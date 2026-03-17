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Parto en la calle: policías asistieron a una mujer que dio a luz dentro de un auto

El incidente sucedió en la noche del lunes en Presidente Perón y San Nicolás. El bebé y la mamá están bien, asistidos en la Maternidad Martin

17 de marzo 2026 · 07:23hs
Parto en la calle. Los policías del Comando Radioeléctrico junto a la mamá y el bebé ya en la Maternidad Martin

Foto: Policía de Santa Fe.

Parto en la calle. Los policías del Comando Radioeléctrico junto a la mamá y el bebé ya en la Maternidad Martin

Policías del Comando Radioeléctrico de Rosario brindaron asistencia a una mujer en pleno trabajo de parto y que tuvo a su bebé en el interior de un automóvil. El incidente sucedió en la noche del lunes en San Nicolás y Presidente Perón.

La criatura nació allí mismo y junto a su mamá fue trasladada, acompañada por la Policía a la Maternidad Martin donde ingresó en buen estado.

De acuerdo con fuentes policiales, todos comenzó en Presidente Perón y Rouillón. Efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban por el lugar fueron alertados por un hombre, quien manifestó que en ese momento estaba trasladando en su auto a una vecina embarazada que estaba en pleno trabajo de parto y que necesitaba ser escoltado hasta la Maternidad Martin.

Cómo actuaron los policías en el parto

Los policías acompañaron al vehículo, pero a la altura de Presidente Perón y San Nicolás el conductor del auto tuvo que detener la marcha porque se había desencadenado el parto. En ese lugar, alrededor de las 20.50, nació Joaquín.

>> Leer más: Rosario: policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Una vez finalizado el parto, se pudo continuar con el traslado hacia la Maternidad Martin. Según los voceros tanto el niño como su mamá se encontraban en buen estado de salud.

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