caso, el propio Adorni no descartó que detrás de la filtración estuviera el propio Santiago Caputo, quien controla la Side.

Se suma la divulgación de un peritaje judicial que comprobó una seguidilla de llamadas entre Milei y el financista Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de la criptomoneda $Libra. Además, en el teléfono del empresario se encontró un documento con un supuesto esquema de pagos por 5 millones de dólares.

En ese marco, la prioridad del gobierno pasó por unificar criterios y evitar fisuras en el discurso público, en un momento donde cada episodio escala con rapidez.

Mahiques con la Corte

Paralelamente, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió con los integrantes de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Mahiques “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes para más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales”.

Fue la primera reunión de la mesa política luego de los cambios en el gabinete que tuvieron en el centro el Ministerio de Justicia. Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfil judicial que responde al asesor Caputo, fueron reemplazados por Mahiques y Santiago Viola. Ambos, aprobados por la hermana del presidente y titular nacional de LLA.

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